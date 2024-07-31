У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 31 липня, представники національної збірної України змагатимуться за медалі. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів у п’ятий день змагань.

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П’ятий змагальний день на Олімпіаді-2024 триває у середу, 31 липня. Участь у ньому візьмуть 17 українських спортсменів.

Серед спортсменів, що виступлять у цей змагальний день — стрибунки у воду Ксенія Байло та Софія Лискун, гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв. Також у цей день за медаль боротиметься жіночий екіпаж у парній четвірці академічного веслування.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 31 липня

10:00. Кульова стрільба. Сергій Куліш: гвинтівка, стрільба з трьох позицій, 50 м, кваліфікація

12:00. Стрибки у воду. Ксенія Байло, Софія Лискун: синхронні стрибки, 10-метрова вишка, фінал

12:21. Плавання. Олександр Желтяков: 200 м, спина, кваліфікація

12:24. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов: легкі парні двійки, півфінал

13:38. Академічне веслування. Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова, Катерина Дудченко: парні четвірки, фінал

16:30. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каное, півфінал

18:25. Веслувальний слалом. Каное, фінал

18:30. Спортивна гімнастика. Ілля Ковтун, Олег Верняєв: особисте багатоборство, фінал

Не раніше 19:00. Теніс. Людмила Кіченок/Надія Кіченок: парний турнір, 1/8 фіналу (корт “Сюзанн Леглен”, п’ятий запуск)

Не раніше 21:30. Теніс. Марта Костюк: одиночний турнір, чвертьфінал (центральний корт, другий запуск)

21:32. Бокс. Айдер Абдураімов: до 57 кг, 1/8 фіналу

22:47. Плавання. Чоловіки, 200 м, спина, півфінал

Хто боротиметься за медалі?

Дев’ять спортсменів: Софія Лискун і Ксенія Байло (стрибки у воду), Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова, Катерина Дудченко (академічне веслування), Вікторія Ус (веслувальний слалом), Ілля Ковтун, Олег Верняєв (особисте багатоборство)

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