Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 30 липня

У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 30 липня, представники національної збірної України змагатимуться за медалі. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів.

Подивитися трансляції змагань наживо на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного, нагадують «Новини України – НСН».

Сьогодні участь у змаганнях візьмуть 13 спортсменів, також свій заключний матч у групі проведе збірна України з футболу.

Серед спортсменів, що виступлять у цей змагальний день — тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська (гратиме у парі з Костюк), срібний призер Олімпіади-2024 Олександр Хижняк. Також у цей день за медаль у команді боротиметься жіноча збірна України з фехтування на шпагах, яка розпочне виступи з чвертьфіналу.

Розклад змагань українських спортсменів 30 липня

11:00. Настільний теніс. Маргарита Песоцька: одиночний турнір, 1/16 фіналу

Не раніше 12:00. Бадмінтон. Поліна Бугрова: одиночний турнір, груповий етап

12:00. Плавання. Денис Кесіль: 200 м, батерфляй, кваліфікація

14:18. Стрільба з лука. Михайло Усач: одиночний турнір, 1/32 фіналу

14:30. Фехтування. Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова, Дар’я Варфоломеєва: шпага, командний турнір, чвертьфінал

Не раніше 14:30. Теніс. Марта Костюк: одиночний турнір, 1/8 фіналу

16:00. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каное, кваліфікація, перший заїзд

Не раніше 16:00. Теніс. Еліна Світоліна: одиночний турнір, 1/8 фіналу

18:00. Футбол. Україна — Аргентина: груповий етап, третій тур

Не раніше 18:30. Теніс. Марта Костюк, Даяна Ястремська: парний турнір, 1/8 фіналу

21:30. Фехтування. Шпага, командний турнір, матч за “золото”

21:32. Бокс. Олександр Хижняк: до 80 кг, 1/8 фіналу

Хто боротиметься за медалі?

4 спортсмени: Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова, Дар’я Варфоломеєва (у фехтуванні).

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