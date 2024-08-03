А ви знаєте, що таке кабиця? Ще у 80-х роках вони були у дворах українців

Сучасна молодь навряд чи знає, що таке кабиця. А люди старшого покоління, можливо, і згадають цей традиційний атрибут. Особливо, якщо вони живуть чи жили у південній частині України. Тож розповідаємо тим, хто не знав.

Що таке кабиця?

Якщо відкрити тлумачний словник, то можна прочитати, що кабиця – це відкрита літня кухня (піч) у дворі або в садку.

Піч – кабиця забутий атрибут південно–українських сіл.

Ще у 70 тих роках доволі часто такі печі траплялися на селянських садибах півдня України, де люди влітку завжди потерпали від спеки. Саме тому, ймовірно, і виникла у них традиція будувати печі під відкритим небом. Адже палити влітку піч у хаті, коли надворі +35 С дуже не зручно.

Переважно кабиці будували у садку, робили навіс, який покривали очеретом, шифером.

На кабицях також готували їжу для масових заходів таких як весілля, проводи у армію чи поминальні обіди. Незамінні вони були також коли у господарстві різалась худоба чи птиця, а пізніше у процесі консервування.

Є інформація, що ще навіть у 80 роках минулого століття кабиці будували спеціально для весілля чи проводів до війська.

Важливо! Кабицями називали виключно печі збудовані надворі. Печі всередині дому кабицями не називали.

Печі були найрізноманітніших форм та пропорцій. Будувались із цегли чи саману і обмазувались глиною.

На фото нижче – зразки кабиць на Запоріжжі у 1950-60-х рр.

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