У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 28 липня, представники національної збірної України боротимуться за нагороди.

У неділю, 28 липня, відбудеться другий змагальний день Олімпіаді-2024 у Парижі, в якому візьмуть участь 14 українських спортсменів у різноманітних дисциплінах.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на sport-express.ua.

Упродовж другого дня на Іграх-2024 визначаться 13 олімпійських чемпіонів, за кілька нагород боротимуться й українці.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 28 липня

10:30. Спортивна гімнастика. Анна Лащевська: субдивізіон №1, кваліфікація;

Не раніше 11:00. Дзюдо. Богдан Ядов: до 66 кг, 1/16 фіналу;

12:15. Кульова стрільба. Сергій Куліш: гвинтівка, 10 м, кваліфікація;

12:30. Настільний теніс. Маргарита Песоцька – Ораван Парананг (Таїланд): одиночний турнір, 1/32 фіналу;

12:43. Плавання. Олександр Желтяков: 100 м, спина, кваліфікація;

13:00. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов: легкі парні двійки, третій кваліфікаційний заїзд;

Не раніше 14:30. Теніс. Еліна Світоліна – Моюка Учіджіма (Японія): одиночний турнір, 1/32 фіналу;

15:10. Велоспорт: Яна Беломоіна: маунтенбайк, кросс-кантрі, фінал;

Не раніше 15:50. Бадмінтон. Поліна Бугрова – Григорія Тунджунг (Індонезія): груповий етап, перший тур;

Не раніше 16:00. Теніс. Марта Костюк – Лулу Сан (Нова Зеландія): одиночний турнір, 1/32 фіналу;

16:30. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: байдарка, півфінал;

17:00. Дзюдо. Чоловіки, до 66 кг, фінальні сутички;

Не раніше 17:30. Теніс. Ангеліна Калініна – Аранча Рус (Нідерланди): одиночний турнір, 1/32 фіналу;

18:45. Веслувальний слалом. Жінки, байдарка, фінал;

Не раніше 19:00. Теніс. Даяна Ястремська – Лаура Пігоссі (Бразилія): одиночний турнір, 1/32 фіналу;

22:32. Плавання. Чоловіки, 100 м, спина, півфінал.

Зазначимо, що за медалі боротимуться Яна Беломоіна, Богдан Ядов, Вікторія Ус.

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