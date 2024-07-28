У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 28 липня, представники національної збірної України боротимуться за нагороди.
У неділю, 28 липня, відбудеться другий змагальний день Олімпіаді-2024 у Парижі, в якому візьмуть участь 14 українських спортсменів у різноманітних дисциплінах.
Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на sport-express.ua.
Упродовж другого дня на Іграх-2024 визначаться 13 олімпійських чемпіонів, за кілька нагород боротимуться й українці.
Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 28 липня
- 10:30. Спортивна гімнастика. Анна Лащевська: субдивізіон №1, кваліфікація;
- Не раніше 11:00. Дзюдо. Богдан Ядов: до 66 кг, 1/16 фіналу;
- 12:15. Кульова стрільба. Сергій Куліш: гвинтівка, 10 м, кваліфікація;
- 12:30. Настільний теніс. Маргарита Песоцька – Ораван Парананг (Таїланд): одиночний турнір, 1/32 фіналу;
- 12:43. Плавання. Олександр Желтяков: 100 м, спина, кваліфікація;
- 13:00. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов: легкі парні двійки, третій кваліфікаційний заїзд;
- Не раніше 14:30. Теніс. Еліна Світоліна – Моюка Учіджіма (Японія): одиночний турнір, 1/32 фіналу;
- 15:10. Велоспорт: Яна Беломоіна: маунтенбайк, кросс-кантрі, фінал;
- Не раніше 15:50. Бадмінтон. Поліна Бугрова – Григорія Тунджунг (Індонезія): груповий етап, перший тур;
- Не раніше 16:00. Теніс. Марта Костюк – Лулу Сан (Нова Зеландія): одиночний турнір, 1/32 фіналу;
- 16:30. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: байдарка, півфінал;
- 17:00. Дзюдо. Чоловіки, до 66 кг, фінальні сутички;
- Не раніше 17:30. Теніс. Ангеліна Калініна – Аранча Рус (Нідерланди): одиночний турнір, 1/32 фіналу;
- 18:45. Веслувальний слалом. Жінки, байдарка, фінал;
- Не раніше 19:00. Теніс. Даяна Ястремська – Лаура Пігоссі (Бразилія): одиночний турнір, 1/32 фіналу;
- 22:32. Плавання. Чоловіки, 100 м, спина, півфінал.
Зазначимо, що за медалі боротимуться Яна Беломоіна, Богдан Ядов, Вікторія Ус.
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