Радіодиктант національної єдності 2024: дата і де слухати

Радіодиктант національної єдності 2024 відбудеться 25 жовтня. Він буде присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.

Про це йдеться на сайті «Суспільне», передають Новини України – НСН.

Радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році Командою Українського радіо. Щорічне його проведення перетворилося на найбільший україномовний флешмоб, який об’єднує українців і знавців української мови по всьому світові.

Радіодиктант національної єдності 2024: де слухати

Хто цього року напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі — стане відомо згодом.

Радіодиктант можна буде послухати на платформах:

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