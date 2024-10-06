Радіодиктант національної єдності 2024: дата і де слухати

Радіодиктант національної єдності 2024 відбудеться 25 жовтня. Він буде присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.
Про це йдеться на сайті «Суспільне», передають Новини України – НСН.
Радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році Командою Українського радіо. Щорічне його проведення перетворилося на найбільший україномовний флешмоб, який об’єднує українців і знавців української мови по всьому світові.
Радіодиктант національної єдності 2024: де слухати
Хто цього року напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі — стане відомо згодом.
Радіодиктант можна буде послухати на платформах:
- у прямому ефірі Українського Радіо та Радіо Культура;
- у прямому ефірі телеканалу Суспільне Культура;
- на YouTube-каналі Українського Радіо;
- на Facebook-сторінці Суспільне.
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