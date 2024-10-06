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Радіодиктант національної єдності 2024: дата і де слухати

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Журналіст
Радіодиктант національної єдності 2024

Радіодиктант національної єдності 2024 відбудеться 25 жовтня. Він буде присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.

Про це йдеться на сайті «Суспільне», передають Новини України – НСН.

Радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році Командою Українського радіо. Щорічне його проведення перетворилося на  найбільший україномовний флешмоб, який об’єднує українців і знавців української мови по всьому світові.

Радіодиктант національної єдності 2024: де слухати

Радіодиктант національної єдності 2024

Хто цього року напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі — стане відомо згодом.

Радіодиктант можна буде послухати на платформах:

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