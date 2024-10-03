Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на МЗС Португалії.

З нагоди Дня захисників і захисниць України художник Вітор Рапозо створив роботу з піску. Таким чином він хотів подякувати нашив військовим й розповісти волю, як унікальну силу українського народу.

Це вже сьома робота митця присвячена Україні на пляжах Алгарве.

«Наша філософія та здатність робити неможливе можливим завдяки волі не лише розповідає світові більше про нас, українців. Такий стиль життя має потенціал стати популярним серед мільйонів іноземців як мотивація долати труднощі та йти вперед», додали у повідомленні.

Португальський художник Рапозо присвятив роботу захисникам і захисницям України: фото

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