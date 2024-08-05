Дочка вбитої Ірини Фаріон планує видати книгу з цитатами мовознавиці. А ще створити громадську організацію та благодійний фонд.

Про це дочка Фаріон Софія Особа розповіла в інтерв’ю УНІАН. Розповідають Новини України – НСН.

«Все буде, і YouTube-канал її теж будемо вести. Але зараз трошки треба відійти, нехай мине 40 днів. Ми плануємо створити громадську організацію, благодійний фонд, вже випустили марку з конвертом. Потім плануємо зробити пам’ятні знаки», сказала жінка.

Дочка вбитої Ірини Фаріон планує видати книгу з цитатами мовознавиці

Приблизно у жовтні рідні вбитої мовознавиці планують видати книгу з її цитатами. Вона майже готова і має назву «Орлиці не сповідаються перед гієнами». Рідні планують продовжувати проекти Ірини Фаріон.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили у Львові ввечорі 19 липня.

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