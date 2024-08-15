Олімпійська чемпіонка з Дніпра Ярослава Магучіх пожертвувала мільйон гривень на допомогу тваринам. Це частина грошей, які вона отримала за досягнення на Олімпійських іграх у Парижі.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сторінку Uanimals.

«Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж без породистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину — врятуйте!», говорить спортсменка.

На своїй сторінці в Інстаграм, Магучіх анонсувала, що частину виграних грошей вона віддасть на потреби ЗСУ і до фонду психологічної підтримки.

Олімпійська чемпіонка з Дніпра пожертвувала мільйон гривень на допомогу тваринам

Мільйон гривень, які пожертвувала Ярослава Магучіх отримали:

організація з порятунку тварин і довкілля Uanimals;

притулки для тварин: «Пегас», Сумське товариство захисту тварин, «Безпритульний світ» Homeless World і «Дніпро Енімалс».

«Ми надзвичайно вдячні Ярославі за добрий вчинок — завдяки йому тисячі тварин отримають ліки, їжу, власне тепле місце для сну. Поруч із тим вдячні за готовність говорити про захист тварин і привертати увагу великої аудиторії до цього питання. Мріємо, що одного дня допомога тваринам стане звичною і буденною справою в українському суспільстві, і саме такі потужні голоси, як голос Ярослави Магучіх, наближають цю мить», сказала керівниця комунікаційного відділу UAnimals Людмила Смоляр.

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