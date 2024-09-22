Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став героєм нового гумористичного відео «Друзі». У Тік-ток воно вже набрало 57 тисяч переглядів.

Повідомляють Новини України – НСН.

До зйомки відео Бориса Джонсона долучили на Укрзалізниці. Під час свого чергового візиту в Україну він отримав подарунок від «Укрзалізниці» – шапку з написом:

«Нумерація вагонів починається з голови поїзда»

Шапка вже досягла стати знаменитою, хоча після приїзду до Британії політика її не знімає, а продовжує носити на роботі в Лондоні.

Борис Джонсон став героєм нового гумористичного відео

@train_conductor_ Борис Джонсон – наяву 🫣 Справжній #друг #україна Доречі ви знаєте, що за шапка у #борисджонсон ? Під час свого чергового візиту до України він отримав подарунок від “Укрзалізниці” – шапку з написом: “Нумерація вагонів починається з голови поїзда”. Шапка вже встигла стати знаменитою, адже навіть після приїзду до Британії політик не знімає її, а продовжує носити на роботу у Лондоні. ♬ оригінальний звук – Провідник потягу 👩🏼‍✈️

На відео Джонсон сидить на дивані в залі очікування «Укрзалізниці». Потім лунає музика з фільму «Друзі». До нього по черзі підсідають провідниці та інші співробітники залізниці, імітуючи знакові кадри серіалу.

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