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У Парижі відбулася церемонія відкриття літньої Паралімпіади-2024

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У Парижі відбулася церемонія відкриття літньої Паралімпіади-2024

У французькій столиці у середу, 28 серпня, відбулася церемонія відкриття літньої Паралімпіади-2024. Хто представлятиме Україну.

Про це пише Reutres, передають “Новини України – НСН”.

Церемонія відкриття Паралімпіади вперше минула поза стадіоном – на Єлисейських полях і площі Згоди.

У Парижі відбулася церемонія відкриття літньої Паралімпіади-2024

У Парижі відбулася церемонія відкриття літньої Паралімпіади-2024

У ній взяли участь 4,4 тисячі спортсменів зі 168 делегацій країн світу.

На відкритті були присутні 50 тисяч глядачів. Церемонію відкриття Паралімпіади охороняли 15 тисяч французьких правоохоронців.

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Україну цьогоріч представляє найбільша делегація за всю її історію — 140 спортсменів у 17 з 22 видах спорту.

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Нести український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 будуть фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський..

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Паралімпіада триватиме до 6 вересня.

На попередніх змаганнях у Токіо Україна посіла 6 місце у медальному заліку, сумарно завоювавши 98 нагород, 24 з яких були золотими.

Перші змагання за участі українських параатлетів відбудуться вже 29 серпня.

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Цього дня Україна буде представлена в одразу кількох видах спорту:

  • плавання,
  • настільний теніс,
  • бадмінтон,
  • бочча,
  • стрільба з лука,
  • голбол.

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