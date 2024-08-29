У французькій столиці у середу, 28 серпня, відбулася церемонія відкриття літньої Паралімпіади-2024. Хто представлятиме Україну.

Про це пише Reutres, передають “Новини України – НСН”.

Церемонія відкриття Паралімпіади вперше минула поза стадіоном – на Єлисейських полях і площі Згоди.

У Парижі відбулася церемонія відкриття літньої Паралімпіади-2024

У ній взяли участь 4,4 тисячі спортсменів зі 168 делегацій країн світу.

На відкритті були присутні 50 тисяч глядачів. Церемонію відкриття Паралімпіади охороняли 15 тисяч французьких правоохоронців.

Україну цьогоріч представляє найбільша делегація за всю її історію — 140 спортсменів у 17 з 22 видах спорту.

Нести український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 будуть фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський..

Паралімпіада триватиме до 6 вересня.

На попередніх змаганнях у Токіо Україна посіла 6 місце у медальному заліку, сумарно завоювавши 98 нагород, 24 з яких були золотими.

Перші змагання за участі українських параатлетів відбудуться вже 29 серпня.

Цього дня Україна буде представлена в одразу кількох видах спорту:

плавання,

настільний теніс,

бадмінтон,

бочча,

стрільба з лука,

голбол.

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