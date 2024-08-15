Багато жінок стикаються з такою проблемою, як темні кола під очима. Як їх позбутися в домашніх умовах.

Часто темні кола під очима з’являються через втому, стрес, недостатній сон або навіть генетичну схильність. Однак існують прості домашні засоби, які можуть допомогти повернути шкірі свіжість та сяйво.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на food.ndtv.com.

Картопля

За словами експертів, картопля містить велику кількість антиоксидантів, вітамінів та мінералів, які постачають шкірі необхідну дозу поживних речовин. Для боротьби з темними колами потрібно лише натерти на тертці овоч і зцідити з нього сік. Отриману рідину нанести на зону навколо очей.

Алое

Алое багатий на алоезин, який допомагає зменшити пігментацію навколо очей, зволожити та зробити шкіру більш еластичною. Гель з цієї рослини потрібно нанести на потрібну зону та легенько помасажувати, ніби втираючи сік у шкіру.

Темні кола під очима – ТОП-5 домашніх засобів, які допоможуть їх позбутися

Мигдалеве масло

Мигдалеве масло – це джерело вітаміну Е, магнію, фосфору і антиоксидантів. За словами експертів, воно є чудовим пом’якшувальним засобом і допомагає зберегти ніжну шкіру навколо очей зволоженою та гладкою. Технологія застосування така ж, як у попередньому випадку: невелику кількість масла потрібно нанести на зону навколо очей та легенько помасажувати.

Шафран

Для застосування шафрану у боротьбі з темними колами потрібно замочити 2-3 гілочки рослини у холодному молоці, а отриману рідину нанести на зону навколо очей за допомогою ватного диску. Як результат – шкіра просто сяятиме.

Пакетики зеленого чаю

Експерти відразу попереджають, що викидати використані пакетики чаю не потрібно. Їх потрібно охолодити, а зранку прикласти на зону навколо очей. Такий трюк допоможе звузити кровоносні судини, тим самим допомагаючи зменшити темні кола.

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