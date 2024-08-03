У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 3 серпня, представники національної збірної України змагатимуться за медалі. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів у восьмий день змагань.

Подивитися трансляції змагань наживо на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного, нагадують «Новини України – НСН».

11 спортсменів візьмуть участь у восьмий змагальний день.

Серед спортсменів, що змагатимуться у цей день — жіноча збірна України з фехтування на шаблях, зокрема Ольга Харлан, яка першою виборола медаль для команди на Олімпіаді-2024. Крім цього, у фіналі виступлять гімнасти Олег Верняєв та Ілля Ковтун, а також стрибунка Марина Бех-Романчук.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 3 серпня

10:00. Стендова стрільба. Олена Маловічко. Скіт, перший день, кваліфікація

12:00. Велоспорт. Анатолій Будяк: шосейна гонка, фінал

12:25. Плавання. Михайло Романчук: 1500 м, вільний стиль, кваліфікація

14:00. Фехтування. Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова: шабля, командна першість, чвертьфінал

16:30. Спортивна гімнастика. Ілля Ковтун: вільні вправи, фінал

16:30. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каяк-крок, перший раунд

18:16. Спортивна гімнастика. Олег Верняєв: вправи на коні, фінал

21:00. Фехтування. Жінки, шабля, командний турнір, фінал

21:20. Легка атлетика. Марина Бех-Романчук: потрійний стрибок, фінал

Хто боротиметься за медалі?

Вісім спортсменів: Анатолій Будяк (велоспорт), Ілля Ковтун, Олег Верняєв (спортивна гімнастика), Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова (фехтування), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок)

Ще новини України: Україна здобула першу медаль на Олімпійських іграх – 2024