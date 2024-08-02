У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 2 серпня, представники національної збірної України змагатимуться за медалі. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів у сьомий день змагань.

Подивитися трансляції змагань наживо на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного, нагадують «Новини України – НСН».

20 спортсменів візьмуть участь у сьомий змагальний день.

Серед спортсменів, що виступлять у цей змагальний день — стрибунки у висоту Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Марина Бех-Романчук, що змагатиметься у потрійному стрибку, метальник молота Михайло Кохан. Також змагатимуться стрільчиня Олена Костевич та боксер Олександр Хижняк.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 2 серпня

10:00. Кульова стрільба. Олена Костевич: малокаліберний пістолет, 25 м, точність

11:00. Дзюдо. Христина Гоман: понад 78 кг, 1/16 фіналу (шостий запуск)

11:10. Легка атлетика. Метання молота, група А, кваліфікація (Михайло Кохан)

11:15. Легка атлетика. Стрибки у висоту, кваліфікація (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко)

12:00. Стрибки у воду. Данило Коновалов, Олег Колодій: синхрон, 3-метровий трамплін, фінал

12:06. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов (легкі парні двійки, фінал Б)

13:00. Кульова стрільба. Олена Костевич: малокаліберний пістолет, 25 м, швидкість

17:00. Дзюдо. Жінки, понад 78 кг, фінальні сутички

17:40. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каяк-крос, гонка з роздільним часом

19:15. Легка атлетика. Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун: потрійний стрибок, кваліфікація

20:10. Легка атлетика. Олександр Погорілко, Тетяна Мельник, Данило Даниленко, Мар’яна Шостак (естафета 4х400 м, мікст, кваліфікація, другий забіг)

21:10. Легка атлетика. Роман Кокошко: штовхання ядра, кваліфікація

22:36. Бокс. Олександр Хижняк: до 80 кг, чвертьфінал

Хто боротиметься за медалі?

Три спортсмени: Данило Коновалов, Олег Колодій (стрибки у воду), Христина Гоман (дзюдо)

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