У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 2 серпня, представники національної збірної України змагатимуться за медалі. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів у сьомий день змагань.
Подивитися трансляції змагань наживо на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного, нагадують «Новини України – НСН».
20 спортсменів візьмуть участь у сьомий змагальний день.
Серед спортсменів, що виступлять у цей змагальний день — стрибунки у висоту Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Марина Бех-Романчук, що змагатиметься у потрійному стрибку, метальник молота Михайло Кохан. Також змагатимуться стрільчиня Олена Костевич та боксер Олександр Хижняк.
Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 2 серпня
- 10:00. Кульова стрільба. Олена Костевич: малокаліберний пістолет, 25 м, точність
- 11:00. Дзюдо. Христина Гоман: понад 78 кг, 1/16 фіналу (шостий запуск)
- 11:10. Легка атлетика. Метання молота, група А, кваліфікація (Михайло Кохан)
- 11:15. Легка атлетика. Стрибки у висоту, кваліфікація (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко)
- 12:00. Стрибки у воду. Данило Коновалов, Олег Колодій: синхрон, 3-метровий трамплін, фінал
- 12:06. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов (легкі парні двійки, фінал Б)
- 13:00. Кульова стрільба. Олена Костевич: малокаліберний пістолет, 25 м, швидкість
- 17:00. Дзюдо. Жінки, понад 78 кг, фінальні сутички
- 17:40. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каяк-крос, гонка з роздільним часом
- 19:15. Легка атлетика. Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун: потрійний стрибок, кваліфікація
- 20:10. Легка атлетика. Олександр Погорілко, Тетяна Мельник, Данило Даниленко, Мар’яна Шостак (естафета 4х400 м, мікст, кваліфікація, другий забіг)
- 21:10. Легка атлетика. Роман Кокошко: штовхання ядра, кваліфікація
- 22:36. Бокс. Олександр Хижняк: до 80 кг, чвертьфінал
Хто боротиметься за медалі?
Три спортсмени: Данило Коновалов, Олег Колодій (стрибки у воду), Христина Гоман (дзюдо)
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