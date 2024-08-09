9 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

9 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 9 серпня. День тримання за руку. Всесвітній день книголюбів. Православні вшановують пам’ять святого апостола Матія. Залишилося 144 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 898 день повномасштабної війни в Україні.

9 серпня – яке сьогодні церковне свято

9 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Матія. Він народився у Вифлеємі і походив із коліна Юди. З раннього дитинства він вивчав Закон Божий під керівництвом святого Симеона Богоприїмця. Коли Ісус Христос явив Себе світові, Матій увірував у Нього як у Месію і став одним із 70 учнів, яких Господь посилав по двоє перед Собою.

9 серпня у світі

Міжнародний день корінних народів світу

Міжнародний день корінних народів світу започаткований у 1994 році Генеральною Асамблеєю ООН на честь першого засідання з питань щодо корінних народів, яке відбулося у 1982 році. Щороку воно відзначається 9 серпня на знак прагнення міжнародної спільноти зберегти культуру та права корінних народів.

Всесвітній день книголюбів

9 серпня бібліофіли всього світу об’єднуються у святкуванні Всесвітнього дня книголюбів. Якщо ви читаєте книги у електронному вигляді з такою ж жагою, як паперовий її варіант, то ви сміливо можете приєднуватися до святкування.

Міжнародний день коворкінгу

Коворкінг – відносно нове поняття, що означає сучасний спосіб організації роботи людей, які не прив’язані до певного простору і годин.

Міжнародний день корінних народів світу

Міжнародний день корінних народів світу започаткований у 1994 році Генеральною Асамблеєю ООН на честь першого засідання з питань щодо корінних народів, яке відбулося у 1982 році. Щороку воно відзначається 9 серпня на знак прагнення міжнародної спільноти зберегти культуру та права корінних народів.

День тримання за руку

День тримання за руку у США відзначають щорічно 9 серпня. Це день, присвячений простому, але потужному акту тримання за руки.

Іменини 9 серпня

Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія.

Талісманом людини, народженої 9 серпня, є малахіт. Його завжди вважали виключно позитивним каменем, який захищає від хвороб та душевних переживань.

Традиції, заборони, прикмети 9 серпня

У народному календарі 9 серпня – свято Зміїний день. У народі кажуть, що цього дня не можна виганяти корів на пасовища – змії присмоктуються до вимені та випивають їхнє молоко і кров. Також народне свято 9 серпня відоме як Матвіїв день.

У молитвах до святого Матвія, який володів даром зцілення, звертаються з проханнями допомогти в лікуванні різних хвороб.

У народі на Матвія вирушали на ярмарки – день вважається сприятливим для укладення угод і заробітку. Господині цього дня займаються заготівлею сушених яблук, груш.

У цей час розпочинається ранній листопад у берези; ходять за лікувальними травами й корінням. Наші пращури помітили: якщо птахи перестають співати, незабаром буде негода.

Ще прикмети 9 серпня:

ясна погода — до погожої осені і теплої зими;

дощить — більше не варто чекати на тепло;

холодний вітер — до сніжної зими.

Що не можна робити 9 серпня:

Не варто сваритися з рідними людьми, стосунки зіпсуються надовго.

Забороняється переїжджати.

Не можна хвалитися будь-чим.

9 серпня в історії

Визначні події

1483 — відкрита Сікстинська капела.

1803 — перша демонстрація пароплава, винайденого Робертом Фултоном.

1805 — Австрійська імперія, Російська імперія і Велика Британія створили Третю коаліцію проти Наполеона.

1842 — демаркація кордону між Канадою і США (договір Вебстера — Ешбертона).

1848 — на Буковині скасовано кріпацтво.

1859 — американець Натан Еймс запатентував ескалатор.

1910 — американець Алва Фішер запатентував електричну пральну машину.

1919 — Київська група Армії УНР, очолювана Юрієм Тютюнником, визволила від більшовиків Жмеринку.

1945 — СРСР односторонньо розірвав пакт про ненапад з Японською імперією і оголосив їй війну. Радянські війська почали наступ у Маньчжурії.

1945 — вибух атомної бомби в Нагасакі.

1974 — На межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон став першим (і на даний час єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку.

1999 — президент РФ Єльцин відправив у відставку уряд Сергія Степашина і назвав голову ФСБ Володимира Путіна своїм спадкоємцем на президентських виборах.

Народилися 9 серпня

1830 — Пармен Забіла, український скульптор, академік Імператорської Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

1895 — Юрій Вороний, український хірург, доктор медичних наук, професор. Здійснив першу у світі операцію з пересадки органу людині.

1919 — Тетяна Черторизька, український мовознавець

1926 — Євген Грицяк, член молодіжної організації ОУН, один з керівників повстання в Норильських таборах 1953 року

1938 — Леонід Кучма, президент України (1994–2004).

1963 — Вітні Елізабет Г’юстон, американська поп-співачка, володарка премій Ґреммі та Еммі.

1973 — Олександр Пономарьов, український співак учасник «Євробачення».

1976 — Олена Ляшенко, українська фігуристка.

1994 — Оксана Брунцвик, координатор організації «Донори Ужгорода».

Померли 9 серпня

1516 — Ієронім Босх, фламандський живописець, один з найвідоміших майстрів Північного Відродження.

1912 — Олександр Станкевич, письменник українського походження, біограф і видавець літературної спадщини Т. М. Грановського; брат письменника і філософа Миколи Станкевича.

2007 — Ігор Олексієнко, український зброяр, головний конструктор КБ «Спеціальної Техніки»

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