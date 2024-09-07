7 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

7 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 7 вересня. Всесвітній день бороди і День вимираючих видів тварин. День воєнної розвідки України. Православні вшановують пам’ять святого мученика Созонта. Залишилося 115 днів до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 927 день повномасштабної війни в Україні.

7 вересня – яке сьогодні церковне свято

Максиміан, правитель Кілікії, поширюючи за царським указом язичницьке багатобожжя, прийшов в місто Помпеополь і приніс там багато жертв. В цей час там знаходився один юнак, якого звали Созонт, християнин.

Він пас був пастухом. Де б не був він з вівцями, скрізь збиралися до нього інші пастухи, юнаки і чоловіки, а він вчив їх пізнанню Єдиного Бога, і багатьох привів до святого хрещення.

Одного разу, працюючи біля овець на джерелі, поряд з яким стояв великий дуб, Созонт заснув солодким сном і побачив божественне видіння, яке закликала його до мученицького подвигу і сповіщало, що те місце принесе користь багатьом людям.

Коли Созонт прокинувся, він доручив овець іншим і, залишивши на тому місці свій лук і три стріли, для пам’яті собі, відправився в місто Помпеополь.

Він побачив торжества на честь язичницьких богів, в якому правитель міста примушував брати участь і християн. Созонт не міг стерпіти наруги віри Христової. В обуренні він проник вночі в язичницький храм, де стояв шанований золотий ідол у вигляді людини.

Святий Созонт відрубав у ідола руку і, подрібнивши її на шматки, роздав убогим. На наступний день все місто засмутилося, коли з’ясувалася пропажа руки ідола.

Святий Созонт прийшов до правителя і оголосив, що він забрав золоту руку, щоб дізнатися силу їх бога.

Правитель наказав мучити святого Созонта. Його так побили залізними палицями, що роздрібнили навіть кістки. Мученицький вінець святий прийняв в 304 році.

Його тіло хотіли спалити, але Господь послав дощ, який загасив полум’я.

Християни з честю поховали тіло святого мученика, і біля його труни відбувалося безліч зцілень.

7 вересня у світі

День заснування Google

7 вересня День пам’яті Google (Google Commemoration Day).

Міжнародний день поліцейського співробітництва

Міжнародний день поліцейського співробітництва (International Day of Police Cooperation) відзначається 7 вересня, подія має на меті підвищити обізнаність про важливу роль, яку відіграють національні та міжнародні правоохоронні органи у забезпеченні глобальної безпеки.

Всесвітній день польової епідеміології

Всесвітній день польової епідеміології, що відзначається 7 вересня, присвячений визнанню неоціненного внеску польових епідеміологів. Ці фахівці відіграють ключову роль у розслідуванні та реагуванні на спалахи захворювань у всьому світі, забезпечуючи здоров’я і безпеку населення.

День вимираючих видів тварин

7 вересня в Австралії відзначають День вимираючих видів тварин. Це день підвищення обізнаності про рослини і тварини, які перебувають під загрозою зникнення, і роздумів про дії, необхідні для їхнього захисту.

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба відзначається 7 щорічно вересня. Він був проголошений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою зміцнення міжнародного співробітництва у сфері поліпшення якості повітря та зменшення його забруднення.

Всесвітній день бороди

Перша субота вересня є особливою для всіх бороданів, адже саме в цей день відзначається Міжнародний день бороди.

Всесвітній день поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшена

7 вересня – Всесвітній день розповсюдження інформації про м’язову дистрофію Дюшена. Це рідкісна генетична хвороба, яка спричинена нестачею білка дистрофіна. Через цю нестачу м’язові волокна слабнуть, згодом заміщуються жировими відкладеннями та поступово руйнуються.

Всесвітній день знищення військової іграшки (відмови від військової іграшки)

7 вересня у світі прийнято відзначати День відмови від військової іграшки, або День її знищення. Ініціатором затвердження цього дня є Всесвітня організація допомоги сиротам та дітям, позбавленим піклування рідних.

День Незалежності Бразилії

7 вересня національне свято День Незалежності святкують у Бразилії – країні, яку відкрив мореплавець з Португалії Педру Кабрал у 1500 році під час подорожі до Індії.

Міжнародний день бекону

Міжнародний день бекону відмічається щороку у першу суботу вересня перед національним святом США, Днем праці. Це найулюбленіше неофіційне свято людей, які не уявляють свій раціон без апетитного делікатесу.

Міжнародний день стерв’ятника

Традиційно у першу суботу вересня весь світ відмічає День стерв’ятника. Заснували подію англійський та південноафриканський фонди збереження дикої природи, об’єднавши зусилля для захисту грифів, яким загрожує глобальне зникнення.

7 вересня в Україні

День воєнної розвідки України

7 вересня – професійне свято військових розвідників України, яке не є загальнонаціональним, а має відомчий характер. Мета Дня військової розвідки України продемонструвати громадськості особливе значення воєнної розвідки. Адже саме від неї залежить, на якому рівні будуть знаходитися та захищатися національні державні інтереси.

День міста Суми

Щороку сум’яни святкують у першу суботу вересня День міста, яке було засноване в 1655 році.

День кіберспорту в Україні

7 вересня відзначають День кіберспорту в Україні. Цей день знаменує офіційне визнання кіберспорту як виду спорту в Україні.

Іменини 7 вересня

Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, Сава, Стефан.

Талісманом для народжених 7 вересня є гірський кришталь. Незважаючи на зовнішню простоту і невибагливість, гірський кришталь по праву вважається одним із найезотеричніших мінералів. Як талісман для жінок камінчик приваблює в життя свого власника удачу та благополуччя, взаємне кохання та сталість у відносинах.

Традиції, заборони, прикмети 7 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих традицій, пов’язаних з цим днем. Насамперед, його вважали сумним, адже в багатьох регіонах вже закінчувалося літо. А ще цього дня дівчата і жінки чистили цибулю з нового урожаю, яка викликала сльози.

Цього дня починали спостерігати за грибами. Саме гриби передвіщали нашим пращурам майбутню зиму: великий врожай – до затяжної зими.

Зазвичай до цього дня дозрівали груші.

Ще прикмети 7 вересня

чорні хмари — буде дощ, білі хмари — чекайте на негоду;

журавлі летять високо і повільно — осінь буде дощовою та холодною;

на хвойних деревах шишки ростуть низько — скоро вдарять перші морози, а якщо високо — зима буде пізньою;

шишки закриваються і стають щільними — до сильної негоди.

Що не можна робити 7 вересня:

Позичати гроші або давати хліб — можна нажити собі неприємностей.

Не можна дівчаткам дарувати ляльок, тому що вони будуть безплідними в заміжжі.

Не дозволено йти свататися, бо результат буде негативним.

7 вересня в історії

Визначні події

70 — римляни захопили і сплюндрували Єрусалим.

1792 — перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висадилася в Тамані. Цю дату звичайно вважають за початок заселення українцями Кубані.

1812 — відбулася переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії.

1822 — Бразильська імперія оголосила незалежність від Португальського королівства.

1892 — у США відбувся перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — в боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами.

1940 — Третій Рейх розпочав бомбардування Лондона.

1971 — у Києві було оголошено про споріднення й братання міст Києва і Кіото.

Народилися 7 вересня

1533 — Єлизавета I Англійська, королева Англії.

1813 — Еміль Коритко, словенський етнограф і фольклорист, галичанин за походженням.

1861 — Коржинський Сергій Іванович, ботанік, генетик, еволюціоніст, один з основоположників фітоценології; походив від запорозьких козаків.

1875 — Олександр Мурашко, український живописець, педагог і громадський діяч.

1914 — Джеймс Ван-Аллен, американський астрофізик, відомий своїм відкриттям радіаційних поясів Землі.

1915 — Сергій Солодовник, український живописець.

1924 — Ігор Богачевський, американський конструктор українського походження (США).

1936 — Тетяна Голембієвська, українська художниця.

1957 — Джон МакІнерні, головний вокаліст (з 1987 року) гурту Bad Boys Blue.

1964 — Рибачук Марина Василівна, українська художниця.

1970 — Володимир Жемчугов, український партизан Війни на сході України, Герой України.

Померли 7 вересня

1956 — Микола Вілінський, український композитор, двоюрідний брат співачки Ксенії Держинської та музикознавця Олександра Оссовського.

1956 — Отто Шмідт, математик, астроном, геофізик, дослідник Арктики.

1962 — Тодось Осьмачка, український письменник, поет, перекладач.

1984 — Йосиф (Сліпий), український церковний діяч, патріарх УГКЦ.

2018 — Мак Міллер, американський реп/хіп-хоп-виконавець, композитор, продюсер.

2019 — Володимир Луців, український співак і бандурист.

2020 — Микола Козій, український актор дубляжу і диктор.

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