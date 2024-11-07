7 листопада – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 7 листопада 2024 року. Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти. Всесвітній день відповідального туризму. Православні вшановують святого мученика Феодота Анкірського. Залишилося 54 дні до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 988-й день повномасштабної війни в Україні.

7 листопада – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

7 листопада – яке сьогодні церковне свято

Феодот жив у III столітті в Анкірі Галатійській (нині місто Анкара в Туреччині). У нього був свій готель, Феодот був одружений і вів праведний спосіб життя – багато молився і дотримувався посту. Язичникам та іудеям Феодот розповідав про Христа, завдяки чому багато хто увірував. Також, за переказами, Феодот мав особливий дар: міг лікувати хворих покладанням рук.

Усе змінилося, коли на престол зійшов імператор Діоклетіан, який почав гоніння на християн. За його велінням в Анкіру відправили жорстокого намісника Феотекна, і багатьом християнам довелося тікати з міста. Феотекн сповістив, що всі, хто сповідує християнство, повинні вклонитися ідолам і принести жертви – тих, хто цього не робив, страчували.

Феодот Анкірський у своєму готелі переховував християн від переслідувачів, годував їх, а тих, кого стратили, сам ховав. Коли в Анкірі закрили останню християнську церкву, літургії стали проводити у Феодота. Але незабаром на нього донесли правителю, Феодот загинув. Мученика поховали в Малосі, пізніше там побудували церкву на честь святого.

7 листопада у світі

Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти

Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти, відзначається в перший четвер листопада. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про значну кількість дітей та підлітків у всьому світі, які стикаються з насильством та булінгом у школі, що негативно впливає на їхнє здоров’я, добробут та освіту.

Всесвітній день відповідального туризму

7 листопада відзначають Всесвітній день відповідального туризму – цей день є визнаним на міжнародному рівні та підтримується Всесвітньою туристичною організацією ООН.

День «Чоловіки готують вечерю»

День «Чоловіки готують вечерю» відзначають щорічно у перший четвер листопада. Це жартівлива подія, що спонукає чоловіків навчитися готувати їжу.

Міжнародний день медичної фізики

Міжнародний день медичної фізики відзначається 7 листопада. Всесвітня Організація Здоров’я запровадила дану подію на честь дня народження Марії Склодовської-Кюрі.

Міжнародний день інуїтів

Починаючи з 2006 року кожного 7 листопада відзначається Міжнародний день інуїтів. Ініціатором цього свята виступила Приполярна рада інуїтів, яка є представником інтересів корінних народів Арктики, що мешкають у США, Канаді, Гренландії та Росії.

Міжнародний день африканського письменника

7 листопада відзначається Міжнародний день африканського письменника. Його святкування було ініційоване у 1992 році панафриканською Асоціацією письменників.

Міжнародний день проєктного менеджера

Щороку у перший четвер листопада країни світу відзначають Міжнародний день проєктного менеджера. Професійне свято проєктних менеджерів було започатковано у 2004 році.

Міжнародний день стаута

Щороку у перший четвер листопада світ відзначає Міжнародний день стаута. Всі шанувальники міцного ірландського пива насолоджуються улюбленим напоєм.

Іменини 7 листопада

Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 7 листопада, є турмалін. Здавна вважалося, що цей камінь усуває всі страхи. А ще турмалін дарує відчуття захищеності.

Традиції, заборони, прикмети 7 листопада

У народі день прозвали Федотовим. За старих часів за традицією цього дня підгодовували синиць, горобців, щигликів, омелюхів, а якщо бачили зимородка, значить, зима прийшла остаточно.

У православне свято сьогодні в молитвах до святого Феодота просять допомоги в справах, зцілення від хвороб і зміцнення віри.

День вважається сприятливим для вишивання і шиття – в народі вважається, що святий протегує рукоділлю.

Зазвичай водойми вже сковував лід, а тому рибалки приступали до зимової риболовлі. В давнину існувало повір’я, що лід, це не звичайне природне явище, а дух, який сковує воду.

Наші пращури звернули увагу на те, що вранці цього дня “або дощем заливає, або снігом замітає”, також можливий і туман. У минулі часи казали, що “в листопаді схід сонця з заходом серед дня зустрічаються”.

Ще прикмети 7 листопада

ожеледь — така погода ще довго триматиметься;

йде сніг, а земля волога — чекайте на великий урожай жита наступного року;

голосно кричать галки — буде снігопад;

дуже сильний сніг — навесні будуть великі повені.

Що не можна робити 7 листопада:

Вагітній жінці забороняється перекушувати під час руху.

Не слід ледарювати, лежати в ліжку весь день.

Не можна лихословити, сваритися, лаятися.

7 листопада в історії

Визначні події

1708 — український гетьман Іван Мазепа з частиною свого війська з’єднався з військами шведського короля Карла XII біля села Гірки.

1917 — в Росії настає Жовтнева революція.

1918 — початок третього наступу більшовиків на Україну.

1920 — за угодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнала незалежність УНР.

1928 — в Харкові офіційно відкрито Держпром — перший український та європейський хмарочос.

1940 — У Канаді створено Комітет українців Канади — КУК.

1941 — Люфтваффе потопило теплохід «Вірменія» поблизу Севастополя. Загинуло понад 5 тис. осіб.

1951 — У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.

1967 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.

1990 — розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари.

2000 — Джордж Вокер Буш став президентом США.

Народилися 7 листопада

1821 — Дмитро Пильчиков, український громадський і культурний діяч, педагог. Батько українського фізика Миколи Пильчикова.

1857 — Дмитро Багалій, український історик, громадський діяч, доклав значних зусиль до організації та удосконалення системи вищої освіти в Україні. Член-засновник Української Академії Наук, з 1919 року голова Історично-філологічного Відділу УАН.

1867 — Марія Склодовська-Кюрі, французький фізик і хімік польського походження, дворазовий Нобелівський лауреат.

1888 — Нестор Махно, керівник селянського повстанського руху 1918–1921 років.

1898 — Дмитро Капка, український актор.

1902 — Марго Борис (Борис Марголіс), український і американський художник-сюреаліст. Народився в м. Волочиськ, Хмельницької області. Закінчив Одеське художнє училище.

1913 — Альбер Камю, французький романіст, філософ, публіцист, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1917 — Матвій Шестопал, український журналіст, публіцист, науковець, кандидат філологічних наук, декан факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка у 1955—1957 роках. Репресований в роки СРСР за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі.

1936 — Микола Вінграновський, український письменник і кінематографіст.

1950 — Віталій Садовський, український художник.

1987 — Галина Пундик, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.

1988 — Олександр Долгополов, український тенісист.

Померли 7 листопада

1956 — Меркурій Бригинський, святий ігумен, преподобний УПЦ (ПЦУ)

1980 — Стів Макквін, американський кіноактор, авто- і мотогонщик.

1992 — Александер Дубчек, 71-річний «архітектор Празької весни» перший секретар ЦК КПЧ в 1968—1969 роках, голова федеральних зборів ЧССР з 1989 року, загинув в Празі в автомобільній катастрофі.

2016 — Леонард Коен, канадський поет, співак і автор пісень; офіцер та компаньйон Ордена Канади.

2017 — Тарас Денисенко, український актор, сценарист, режисер.

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