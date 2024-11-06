6 листопада – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 6 листопада 2024 року. День визволення Києва від фашистських загарбників. Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Православні вшановують пам’ять святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського. Залишилося 55 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 987-й день повномасштабної війни в Україні.

6 листопада – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

6 листопада – яке сьогодні церковне свято

6 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського. Він був відомим християнським святим і ісповідником, який жив у першій половині 4 століття. Він був архиєпископом Царгорода (сучасний Стамбул) і відомий своєю непохитною вірою та мученицькою смертю. Павло був звинувачений у зраді імператору Феодосію I за те, що він відмовився поклонятися ідолам. Його було засуджено на смерть і стратили 350 року.

6 листопада у світі

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів відзначається щорічно 6 листопада.

День поінформованості про стрес

День поінформованості про стрес, що відзначається у першу середу листопада, – це міжнародна подія, присвячена підвищенню обізнаності про наслідки стресу та просуванню стратегій боротьби з ним.

День орієнтування без компасу

6 листопада відзначають День орієнтування без компасу або День “Загублених без компаса”, щоб привернути увагу до напрямку нашого життя або його відсутності. У цей день ми ставимо собі складні запитання.

Всесвітній день без паперу

6 листопада відбувається щорічне свято – Всесвітній день без паперу.

День саксофона

День саксофона відзначають щорічно 6 листопада.

6 листопада в Україні

День визволення Києва від фашистських загарбників

Загалом окупація міста тривала 778 днів. Вся операція по визволенню Києва зайняла три місяці. Війська 1-го Українського фронту звільнили столицю України шостого листопада 1943-го року. Потім на честь визволителів було названо станцію метро Героїв Дніпра.

Іменини 6 листопада

Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Клавдія, Ніна, Олександра.

Талісманом людини, народженої 6 листопада, є карнеол. Відомий досить давно, камінь був популярним в багатьох країнах світу. Вважалося, що карнеол допомагає захистити пару від зрад.

Традиції, заборони, прикмети 6 листопада

У народі день прозвали Павлів день, Павло Льодостав. Вважається, що з цього дня річки й озера вже вкриваються першим льодом, а наші предки вірили, що святий Павло сам спускається на землю для цього. На рибалку цього дня не ходили, а займалися натомість домашньою роботою.

У православне свято сьогодні до святих звертаються з проханням: “Моліть Бога за нас!”

У народі кажуть, що якщо сьогодні вдягнути якусь обновку або щойно випраний одяг, тоді весь рік в усьому буде удача. Обіцянки, дані цього дня, потрібно обов’язково виконати.

У минулі часи з цього дня дівчата збирались прясти й гадали на судженого. Вночі 6 листопада може випасти перший стійкий сніг. У давнину помітили, якщо грибів вродило мало – зима буде сніжною і лютою.

Ще прикмети 6 листопада

вікна в інеї — вже не буде до весни теплої погоди;

річки ще не вкрилися кригою — зима прийде пізно;

вітер дуже сильний — до сильних морозів;

перший сніг — до сніжної зими.

Що не можна робити 6 листопада:

Не варто віддавати чи брати гроші в борг.

Не можна виносити з дому сміття.

Забороняється лихословити, думати про інших погано.

6 листопада в історії

Визначні події

1657 — відбулася Корсунська рада, документ про українсько-шведський військово-політичний союз.

1860 — Авраам Лінкольн обраний 16-м президентом Сполучених Штатів Америки.

1932 — на виборах у Німецькій Державі більшість голосів отримала партія націонал-соціалістів

1951 — почав працювати Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Початок історії Українського телебачення

1960 — у Києві запущена перша черга метрополітену — 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії з’єднала станції «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна», «Дніпро»;

1980 — у Миколаєві збудований новий Інгульський міст, довжина моста складала 485 м.

1984 — на президентських виборах у США переконливу перемогу вдруге отримав республіканець Рональд Рейган.

1986 — у залізничній катастрофі на станції Користівка загинуло 44 особи, ще 100 були поранені.

1991 — розпущено Комуністичну партію Радянського Союзу

1998 — Повінь на Закарпатті.

1999 — в Австралії 54,5 % виборців висловилось проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха.

Народилися 6 листопада

1811 — Маркіян Шашкевич, український письменник, поет, культурно-громадський діяч, голова «Руської трійці»;

1814 — Адольф Сакс, бельгійський майстер духових інструментів, винахідник саксофону;

1855 — Дмитро Яворницький, український історик, дослідник козацтва, археолог, етнограф, фольклорист, письменник, академік АН УРСР (1929).

1918 — Куп’як Дмитро, активний діяч ОУН та СБ ОУН, підприємець та меценат.

1938 — Володимир Жариков, український актор, каскадер. Знімався у фільмах: «Ненависть», «Пірати XX століття», «Місце зустрічі змінити не можна», «Таємниці мадам Вонг», «Десять негренят», «Сторонній» та ін.

1988 — Емма Стоун, американська акторка.

1988 — Кончіта Вурст, австрійський співак, переможець «Євробачення 2014».

Померли 6 листопада

1893 — Петро Чайковський, видатний композитор українського походження, автор опери «Мазепа» та багатьох інших.

1912 — Микола Лисенко, український композитор, піаніст, педагог, хоровий диригент, музикально-громадський діяч; основоположник української класичної музики.

1968 — Василь Макух, український правозахисник, вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища України.

2020 — Михайло Жванецький, український письменник-сатирик, популярний виконавець своїх творів.

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