5 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 5 жовтня. Міжнародний день економних розваг. День пішої ходьби і День листоноші. Православні вшановують пам’ять святої мучениці Харитини. Залишилося 87 днів до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 955 день повномасштабної війни в Україні.

5 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

5 жовтня – яке сьогодні церковне свято

5 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Харитини. Вона стала символом віри, мужності та незламності перед переслідуваннями. У дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована благочестивим християнином Клавдієм. Завдяки своїй вірі та доброті вона навернула багатьох людей до християнства. Під час гонінь імператора Діоклетіана Харитина зазнала жорстоких катувань, але не відмовилася від своєї віри. Вона померла мученицькою смертю 304 року. Її приклад надихає багатьох на мужність і відданість своїм переконанням.

5 жовтня у світі

Міжнародний день економних розваг

Міжнародний день економних розваг або День ощадливих розваг – це щорічне свято, яке відзначається в першу суботу жовтня. Це день, присвячений розвагам без великих витрат, який заохочує людей знаходити радість у простих і недорогих заняттях.

Всесвітній день пішої ходи

Всесвітній день пішої ходи в Україні відзначається в рамках Європейського тижня спорту в перші вихідні жовтня.

Міжнародний день листоноші

День листоноші або Міжнародний день рознощика газет (International Newspaper Carrier) Day відзначається у першу суботу жовтня жовтня.

Всесвітній день виготовлення листівок

У першу суботу жовтня у всьому світі відзначається День виготовлення листівок. Проводиться цей всесвітній день з 2006 року за ініціативою видання Paper Craft.

Міжнародний день Джеймса Бонда

Для кіноманів світу п’ятий день жовтня 1962 р. запам’ятався особливо – у Лондоні відбулась прем’єра першого фільму про секретного агента британської розвідки Джеймса Бонда.

Міжнародний день фетру

Міжнародний день фетру (International Felt Day) або Міжнародний день валяння з повсті відзначається у першу суботу жовтня. Це унікальне свято, яке об’єднує майстрів з усього світу, щоб продемонструвати свої роботи та поділитися пристрастю до повсті. Цей день відзначається різноманітними заходами, майстер-класами та виставками, що демонструють багатогранність і красу повсті.

Міжнародний день проти проституції

Міжнародний день проти проституції відзначається 5 жовтня.

Всесвітній день боротьби з менінгітом

Всесвітній день боротьби з менінгітом (World Meningitis Day) , який відзначається щороку 5 жовтня, є важливою ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про менінгіт – важку інфекцію, яка вражає мільйони людей у всьому світі.

День цифрового скрапбукінгу

День цифрового скрапбукінгу (Digital Scrapbooking Day)- це унікальне свято, яке відзначається щороку в першу суботу жовтня і присвячене підвищенню обізнаності про цифровий скрапбукінг. Це свято творчого офрмлення та відображення спогадів, а також безпечного архівування фотографій і пам’ятних речей у цифровому форматі.

5 жовтня в Україні

День міста Чернівці

День міста Запоріжжя

Іменини 5 жовтня

Григорій, Дем’ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра.

Талісманом людини, народженої 5 жовтня, є нефрит. Камінь, що має потужну енергетичну дію Здавна вірили, що нефрит здатний захистити свого власника від будь-якого негативного впливу.

Традиції, заборони, прикмети 5 жовтня

У народному календарі 5 жовтня – свято Харитинин день. За старих часів із цього часу жінки починали ткати полотна, прясти, в’язати і шити.

Святій Харитині моляться за здоров’я своє і своїх близьких, за хорошу роботу, сімейне благополуччя і достаток у родині. Харитина також вважається покровителькою рукодільниць, ткаль і швачок.

Згідно з однією з народних прикмет, цього дня потрібно постаратися повернути борги – кажуть, що той, кому вдасться зробити це, ніколи не потребуватиме грошей.

Про те, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвіщали за березовим листям: якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно.

Ще прикмети 5 жовтня

в повітрі літає павутина — тепло протримається ще довго;

черемха і клен скинули листя — скоро прийде справжня зима;

мало шишок на сосні — буде тепла зима.

Що не можна робити 5 жовтня:

Забороняється лихословити, сваритися.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її просить.

Не слід лінуватися і жалітися на долю.

5 жовтня в історії

Визначні події

1594 — Почалося повстання під проводом Северина Наливайка.

1933 — Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру «Березіль» за «націоналізм».

1939 — кінець польсько-німецької війни.

1941 — У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич.

1962 — вийшов перший сингл групи The Beatles — «Love Me Do».

2023 – Збройні сили рф завдали ракетного удару по Грозі.

Народилися 5 жовтня

1713 — Дені Дідро, французький письменник, філософ-просвітитель, енциклопедист.

1848 — Михайло Алексеєнко, учений (юрист), ректор Харківського університету (1890—1899)

1864 — Луї Жан Люм’єр, винахідник кінематографа. Брат Огюста Люм’єра.

1883 — Болбочан Петро Федорович, український військовий діяч, полковник Армії УНР, очільник Кримської операції проти більшовиків з метою встановлення на території півострова української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту.

1887 — Олекси Синявський, український мовознавець.

1909 — Богдан-Ігор Антонич, український поет, прозаїк.

1930 — Павло Попович, льотчик-космонавт СРСР № 4, перший українець у космосі, двічі Герой Радянського Союзу

1942 — Іван Литвин, український художник.

1961 — Олена Соколовська (Ахамінова), українська радянська волейболістка, олімпійська чемпіонка

1964 — Олександр Кардаков, український бізнесмен та громадський діяч.

1966 — Інеса Кравець, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики.

1984 – Олександр Воробйов, український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор.

1984 – Станіслав Партала, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Померли 5 жовтня

1880 — Жак Оффенбах, французький композитор, основоположник класичної оперети.

1990 — Андрій Грабар, український і французький історик середньовічного і візантійського мистецтва.

1941 — Микола Трублаїні, український дитячий письменник.

1965 — Бенедикт Норд, український і російський театральний режисер і педагог.

2007 — Леонід Шульман, український та радянський астрофізик, публіцист та громадський діяч. Спеціаліст з фізики комет. Доктор фізико-математичних наук. Перший голова колегії Народного Руху України з науки.

2011 — Стівен Джобс, засновник компанії «Apple».

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