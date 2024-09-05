5 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

5 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 5 вересня. Міжнародний день благодійності і День запізнень. Православні вшановують пам’ять святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Залишилося 117 днів до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 925 день повномасштабної війни в Україні.
5 вересня – яке сьогодні церковне свято
5 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Святий пророк Захарія був батьком Івана Предтечі та чоловіком праведної Єлизавети. Він походив з роду Аарона і був священиком у Єрусалимському храмі під час правління царя Ірода.
Одного разу під час служіння в храмі Захарії з’явився ангел і повідомив, що його дружина Єлизавета, яка була безплідною, народить сина. Захарія засумнівався в цьому, і за свою невіру був покараний німотою до народження сина. Коли народився Іван, Захарія написав на дощечці ім’я “Іоан”, і негайно до нього повернувся дар мови.
Захарія був убитий за наказом царя Ірода, коли той намагався знайти і вбити новонародженого Месію. Його дружина Єлизавета померла через 40 днів після нього, а Іван виріс у пустелі до свого явлення ізраїльському народу.
5 вересня у світі
Міжнародний день благодійності
Попри те, що для кожного його особисті проблеми та неприємності знаходяться на першому плані, люди мають унікальну внутрішню потребу — безкорисливо допомагати іншим, нічого не очікуючи у відповідь. Таку допомогу прийнято називати благодійністю, і більшість з нас іноді долучаються до неї.
День запізнень
5 вересня люди, які практично ніколи не приходять вчасно, можуть дозволити собі зробити це майже на законних підставах. Адже ще у середині минулого століття у США цю дату оголосили Національним Днем запізнень. Ідею підхопили в інших країнах.
Всесвітній день туристичних журналістів
Всесвітній день туристичних журналістів (World Day of Tourism Journalists) відзначається щороку 5 вересня, підкреслює життєво важливу роль, яку відіграють туристичні журналісти у просуванні відповідального туризму, підвищенні обізнаності про культурне розмаїття та вирішенні глобальних проблем. Цей день відзначається з метою осмислення і визнання геополітичних, екологічних і соціальних викликів, які впливають на туристичну галузь і суспільство в цілому.
Всесвітній день множинної мієломи
Всесвітній день множинної мієломи (World Multiple Myeloma Day) або Всесвітній день боротьби з множинною мієломою відзначається щорічно 5 вересня, має на меті підвищити обізнаність про цю хворобу та спирияти боротьбі з нею.
Міжнародний день жінок корінних народів
Міжнародний день жінок корінних народів, що відзначається 5 вересня, є даниною поваги жінкам корінних народів світу, які продемонстрували безпрецедентну стійкість, силу та відданість у збереженні своїх культур, мов та традицій.
День психоаналітика
День психоаналітика (National Shrink Day) в США відзначають 5 вересня.
Іменини 5 вересня
- Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда.
Талісманом людини, народженої 5 вересня, є котяче око. Один з різновидів кварцу. Виробний камінь коштує небагато, але має гарний вигляд. Здавна котяче око допомагає приваблювати оточуючих до свого власника.
Традиції, заборони, прикмети 5 вересня
У молитвах до святих Захарії та Єлисавети звертаються пари, які хочуть мати дітей, вагітні жінки просять про легкі пологи та здоров’я немовляти. Ті, в кого є діти, просять про здоров’я та щастя для них.
Погоду цього дня у давні часи передбачали журавлі: якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано; якщо ж журавлі полетять низько – зима буде теплою; полетять високо – холодною; якщо летять низько, швидко, мовчки – чекайте незабаром негоди.
Ще прикмети 5 вересня
- не чути і не видно жаб — перед негодою;
- пливуть низько хмари — до дощу;
- багато ягід на горобині — осінь буде дощовою;
- хмари червоні на світанку — чекайте на негоду;
- листя на горобині пожовкло — до ранньої зими.
Що не можна робити 4 вересня:
- Забороняється лаятися і лихословити.
- Не слід давати порожні обіцянки — вони цього дня прирівнюються до брехні.
- Не можна носити рваний чи брудний одяг.
5 вересня в історії
Визначні події
- 1015 — у боротьбі за київський престол князь Святополк убив брата Гліба.
- 1698 — щоб прищепити своїм підданим моду, прийняту в інших європейських країнах, Петро I встановив податок на бороди
- 1905 — Підписання Портсмутського договору, закінчення російсько-японської війни
- 1918 — Раднарком Російської СФРР видав декрет про початок червоного терору
- 1939 — США проголосили нейтралітет в Другій світовій війні
- 1957 — вийшов у світ роман Джека Керуака «На дорозі» — одна з найкращих книг про покоління бітників.
- 2014 — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійця загиблими і зниклими безвісти.
- 2019 — заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.
Народилися 5 вересня
- 1568 — Томмазо Кампанелла, італійський філософ, теолог і поет.
- 1817 — Олексій Толстой, російський прозаїк, поет («Князь Серебряний», «Дон Жуан», «Дракон»), вихований на історичній Гетьманщині, по матері онук графа О. К. Розумовського, сина останнього гетьмана України.
- 1870 — Володимир Сікевич, український військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.
- 1882 — Михайло Гаврилко, український громадський та військовий діяч, художник, скульптор, чотар УСС, хорунжий Армії УНР, начальник штабу Сірої дивізії Армії УНР, повстанський отаман.
- 1946 — Фредді Мерк’юрі, лідер британської групи Queen.
- 1947 — Валентин Гордійчук, український художник-ілюстратор
- 1958 — Олександр Денисенко, український літератор, актор, режисер. Син кіноакторки Наталії Наум та кінорежисера Володимира Денисенка, брат актора та режисера Тараса Денисенка.
- 1964 — Сергій Лозниця, український режисер документальних та художніх фільмів.
- 1976 — Тетяна Гуцу, українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.
- 1987 — Сергій Бабинець, український хокеїст, восьмиразовий чемпіон України.
Померли 5 вересня
- 393 до н. е. — Імператор Косьо, 5-й імператор Японії, синтоїстське божество, легендарний монарх
- 1857 — Оґюст Конт, французький філософ, засновник позитивізму.
- 1997 — Мати Тереза, католицька черниця, засновниця доброчинних місій, лауреат Нобелівської премії миру за 1979 рік, канонізована 2016 року.
- 2000 — Георгій Якутович, український митець-графік, ілюстратор, майстер лінориту, деревориту й офорту, художник кіно. Батько графіка Сергія Якутовича, дід живописця Антона Якутовича.
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