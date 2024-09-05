5 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

5 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 5 вересня. Міжнародний день благодійності і День запізнень. Православні вшановують пам’ять святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Залишилося 117 днів до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 925 день повномасштабної війни в Україні.

5 вересня – яке сьогодні церковне свято

5 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Святий пророк Захарія був батьком Івана Предтечі та чоловіком праведної Єлизавети. Він походив з роду Аарона і був священиком у Єрусалимському храмі під час правління царя Ірода.

Одного разу під час служіння в храмі Захарії з’явився ангел і повідомив, що його дружина Єлизавета, яка була безплідною, народить сина. Захарія засумнівався в цьому, і за свою невіру був покараний німотою до народження сина. Коли народився Іван, Захарія написав на дощечці ім’я “Іоан”, і негайно до нього повернувся дар мови.

Захарія був убитий за наказом царя Ірода, коли той намагався знайти і вбити новонародженого Месію. Його дружина Єлизавета померла через 40 днів після нього, а Іван виріс у пустелі до свого явлення ізраїльському народу.

5 вересня у світі

Міжнародний день благодійності

Попри те, що для кожного його особисті проблеми та неприємності знаходяться на першому плані, люди мають унікальну внутрішню потребу — безкорисливо допомагати іншим, нічого не очікуючи у відповідь. Таку допомогу прийнято називати благодійністю, і більшість з нас іноді долучаються до неї.

День запізнень

5 вересня люди, які практично ніколи не приходять вчасно, можуть дозволити собі зробити це майже на законних підставах. Адже ще у середині минулого століття у США цю дату оголосили Національним Днем запізнень. Ідею підхопили в інших країнах.

Всесвітній день туристичних журналістів

Всесвітній день туристичних журналістів (World Day of Tourism Journalists) відзначається щороку 5 вересня, підкреслює життєво важливу роль, яку відіграють туристичні журналісти у просуванні відповідального туризму, підвищенні обізнаності про культурне розмаїття та вирішенні глобальних проблем. Цей день відзначається з метою осмислення і визнання геополітичних, екологічних і соціальних викликів, які впливають на туристичну галузь і суспільство в цілому.

Всесвітній день множинної мієломи

Всесвітній день множинної мієломи (World Multiple Myeloma Day) або Всесвітній день боротьби з множинною мієломою відзначається щорічно 5 вересня, має на меті підвищити обізнаність про цю хворобу та спирияти боротьбі з нею.

Міжнародний день жінок корінних народів

Міжнародний день жінок корінних народів, що відзначається 5 вересня, є даниною поваги жінкам корінних народів світу, які продемонстрували безпрецедентну стійкість, силу та відданість у збереженні своїх культур, мов та традицій.

День психоаналітика

День психоаналітика (National Shrink Day) в США відзначають 5 вересня.

Іменини 5 вересня

Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда.

Талісманом людини, народженої 5 вересня, є котяче око. Один з різновидів кварцу. Виробний камінь коштує небагато, але має гарний вигляд. Здавна котяче око допомагає приваблювати оточуючих до свого власника.

Традиції, заборони, прикмети 5 вересня

У молитвах до святих Захарії та Єлисавети звертаються пари, які хочуть мати дітей, вагітні жінки просять про легкі пологи та здоров’я немовляти. Ті, в кого є діти, просять про здоров’я та щастя для них.

Погоду цього дня у давні часи передбачали журавлі: якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано; якщо ж журавлі полетять низько – зима буде теплою; полетять високо – холодною; якщо летять низько, швидко, мовчки – чекайте незабаром негоди.

Ще прикмети 5 вересня

не чути і не видно жаб — перед негодою;

пливуть низько хмари — до дощу;

багато ягід на горобині — осінь буде дощовою;

хмари червоні на світанку — чекайте на негоду;

листя на горобині пожовкло — до ранньої зими.

Що не можна робити 4 вересня:

Забороняється лаятися і лихословити.

Не слід давати порожні обіцянки — вони цього дня прирівнюються до брехні.

Не можна носити рваний чи брудний одяг.

5 вересня в історії

Визначні події

1015 — у боротьбі за київський престол князь Святополк убив брата Гліба.

1698 — щоб прищепити своїм підданим моду, прийняту в інших європейських країнах, Петро I встановив податок на бороди

1905 — Підписання Портсмутського договору, закінчення російсько-японської війни

1918 — Раднарком Російської СФРР видав декрет про початок червоного терору

1939 — США проголосили нейтралітет в Другій світовій війні

1957 — вийшов у світ роман Джека Керуака «На дорозі» — одна з найкращих книг про покоління бітників.

2014 — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійця загиблими і зниклими безвісти.

2019 — заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.

Народилися 5 вересня

1568 — Томмазо Кампанелла, італійський філософ, теолог і поет.

1817 — Олексій Толстой, російський прозаїк, поет («Князь Серебряний», «Дон Жуан», «Дракон»), вихований на історичній Гетьманщині, по матері онук графа О. К. Розумовського, сина останнього гетьмана України.

1870 — Володимир Сікевич, український військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.

1882 — Михайло Гаврилко, український громадський та військовий діяч, художник, скульптор, чотар УСС, хорунжий Армії УНР, начальник штабу Сірої дивізії Армії УНР, повстанський отаман.

1946 — Фредді Мерк’юрі, лідер британської групи Queen.

1947 — Валентин Гордійчук, український художник-ілюстратор

1958 — Олександр Денисенко, український літератор, актор, режисер. Син кіноакторки Наталії Наум та кінорежисера Володимира Денисенка, брат актора та режисера Тараса Денисенка.

1964 — Сергій Лозниця, український режисер документальних та художніх фільмів.

1976 — Тетяна Гуцу, українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.

1987 — Сергій Бабинець, український хокеїст, восьмиразовий чемпіон України.

Померли 5 вересня

393 до н. е. — Імператор Косьо, 5-й імператор Японії, синтоїстське божество, легендарний монарх

1857 — Оґюст Конт, французький філософ, засновник позитивізму.

1997 — Мати Тереза, католицька черниця, засновниця доброчинних місій, лауреат Нобелівської премії миру за 1979 рік, канонізована 2016 року.

2000 — Георгій Якутович, український митець-графік, ілюстратор, майстер лінориту, деревориту й офорту, художник кіно. Батько графіка Сергія Якутовича, дід живописця Антона Якутовича.

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