4 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

4 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 4 вересня. Глобальний день пошуку талантів. Всесвітній день тхеквондо. День митного брокера в Україні. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії. Залишилося 118 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 924 день повномасштабної війни в Україні.

4 вересня – яке сьогодні церковне свято

4 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії. Він був видатним християнським діячем III століття. Він став єпископом сирійської Антіохії 237 року і служив там протягом 13 років. Під час правління імператора Декія, який був відомий своєю жорстокістю до християн, Вавила був ув’язнений і страчений 250 року. Перед смертю він попросив, щоб разом із його тілом поховали і кайдани, які він носив з любові до Христа. Його мученицька смерть стала символом стійкості та віри.

Після смерті Вавили християни збудували церкву, де зберігали його святі мощі до 351 року. Пізніше їх перенесли до нової церкви в передмісті Антіохії Дафне, де під час перенесення грім знищив поганську святиню Аполлона.

4 вересня у світі

Глобальний день пошуку талантів

Перша середа вересня ознаменована відзначенням Глобальний день пошуку талантів (Global Talent Acquisition Day).

Всесвітній день тхеквондо

4 вересня 1994 року у Франції на сесії міжнародної організації, що керує олімпійським рухом, тхеквондо було включене до переліку видів спорту, офіційно визнаних для Олімпійських ігор.

Всесвітній день сексуального здоров’я

Щорічно 4 вересня у всьому світі відзначається День сексуального здоров’я. Запровадила цю традицію у 2010 році Міжнародна асоціація сексуального здоров’я. Перше святкування заходу відбулося під гаслом «Поговоримо про це!», закликаючи людство руйнувати табу навколо сексуальності.

4 вересня в Україні

День митного брокера

4 вересня відзначаємо День митних брокерів – професійне свято для спеціалістів митно-брокерських підприємств України.

Іменини 4 вересня

Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена.

Талісманом людини, народженої 4 вересня, є обсидіан. Здавна камінь використовується у магічних ритуалах. Наші предки вірили, що обсидіан лікує простудні захворювання та добре впливає на роботу ШКТ.

Традиції, заборони, прикмети 4 вересня

В народі цей день називали святом Вавили. В цей період вже закінчувалися всі польові роботи, а тому селяни ремонтували, чистили та ховали садовий і городній інвентар до наступного сезону.

У давнину помітили, якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним. Якщо дощ зранку – до сніжної й холодної зими.

Ще прикмети 4 вересня

задощило, але пізніше швидко все висохло — негода буде затяжною;

багато ягід на горобині — до морозної зими;

багато лушпиння на цибулі — взимку буде холодно;

вранці пішов дощ — до сніжної зими.

Що не можна робити 4 вересня:

Забороняється пліткувати і сваритися.

Не можна піднімати гроші, які хтось загубив.

Не варто освідчуватися і грати весілля.

3 вересня в історії

Визначні події

476 — голова германських найманців на римський службі Одоакр скинув останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула. Традиційно ця дата вважається датою падіння Західної Римської імперії.

1837 — американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе).

1870 — після зречення Наполеона III, котрий здався в полон пруським військам після поразки біля Седана, Жюль Фавр і Леон Гамбетта проголосили в Парижі Третю республіку і сформували уряд національної оборони.

1886 — останній американський індіанець — воїн, Джеронімо здався в Аризоні. Після ув’язнення він став фермером та радником армії США.

1888 — американець Джордж Істмен отримав патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась в рулон, і зареєстрував свою торгову марку — «Кодак»

1920 — Головний Отаман Армії УНР С.Петлюра затвердив «Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заступають», де вперше викладено концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки.

1928 — затверджено новий український правопис («скрипниківський»), який діяв до 1933.

1938 — створено Українську Національну Оборону («Карпатська Січ»), яку очолив Степан Росоха.

1965 — у київському кінотеатрі «Україна» під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків» відбувся мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції.

1991 — над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднято синьо-жовтий прапор.

2018 — офіційно завершився мультсеріал Adventure Time.

Народилися 4 вересня

1874 — Олександр Вишневський, радянський військовий хірург, творець знаменитої лікувальної мазі.

1889 — Остап Бобикевич, український композитор і піаніст, інженер.

1897 — Михайло Кауфман, радянський кінорежисер, кінооператор. Один з основоположників сучасного документального кіно.

1949 — Григорій Суркіс, український бізнесмен і політик

1981 — Бейонсе, американська співачка та акторка.

1990 — Ольга Харлан, українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка Пекіна в командній першості.

Померли 4 вересня

1907 — Едвард Гріг, норвезький композитор

1910 — Анрі Руссо, французький живописець-примітивіст, музикант і літератор.

1921 — Вільгельм Котарбінський, видатний український художник, яскравий представник академізму та символізму в живописі, працював над розписами Володимирського собору.

1985 — Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Герой України. Помер у карцері мордовського табору для політв’язнів у віці 47 років.

1989 — Жорж Сіменон, франкомовний письменник бельгійського походження, один з найвідоміших представників детективного жанру в літературі.

2006 — Стівен Ірвін, австралійський натураліст та тележурналіст.

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