4 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

4 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 4 серпня. День сестер і День прощення. День Повітряних Сил Збройних Сил України. Православні вшановують пам’ять святих сімох мучеників Ефеських, святої преподобномучениці Євдокії. Залишилося 149 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 893 день повномасштабної війни в Україні.

4 серпня – яке сьогодні церковне свято

4 серпня православні віряни відзначають День пам’яті преподобної мучениці Євдокії.

Свята Євдокія жила у IV столітті та була захоплена до полону персидським царем Сапором. В той час, коли мучениця знаходилась в ув’язненні, вона розповідала персидським жінкам про Бога та проповідувала їм християнство. Дізнавшись про це, Сапор наказав замучити Євдокію. Жінку довго катували, але вона сміливо витримувала усі страждання. В результаті святій відтяли голову.

4 серпня у світі

День сестер

У першу неділю серпня вирішено святкувати день сестер. Це неофіційне свято є нагадуванням про цінність родинних відносин не тільки між батьками та дітьми, але також між сестрами.

Міжнародний день прощення

У першу неділю серпня люди багатьох країн світу відзначають Міжнародний день прощення. Свято започаткував Роберт В. Плат з Каліфорнії. Він закликав всіх людей пробудити в собі могутню силу прощення, здатну зцілити душу, яка страждає від образи, ненависті, зради та інших руйнівних почуттів.

А також у світі:

Міжнародний день димчастого леопарда.

День народження шампанського.

День одиноких працюючих жінок.

День спелеолога.

4 серпня в Україні

День Повітряних Сил Збройних Сил України

З 2007 року перша неділя серпня стала професійним святом для всіх, хто має стосунок до Повітряних Сил України. Його святкування було встановлено президентом, разом зі скасуванням дня Військ Протиповітряної оборони.

Іменини 4 серпня

Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ян, Євдокія.

Талісманом для народжених 4 серпня стане жадеїт. Цей камінь впливає на природу, раніше вважалося, що він може легко викликати або припинити дощ. Виходячи з цього, жадеїт є ще й талісманом для тих, чия діяльність так чи інакше пов’язана із сільським господарством.

Традиції, заборони, прикмети 4 серпня

В народі цей день відомий також як Явдохи-огуречниці, малинівка. Пов’язано це з тим, що в цей час починає дозрівати лісова малина та закінчується збір огірків. Також це пора злив та гроз. Ще з давніх часів цього дня люди ходили до лісу за дикою малиною та проводили збір цибулі, часнику та огірків. Також є звичай гостювати в цей день одне в одного, приносячи з собою солодощі та випічку.

З давніх-давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб’є, грозою вб’є, тому що цей день вважається й часто буває громовим. Наші пращури помітили: якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.

Ще прикмети 4 серпня:

багато роси — льон буде сірим;

пройшла гроза — чекайте на великий врожай зернових;

почути квакання жаб — до негоди;

павуки ховаються в щілинах — чекайте на дощ;

у городі багато слимаків — погода буде вогкою.

Що не можна робити 4 серпня:

У День пам’яті Великомучениці заборонено конфліктувати, особливо з близькими людьми.

Також не можна давати гроші в борг.

Здійснювати якісь матеріальні угоди.

Проводити ремонтні роботи.

4 серпня в історії

Визначні події

1408 — перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області.

1492 — розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії.

1687 — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обрано Івана Мазепу.

1693 — французький чернець Дом Периньйон (Pierre «Dom» Pérignon) відкрив секрет приготування шампанського.

1777 — відставний драгун Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк.

1783 — укладено Георгіївський трактат. Грузинське царство перейшло під протекторат Російської імперії.

1914 — створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.

1914 — у Львові створено Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим.

1934 — на «Криворіжсталі» запущена перша доменна піч.

1962 — ув’язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він провів 28 років.

2020 — вибухи в порту Бейрута.

Народилися 4 серпня

1755 — Ніколя Жак Конте, французький художник, аеронавт, винахідник сучасного олівця.

1757 — Володимир Боровиковський, український іконописець, художник-портретист.

1840 — Ріхард фон Крафт-Ебінґ, австрійський психолог, що став автором терміна «мазохізм».

1854 — Марія Заньковецька, українська акторка театру та кіно.

1878 — Антін Крушельницький, письменник, громадсько-політичний діяч, педагог.

1901 — Луї Армстронг, американський джазовий музикант і співак.

1929 — Ясір Арафат, голова Організації визволення Палестини.

1961 — Барак Обама, Президент США.

Померли 4 серпня

1384 — Любарт Гедимінович, литовсько-Руський князь.

1875 — Ганс Крістіан Андерсен, данський казкар.

1940 — Володимир Жаботинський, лідер сіоністського руху; співзасновник держави Ізраїль.

1955 — Іван Вовчук, командир сотень УПА «Леви II» і «Леви III».

1962 — Мерилін Монро, американська кіноакторка, модель, співачка, кінорежисерка та автобіографістка.

1983 — Юрій Левітан, радянський диктор.

1994 — Євген Пономаренко, український актор театру і кіно, народний артист СРСР.

2000 — Галина Зубченко, українська художниця.

2014 — Олена Скоропадська, дочка Павла Скоропадського.

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