4 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

4 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 4 серпня. День сестер і День прощення. День Повітряних Сил Збройних Сил України. Православні вшановують пам’ять святих сімох мучеників Ефеських, святої преподобномучениці Євдокії. Залишилося 149 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 893 день повномасштабної війни в Україні.
4 серпня – яке сьогодні церковне свято
4 серпня православні віряни відзначають День пам’яті преподобної мучениці Євдокії.
Свята Євдокія жила у IV столітті та була захоплена до полону персидським царем Сапором. В той час, коли мучениця знаходилась в ув’язненні, вона розповідала персидським жінкам про Бога та проповідувала їм християнство. Дізнавшись про це, Сапор наказав замучити Євдокію. Жінку довго катували, але вона сміливо витримувала усі страждання. В результаті святій відтяли голову.
4 серпня у світі
День сестер
У першу неділю серпня вирішено святкувати день сестер. Це неофіційне свято є нагадуванням про цінність родинних відносин не тільки між батьками та дітьми, але також між сестрами.
Міжнародний день прощення
У першу неділю серпня люди багатьох країн світу відзначають Міжнародний день прощення. Свято започаткував Роберт В. Плат з Каліфорнії. Він закликав всіх людей пробудити в собі могутню силу прощення, здатну зцілити душу, яка страждає від образи, ненависті, зради та інших руйнівних почуттів.
А також у світі:
- Міжнародний день димчастого леопарда.
- День народження шампанського.
- День одиноких працюючих жінок.
- День спелеолога.
4 серпня в Україні
День Повітряних Сил Збройних Сил України
З 2007 року перша неділя серпня стала професійним святом для всіх, хто має стосунок до Повітряних Сил України. Його святкування було встановлено президентом, разом зі скасуванням дня Військ Протиповітряної оборони.
Іменини 4 серпня
- Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ян, Євдокія.
Талісманом для народжених 4 серпня стане жадеїт. Цей камінь впливає на природу, раніше вважалося, що він може легко викликати або припинити дощ. Виходячи з цього, жадеїт є ще й талісманом для тих, чия діяльність так чи інакше пов’язана із сільським господарством.
Традиції, заборони, прикмети 4 серпня
В народі цей день відомий також як Явдохи-огуречниці, малинівка. Пов’язано це з тим, що в цей час починає дозрівати лісова малина та закінчується збір огірків. Також це пора злив та гроз. Ще з давніх часів цього дня люди ходили до лісу за дикою малиною та проводили збір цибулі, часнику та огірків. Також є звичай гостювати в цей день одне в одного, приносячи з собою солодощі та випічку.
З давніх-давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб’є, грозою вб’є, тому що цей день вважається й часто буває громовим. Наші пращури помітили: якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.
Ще прикмети 4 серпня:
- багато роси — льон буде сірим;
- пройшла гроза — чекайте на великий врожай зернових;
- почути квакання жаб — до негоди;
- павуки ховаються в щілинах — чекайте на дощ;
- у городі багато слимаків — погода буде вогкою.
Що не можна робити 4 серпня:
- У День пам’яті Великомучениці заборонено конфліктувати, особливо з близькими людьми.
- Також не можна давати гроші в борг.
- Здійснювати якісь матеріальні угоди.
- Проводити ремонтні роботи.
4 серпня в історії
Визначні події
- 1408 — перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області.
- 1492 — розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії.
- 1687 — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обрано Івана Мазепу.
- 1693 — французький чернець Дом Периньйон (Pierre «Dom» Pérignon) відкрив секрет приготування шампанського.
- 1777 — відставний драгун Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк.
- 1783 — укладено Георгіївський трактат. Грузинське царство перейшло під протекторат Російської імперії.
- 1914 — створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.
- 1914 — у Львові створено Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим.
- 1934 — на «Криворіжсталі» запущена перша доменна піч.
- 1962 — ув’язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він провів 28 років.
- 2020 — вибухи в порту Бейрута.
Народилися 4 серпня
- 1755 — Ніколя Жак Конте, французький художник, аеронавт, винахідник сучасного олівця.
- 1757 — Володимир Боровиковський, український іконописець, художник-портретист.
- 1840 — Ріхард фон Крафт-Ебінґ, австрійський психолог, що став автором терміна «мазохізм».
- 1854 — Марія Заньковецька, українська акторка театру та кіно.
- 1878 — Антін Крушельницький, письменник, громадсько-політичний діяч, педагог.
- 1901 — Луї Армстронг, американський джазовий музикант і співак.
- 1929 — Ясір Арафат, голова Організації визволення Палестини.
- 1961 — Барак Обама, Президент США.
Померли 4 серпня
- 1384 — Любарт Гедимінович, литовсько-Руський князь.
- 1875 — Ганс Крістіан Андерсен, данський казкар.
- 1940 — Володимир Жаботинський, лідер сіоністського руху; співзасновник держави Ізраїль.
- 1955 — Іван Вовчук, командир сотень УПА «Леви II» і «Леви III».
- 1962 — Мерилін Монро, американська кіноакторка, модель, співачка, кінорежисерка та автобіографістка.
- 1983 — Юрій Левітан, радянський диктор.
- 1994 — Євген Пономаренко, український актор театру і кіно, народний артист СРСР.
- 2000 — Галина Зубченко, українська художниця.
- 2014 — Олена Скоропадська, дочка Павла Скоропадського.
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