31 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

31 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 31 липня. Міжнародний день вшанування рятувальників і День бездомної собаки. Православні вшановують пам’ять святого праведного Євдокима. Залишилося 153 дні до Нового року. Це середа і на цей день припадає 889 день повномасштабної війни в Україні.

31 липня – яке сьогодні церковне свято

31 липня в церковному календарі – день пам’яті святого праведного Євдокима. Святий Євдоким народився в Каппадокії (Мала Азія) у благочестивій родині. За часів імператора Феофіла (829-842), він служив у війську. Євдоким вирізнявся своєю доброчесністю. Він ретельно виконував заповіді Божі, постився, любив молитву та каявся у своїх гріхах.

Пізніше, імператор Феофіл призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Він справедливо управляв народом, допомагав бідним та захищав скривджених. Після смерті, святі мощі Євдокима стали джерелом зцілення для хворих. Його життя та святість вразили багатьох, і він став покровителем та об’єктом поклоніння.

31 липня у світі

Міжнародний день вшанування рятувальників

Міжнародний день рятувальника, що відзначається щорічно 31 липня, – це день, присвячений вшануванню та оцінці професіоналів, які забезпечують безпеку відвідувачів басейнів і пляжів.

День безпородної собаки

31 липня кожного року світ відзначає неофіційну, проте важливу подію – День безпородної собаки.

День обізнаності про незвичайні музичні інструменти

День обізнаності про незвичайні музичні інструменти (Uncommon Musical Instrument Awareness Day), що відзначається щорічно 31 липня, запрошує любителів музики дослідити та оцінити захоплюючий світ рідкісних та унікальних музичних інструментів.

А також у світі:

Всесвітній день рейнджерів.

День африканської жінки.

День народження Гаррі Поттера.

День малинового торта/пирога США

Іменини 31 липня

Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 31 липня, є діамант. Дорогоцінний камінь, який багато років бентежить людство. Здавна вірили, що споглядання блиску діамантів допомагає привести до ладу нервову систему.

Традиції, заборони, прикмети 31 липня

Наші пращури цього дня ходили в лазню, парили віники з трав і квітів, щоб змити з себе втому після жнив. До того ж, робити це потрібно було, дотримуючись прикмет і звичаїв. Важливо зняти хрест, легко поклонитися на вході, після себе залишити рушник, мило і воду. Усе це потрібно зробити, щоб задобрити банника – духа лазні, інакше він розгнівається і накличе біди.

У народі говорили: “Хоча в липні й душно, й спекотно, але прощатись з ним шкода”. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною.

Ще прикмети 31 липня:

вітряно — зима буде сніжною;

ліс вранці вкритий туманом — буде багато грибів;

вранці туман швидко розсіюється — погода буде ясною та сухою;

від ранку бджоли вже вилетіли за медом — день буде ясним.

Що не можна робити 31 липня:

Всі важливі покупки краще не робити, а відкласти на інший день.

Не можна сваритися з рідними.

Не слід викиладти залишки їжі зі столу.

31 липня в історії

Визначні події

1919 — Армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ.

1837 — закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету.

1919 — у Німеччині ухвалено Веймарську конституцію. Німеччина стала республікою.

1924 — польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.

1941 — Костя Паньківського у Львові обрано головою Генерального секретаріату Української Національної Ради.

1956 — ЦК КПРС ухвалив рішення щодо розвитку житлового будівництва в СРСР (початок будівництва «хрущовок»).

1971 — вперше людина проїхалась по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle.

1988 — у Бердянську, Запорізької області стартував найтриваліший в історії СРСР рок-фестиваль «РОК-ПОП-ШОУ’88», на який з’їхалися рок-музиканти з усієї країни. Заключні концерти пройшли 7 серпня.

1991 — СРСР і США підписали Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СТАРТ.

1994 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м.

Народилися 31 липня

1866 — Діонісій Дорожинський, український церковний діяч, теолог, педагог.

1914 — Луї де Фюнес, французький кіноактор.

1944 — Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, донька Чарлі Чапліна. Уперше знялася в кіно у віці восьми років. Перша велика роль дісталася їй у фільмі «Доктор Живаго», роль дружини героя фільму.

1964 — Сі Сі Кетч (Кароліна Мюллер), німецька поп-співачка.

1965 — Джоан Роулінг, англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера.

Померли 31 липня

1556 — Ігнатій Лойола, засновник Ордену єзуїтів.

1784 — Дені Дідро, французький письменник, філософ-просвітитель, драматург.

1886 — Ференц Ліст, угорський композитор, піаніст, диригент.

1944 — Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор загинув під час виконання бойового завдання як пілот розвідувального літака.

1953 — Микола Зелінський, український і радянський хімік-органік, винахідник протигаза, каталітичного крекінгу нафти та гідролізу білків.

1997 — Микола Дерегус, український графік і живописець.

2012 — Ірина Стасів-Калинець, українська поетеса, активістка українського національного і правозахисного руху.

2016 — Тійонофудзі Міцугу, 58-й йокодзуна, легенда сумо.

2022 — Олексій Вадатурський, український агропідприємець. Герой України.

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