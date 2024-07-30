30 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

30 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 30 липня. Міжнародний день дружби і День свекра. Православні вшановують пам’ять святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших . Залишилося 154 дні до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 888 день повномасштабної війни в Україні.

30 липня – яке сьогодні церковне свято

30 липня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Сила був одним з апостолів від 70, які служили разом з апостолом Павлом. В Єрусалимській Церкві він був поважаним чоловіком, “начальником між братиями”. Пізніше Сила став єпископом у Коринті.

Силуан також був апостолом від 70 та співпрацював з апостолом Павлом. Після проповіді в різних містах він став єпископом у Фессалоніці. Андронік також належав до числа апостолів від 70. Він був єпископом Паннонийським.

30 липня у світі

Міжнародний день дружби

Дружба важлива не тільки для окремих людей — в глобальному вимірі вона може об’єднувати цілі спільноти та нації, і цим самим сприяти порозумінню між ними. Визнаючи це, Генеральна асамблея ООН встановила свято — Міжнародний день дружби, який відзначається щороку 30 липня.

День свекра

Щорічно 30 липня відзначається маловідоме, проте позитивне сімейне свято – День свекра.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Таку дату започаткувала Організація Об’єднаних Націй 18 грудня 2013 року.

А також у світі:

Всесвітній день вишивки

День книги в м’якій обкладинці

Іменини 30 липня

Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

Талісманом людини, народженої 30 липня, є карнеол. Дивовижний камінь, який зачаровує своєю красою. Карнеол допомагає сором’язливим стати більш комунікабельними, не боятися виступати на публіці.

Традиції, заборони, прикмети 30 липня

У народному календарі 30 липня – свято Сили і Силуана, яке прозвали так на честь апостолів від 70-ти, пам’ять яких також звершується цього дня. У цей час за старих часів сіяли озимі культури – вірили, що врожай буде багатим, бо апостол Сила додасть йому сили.

Вважається, що 30 липня у людини додається сили, тому лінуватися не можна в жодному разі. Навпаки, що більше роботи зробиш – то сильнішим і здоровішим будеш протягом року.

У цей час можна спостерігати зорі з пазорями (блакитними спалахами блискавиць). Як правило, липень відходить з грозами. Не даремно у ці дні спостерігали за погодою: за народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня.

Ще прикмети 30 липня:

прохолодна погода — найближчим часом не буде опадів;

в повітрі вже літає павутина — ще довго протримається сонячна погода;

дощова і вітряна погода — дощитиме кілька днів;

перед світанком сильно мерехтять зірки — будуть рясні опади.

Що не можна робити 30 липня:

Не варто переїдати.

Заборонено торкатися гострих предметів.

Не можна відмовляти людям у допомозі.

30 липня в історії

Визначні події

1502 — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу мая.

1793 — у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто).

1840 — Микола І заборонив використання назви «Білорусь», замінивши її на «губернії Північно-Західного краю».

1863 — До Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови й українських видань, відомий як Валуєвський указ.

1920 — створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.

1956 — на американських доларах з’явилося гасло «In God We Trust».

1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу «Санта-Барбара».

2016 — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Народилися 30 липня

1818 — Емілі Бронте, англійська письменниця, автор роману «Буремний перевал».

1863 — Генрі Форд, конструктор автомобілів, засновник корпорації «Форд Мотор».

1872 — Олексій Кримов, український хірург.

1884 — Софія Налепинська-Бойчук, український художник-графік. Дружина художника Михайла Бойчука. У 1937 році за справою М. Бойчука була засуджена до смертної кари і розстріляна.

1912 — Євген Волобуєв, український художник.

1914 — Павло Муравський, видатний український хоровий диригент і педагог.

1947 — Арнольд Шварценеггер, американський актор, культурист, політик, 38-й губернатор штату Каліфорнія.

1948 — Жан Рено, французький актор.

1953 — Юрій Шаповал, доктор історичних наук, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

1972 — Олесь Санін, український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор.

Померли 30 липня

1898 — Отто фон Бісмарк, перший канцлер Німецької імперії, який здійснив план об’єднання Німеччини.

1918 — Герман фон Ейхгорн, командувач німецькими військами в Україні (1918), фельдмаршал.

2010 — Микола Мозговий, український естрадний співак, композитор-пісняр.

2020 — Лі Денхуей, тайванський політик, президент Республіки Китай з 1988 по 2000.

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