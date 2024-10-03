3 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 3 жовтня. Всесвітній день тверезості. Всесвітній день грибників. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Залишилося 89 днів до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 953 день повномасштабної війни в Україні.

3 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

3 жовтня – яке сьогодні церковне свято

3 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Він був учнем апостола Павла і першим єпископом Афін. Він навернувся до християнства після проповіді апостола Павла в афінському ареопазі. Діонісій є одним із сімдесяти апостолів і відомий як яскравий представник апофатичного богослов’я в християнстві. Діонісій Ареопагіт шанується православною церквою як священномученик, оскільки він постраждав за свою віру. Його життя і діяльність мали великий вплив на розвиток християнської теології та філософії.

3 жовтня у світі

Всесвітній день тверезості

Всесвітній день тверезості, що відзначається щорічно 3 жовтня, – це день, присвячений заохоченню людей утримуватися від вживання алкоголю і роздумів про історію рухів за тверезість у всьому світі.

Всесвітній день грибників

Всесвітній День грибників святкують 3 жовтня. Це свято не є офіційним, але любителі “тихого полювання” охоче відзначають його. 3 жовтня – ідеальний день для того, щоб піти по гриби.

День технаря або День техніків

День технаря або День техніків відзначається щорічно 3 жовтня. Святкують його спеціалісти в сфері технологій.

День Німецької єдності

День Німецької єдності – загальнонаціональне свято, передбачене федеральним законом, що відзначається 3 жовтня.

Всесвітній день смузі

Починаючи з 2015 року у багатьох країнах 3 жовтня відзначається Всесвітній день смузі.

Іменини 3 жовтня

Антон, Денис, Іван, Павло, Петро.

Талісманом людини, народженої 3 жовтня, є топаз. Здавна вірили, що цей камінь лікує простудні захворювання, підвищує імунну систему. Також топаз це символ світла, тепла і рівноваги.

Традиції, заборони, прикмети 3 жовтня

У народному календарі 3 жовтня – свято Денис Позимній або Денисів день. За старих часів цього дня остерігалися недоброго ока і намагалися не порушувати певні заборони.

У молитвах до святого Діонісія просять допомоги в сімейних справах, вихованні дітей, сил, щоб подолати життєві негаразди.

Віряни намагалися обов’язково піти до церкви, але якщо такої можливості не було, то святому Діонісію молилися вдома.

У народі вважається, що сьогодні потрібно обов’язково з’їсти кілька зубчиків часнику або шматочок цибулі з сіллю – щоб відлякати нечисть і зміцнити імунітет. Сни на Дениса Позимнього – віщі.

В давні часи день 3 жовтня, як правило, бував вітряний, і за вітром визначали погоду: якщо північний – близько холоднеча; південний – до тепла; західний – до скорих дощів, а східний – до ясної погоди.

Ще прикмети 3 жовтня

сиро й туманно, але в повітрі літає багато павутини — осінь буде погожою;

стоїть суха погода — взимку чекайте на невелику кількість снігу;

на ялинці шишки ростуть низько — рано вдарять морози;

на клені і березі ще не все листя опало — до холодної зими.

Що не можна робити 3 жовтня:

Не можна відмовляти коханим — буде серйозна сварка.

Не слід стригтися — волосся буде рости повільно.

Забороняється піднімати з підлоги гроші, які загубив незнайомець.

3 жовтня в історії

Визначні події

1533 — Жителі села під Віттенбергом (Священна Римська імперія німецької нації) продали все майно у зв’язку з прогнозованим проповідником М. Штихелем кінцем світу.

1621 — Перемога війська під проводом П. Сагайдачного під Хотином.

1863 — Президент США А. Лінкольн оголосив кожен останній четвер листопада Днем подяки.

1866 — За Віденським договором Австрійська імперія віддала Королівству Італія Венецію.

1906 — Міжнародним сигналом лиха був затверджений сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD).

1917 — У Чигирині розпочався Всеукраїнський з’їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації й обрали її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським.

1929 — Королівство сербів, хорватів і словенців набуло офіційної назви Югославія.

1932 — Королівство Ірак отримало повну незалежність від Великої Британії.

1945 — У віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів і завоював другий приз. За пісеньку «Стара овечка» він отримав 5 доларів.

1952 — Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби.

1952 — У Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку.

1990 — Завершився процес об’єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької єдності.

1993 — У Москві розстріляно танками будівлю Думи (Білий дім).

2003 — філософ, доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка, Станіслав Шендрик вчинив акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу міською владою земельної ділянки, яка належала йому згідно із судовим рішенням.

2013 — Україна стала асоційованим членом CERN.

Народилися 3 жовтня

1881 — Михайло Возняк, український академік, літературознавець та історик літератури.

1883 — Іда Рубінштейн, видатна харків’янка, королева балету і актриса, в 1909—1910 роках виступила у складі антрепризи Сергія Дягилєва, на початку 1911 року створила власну трупу.

1896 — Агапій Шамрай, український літературознавець.

1935 — Чарльз Дюк, американський астронавт, який побував на Місяці.

1939 — Віктор Каневський, футболіст київського «Динамо», чемпіон СРСР.

1957 — Люко Дашвар, українська письменниця.

1962 — Сергій Кузьмінський, український рок-музикант, вокаліст рок-гурту «Брати Гадюкіни».

1970 — Валерій Глєбов, офіцер Збройних сил України, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну, Герой України.

1989 — Максим Яровий, український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор.

2004 — Ноа Шнапп, американський актор («Дивні дива»).

Померли 3 жовтня

1078 — На Нежатній Ниві біля Чернігова загинув князь Ізяслав Ярославич.

1935 — Микола Василенко, український історик, громадсько-політичний діяч.

2007 — Пабло Паласуело, іспанський скульптор.

2008 — Ігор Римарук, український поет.

2009 — Рейнгард Мон, німецький підприємець, творець світової медіа-імперії Bertelsmann

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