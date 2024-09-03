3 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

3 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 3 вересня. День народження бюстгальтера. День міста Шостка в Україні. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського. Залишилося 119 днів до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 923 день повномасштабної війни в Україні.

3 вересня – яке сьогодні церковне свято

3 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського. Він жив у III столітті і був єпископом міста Нікомедія (нині Ізміт, Туреччина). Був висвячений на єпископа 293 року. Під час правління імператорів Діоклетіана та Максиміана, коли переслідування християн були особливо жорстокими, Антим підтримував свою паству, закликаючи їх залишатися вірними Христу. Антим був відомий своєю мужністю і вірою. Коли його схопили, він не зрікся своєї віри і прийняв мученицьку смерть 302 року, будучи обезголовленим.

3 вересня у світі

День відкриття унікальності ДНК

Відкриття молекули ДНК було зроблено зовсім нещодавно. 1953 року її існування було передбачено двома вченими – Френсісом Кріком та Джеймсом Уортсоном. Проте унікальність та неповторність цієї спіральної структури значно пізніше зміг відкрити Алек Джеффріс, а саме – 3 вересня 1984 року. З того часу у світі щороку цього дня відзначається День відкриття унікальності ДНК.

День народження бюстгальтера

Життя сучасних жінок важко уявити без бюстгальтера. Тому щороку світ відзначає день його створення – 3 вересня. Саме цього дня 1914 року американська винахідниця Карес Кросбі (Мері Фелпс Джейкоб) отримала патент на свій винахід. Це була конструкція із носових хустин і кольорових стрічок.

День хмарочоса

Хмарочоси стали досить звичним явищем у наш час, а День хмарочоса, який відзначається міжнародною спільнотою 3 вересня – це чудова нагода дати достойну оцінку архітектурним дивам та справжнім подвигам сучасної інженерної справи.

А також у світі

День Республіки Сан-Марино

3 вересня в Україні

День міста Шостка

Щороку 3 вересня відзначає свій день День міста місто Шостка.

Іменини 3 вересня

Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса.

Талісманом людини, народженої 3 вересня, є хризопраз. Дорогоцінний камінь, який має зеленуватий відтінок. Здавна хризопраз вважали символом союзників та друзів.

Традиції, заборони, прикмети 3 вересня

У народі 3 вересня – свято Василиси, Домна Доброродна. Прозвали його так тому, що цього дня вшановують також і цих святих та заведено наводити в домі лад й оглядати своє добро

У молитвах до святої Василиси звертаються з проханнями про зцілення від хвороби, просять сил зміцніти після недуги, моляться за дітей. Святу Домну просять про допомогу під час важкого життєвого вибору, позбавити від зневіри і печалі.

Народні прикмети радять цього дня зробити генеральне прибирання в домі та викинути з нього весь мотлох і непотрібні речі: хороші – віддати нужденним, а решту – спалити, якщо є можливість. У народі з цього приводу навіть є приказка: Вважається, що на місце старого обов’язково прийде нове, благе, а рік неодмінно складеться вдало. Цікаво, що старе взуття за старих часів не викидали, а вішали на паркан – воно захищало дім від псування і пристріту.

Наші пращури підмітили: якщо цього дня погода ясна – такою вона буде ще чотири тижні. Сьогодні можна висаджувати цибулини нарцисів.

Ще прикмети 3 вересня

почути грім — осінь буде теплою;

теплий та гарний день — до пізньої осені;

на заході сонця червоне небо — скоро похолодає;

після обіду задощило — погода зіпсується надовго.

Що не можна робити 3 вересня:

Забороняється пліткувати і сваритися.

Не можна піднімати гроші, які хтось загубив.

Не варто освідчуватися і грати весілля.

3 вересня в історії

Визначні події

1189 — Річард Левове Серце коронувався на англійський престол як Річард I.

1609 — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк.

1783 — завершення американської війни за незалежність, яка тривала з 1775 року (цього дня в Парижі було підписано договір між Королівством Великої Британії, її 13 колишніми колоніями, Іспанською імперією та Королівством Франція — Велика Британія визнала незалежність США).

1838 — в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат.

1864 — в Стокгольмі потужний вибух знищив лабораторію Альфреда Нобеля. При цьому загинув його молодший брат Еміль. Через три роки Альфред Нобель отримав патент на відкриття динаміту.

1912 — у Великій Британії почав роботу перший у світі консервний завод.

1914 — добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, склав присягу на вірність Австро-Угорській імперії.

1914 — американка Мері Фелпс Джекобс винайшла бюстгальтер.

1939 — об 11.15, через 15 хвилин після закінчення терміну британського ультиматуму щодо виводу німецьких військ з Польської республіки, прем’єр-міністр Невілл Чемберлен оголосив, що Велика Британія вступає у війну з Третім Рейхом. Її підтримали Австралія, Нова Зеландія та Британська Індія. О 15:00 війну Третьому Рейху оголосила й Французька республіка.

1941 — у Дніпрі розпочав роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка.

1959 — японська корпорація «Соні» почала випуск транзисторних радіоприймачів.

1993 — у Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписали протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди).

1999 — у Франції суддя припинив справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі (31 серпня 1997 року). Винним в інциденті визнали водія авто, який був на підпитку, їхав з перевищенням швидкості і не впорався з керуванням.

2004 — внаслідок стрілянини (штурму) школи № 1 в Беслані (РФ) загинуло приблизно 350 заручників, мирних жителів та правоохоронців. Було вбито 31 терориста, один, Нурпаша Кулаєв, залишився в живих.

2005 — Збірна України з футболу вперше в своїй історії здобула право виступити на Кубку Світу.

2014 — в селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснили обстріл з реактивних установок «Смерч» та фактично зруйнували селище. В результаті бомбардувань була теж знищена військова база 3-го батальйону територіальної оборони Львівщини «Воля», що розміщувалась поблизу села.

Народилися 3 вересня

1856 — Луїс Салліван, архітектор, творець перших хмарочосів.

1862 — Олександр Тарковський, український поет, письменник, журналіст, громадський діяч. Батько Арсенія Тарковського, дід Андрія Тарковського, брат Надії Тарковської, свояк і вихованець Івана Тобілевича (Карпенка-Карого).

1875 — Фердинанд Порше, австрійський автоконструктор, творець Volkswagen Beetle, німецького танку «Тигр», серії спортивних авто Porsche.

1892 — Микола Ковалевський, український політичний та державний діяч, публіцист, міністр земельних справ УНР.

1915 — Мемфіс Слім (справжнє ім’я Джон Лен Четмен), американський блюзовий піаніст, співак і композитор.

1991 — Олена Герасим’юк, українська поетеса, громадська діячка, ветеранка.

Померли 3 вересня

1963 — Лев Долинський, український мистецтвознавець.

1987 — (в еміграції) київський письменник Віктор Некрасов.

1988 — Арон Утевський, український біохімік, член-кореспондент АН УРСР. Автор філософських і літературних творів.

1991 — Френк Капра, американський кінорежисер і продюсер італійського походження, лауреат премії «Оскар».

2012 — Майкл Кларк Дункан, американський актор.

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