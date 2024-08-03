3 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

3 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 3 серпня. Всесвітній день кавуна і Міжнародний день близнюків. Православні вшановують пам’ять святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Залишилося 150 днів до Нового року. Це субота і на цей день припадає 892 день повномасштабної війни в Україні.

3 серпня – яке сьогодні церковне свято

Преподобні Ісаакій, Далмат і Фавст були ігуменами Далматської обителі. Преподобний Далмат служив у війську святого благовірного царя Феодосія Великого (379-395) і користувався його повагою. Залишивши світське життя, преподобний Далмат між 381 і 383 роками разом із сином Фавстом пішов в обитель преподобного Ісаакія поблизу Константинополя. Преподобний Ісаакій постриг батька і сина в чернечий чин, і обидва вони стали вести суворе подвижницьке життя. Одного разу у Великий піст преподобний Далмат не їв їжі протягом 40 днів, а потім, зміцнившись, до свята Вознесіння Христового пробув у захопленні, удостоївшись Божественних видінь. Наближаючись до кінця свого життя, преподобний Ісаакій 383 року поставив замість себе ігуменом преподобного Далмата, за ім’ям якого обитель стала називатися Далматською.

Преподобний Далмат з’явився ревним поборником православної віри на III Вселенському Соборі в Ефесі (431), який засудив єресь Несторія.

Після Собору святі отці звели преподобного Далмата в сан архімандрита Далматської обителі, в якій він і помер дев’яностолітнім старцем (після 446 року).

Про преподобного Фавста відомо, що він, подібно до батька, був великим аскетом і з чернечих подвигів особливо досяг успіху в пості. Після смерті батька преподобний Фавст став ігуменом обителі.

3 серпня у світі

Міжнародний день близнюків

У перші вихідні серпня традиційно святкується Міжнародний день близнюків. Цього дня прийнято відзначати близнюків – двійнят, трійнят тощо.

Всесвітній день кавуна

3 серпня шанувальники солодкої та соковитої ягоди святкують Всесвітнього дня кавуна. Дата є невипадковою, адже саме у цей період спостерігається пік збирання врожаю ягоди.

Міжнародний день алопеції

Щорічно в першу суботу серпня у всьому світі відзначають День алопеції. Алопеція (з латини перекладається як облисіння) – патологічне випадіння волосся, яке призводить до його повного або часткового зникнення на голові або ділянках тіла.

А також у світі:

День магазину канцтоварів

День поширення інформації про синдром гвоздики

Міжнародний день блюзу

День пісочниці

Іменини 3 серпня

Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола

Талісманом для народжених 3 серпня є аквамарин. Цей камінь може давати чи посилювати здібності до ясновидіння, захищає від обману людьми та демонами. Але водночас мінерал вимагає чесності і від самого господаря: свій прозоро-блакитний колір аквамарин втрачає на руці у брехуна та порочної людини.

Традиції, заборони, прикмети 3 серпня

У деяких регіонах було заведено в цей день запускати кішок в хату, щоб вони зловили всіх мишей.

У водоймах вже не купалися, тому що вода була недостатньо прогріта, та й боялися, як би водяний не затягнув.

Селяни сіяли жито, збирали яблука в садах. З яблук варили компоти, ставили домашнє вино і квас. Наші предки ладнали засіки, готували в коморах місця для зерна. Засіки провітрювали, просушували і вичищали, міняли в них гнилі дошки, перестилали підлогу. У цей день намагалися працювати мовчки.

За повір’ям, літо має закінчитися сьогодні після обіду. Наші пращури примітили: яке третє число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною.

Ще прикмети 3 серпня:

якщо ніч холодна, то зима буде морозною і досить ранньою;

йде гроза — варто чекати на сиру осінь;

голосно кричить сорока — буде тепла зима;

велика кількість жолудів вказує на вдалий наступний рік;

павуки припинили плести павутину — скоро задощить;

на мурашниках великі купи — зима буде холодною;

сильна роса вказує на поганий урожай льону.

Що не можна робити 3 серпня:

Згідно з повір’ями, не можна цього дня багато говорити. Краще проводити час в молитві.

Не можна сваритися і лаятися.

Заборонено пити алкоголь.

3 серпня в історії

Визначні події

1492 — Христофор Колумб вирушив з порту Палос-де-ла-Фронтера (Андалузія) у складі трьох кораблів «Санта-Марія», «Пінта» і «Нінья» у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.

1775 — (за іншими даними 14 серпня) Катерина II видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.

1778 — відкрився «La Scala», італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури. Ім’я одержав від церкви, що знаходилася на цьому місці, Санта-Марія делла Скала.

1795 — заснована Паризька консерваторія.

1882 — Конгрес США заборонив в’їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.

1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей.

1929 — у Ростові-на-Дону почала працювати перша в СРСР автоматична телефонна станція на 6 000 номерів, яка була збудована за підтримки шведської фірми «Ericsson».

1949 — набрав чинності Статут Ради Європи.

1952 — у Гельсінкі пройшла церемонія урочистого відкриття XV Олімпійських ігор, в яких вперше взяли участь спортсмени з СРСР.

1988 — достроково з радянської в’язниці звільнений німець Матіас Руст, який приземлив свій літак на Красній площі Москви.

1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.

1992 — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.

1993 — 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту (її винахід називався «Допомога для хапання круглої дверної ручки»).

2000 — Верховний суд Чилі виніс постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета.

Народилися 3 серпня

1819 — Григорій Ґалаґан, український громадський діяч.

1833 — Омелян Огоновський, український учений-філолог і громадський діяч, багаторічний голова «Просвіти».

1872 — Олексій Борисяк, український геолог і палеонтолог. Онук професора Харківського університету Н. Д. Борисяка.

1880 — Марія Кузнєцова, оперна співачка (ліричне сопрано). Дочка українського художника Миколи Кузнєцова, племінниця видатного українського біолога Іллі Мечникова.

1925 — Володимир Верменич, український композитор, хоровий диригент.

1938 — Олег Мінько, український художник і викладач, вважається одним із найкращих сучасних художників України.

1963 — Джеймс Гетфілд, американський гітарист і співак, учасник гурту «Metallica».

1990 — Віталій Грицаєнко, офіцер Національної гвардії України, Герой України.

Померли 3 серпня

1721 — Грінлінг Гіббонс, англійський скульптор і різьбяр, вважається одним з найбільш видатних англійських різьбярів-декораторів.

1855 — Ернст Єдлічка, українсько-німецький піаніст. Син українського композитора Алоїза Єдлічки

1924 — Джозеф Конрад, один із найвидатніших англійський прозаїків польського походження, уродженець України.

1947 — Осип Безпалько, майор УПА, командир ВО-3 «Лисоня».

1987 — Іван Миколайчук, український кіноактор, кінорежисер, сценарист.

2004 — Анрі Картьє-Брессон, французький фотограф, класик світової фотографії.

2009 — Сергій Кузьмінський, український музикант, діджей, вокаліст рок-гурту «Брати Гадюкіни».

2021 — Віталій Шишов, громадський діяч Білорусі та України.

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