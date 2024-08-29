29 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

29 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 29 серпня. День пам’яті захисників України. Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Православні відзначають велике свято Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Залишилося 124 дні до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 918 день повномасштабної війни в Україні.

29 серпня – яке сьогодні церковне свято

29 серпня в церковному календарі – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Це свято вшановує мученицьку смерть Івана Хрестителя, який був обезголовлений за наказом Ірода Антипи. Згідно з Євангеліями, Ірод Антипа ув’язнив Івана Хрестителя за те, що той публічно докоряв Іроду за розлучення з першою дружиною та незаконне взяття Іродіади, дружини свого брата. Під час святкування дня народження Ірода дочка Іродіади, Саломія, танцювала перед гостями і так догодила Іроду, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. За порадою матері, Саломія попросила голову Івана Хрестителя на таці. Цей день є одним із найдавніших церковних свят і супроводжується суворим постом. Віряни згадують про важливість покаяння та духовного очищення, яке проповідував Іван Хреститель.

29 серпня у світі

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

З часу створення ядерної зброї в світі було проведено більше 2000 випробувань цього небезпечного засобу масового знищення людей. 29 серпня світ відзначає Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.

День народження мотоцикла

Цікаве свято відзначають 29 серпня всі шанувальники байків – День народження мотоциклу.

29 серпня в Україні

День пам’яті захисників України

29 серпня українці відзначають День пам’яті захисників держави. Пам’ятний день був встановлений Указом Президента Зеленського в 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії. Воїни віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України.

Іменини 29 серпня

Іван.

Талісманом людини, народженої 29 серпня, є гематит. Популярний камінь, з якого виготовляють прикраси. Здавна вірили, що гематит допомагає розкрити свої справжні почуття.

Традиції, заборони, прикмети 29 серпня

Цього дня добре піти до церкви або ж можна помолитися вдома за упокій усіх загиблих героїв – захисників України.

Потрібно зайнятися богоугодними справами – наприклад, допомогти близьким і незнайомим людям, подати милостиню. Вважається, що якщо до вас у день пам’яті Іоанна Предтечі прибилася бездомна тварина, то її потрібно обов’язково прихистити.

Наші предки вірили, що саме цього дня починається справжня природна осінь. Вже може помітно холоднішати, особливо вночі. Святому Івану Хрестителю здавна молилися про позбавлення від головного болю.

У минулі часи помітили: якщо у цей день буде заморозок – осінь тривалою буде. Якщо навколо місяця утворилося коло — наступного дня піде дощ.

Ще прикмети 29 серпня:

граки почали ритися в листі — буде тепла, але дощова погода;

почути грім — до теплої осені;

гуси ще літають — скоро почнуться дощі, летять лебеді — перший сніг випаде швидко;

з каштана вже опало все листя — бабине літо буде затяжним;

вже полетіли у теплі краї журавлі — чекайте на похолодання.

Що не можна робити 29 серпня:

Не можна їсти м’ясні продукти, рибу, сир.

Не слід розрізати будь-які круглі предмети.

Забороняється брати до рук сокири чи лопати.

29 серпня в історії

Визначні події

1561 — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;

1619 — Відбулась «Кам’янка Струмилова». Перша відома в історії постановка українських інтерлюдій.

1698 — Петро I заборонив носити бороди й наказав вдягати європейський одяг.

1831 — Майкл Фарадей успішно продемонстрував перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні.

1885 — німецький інженер Готтліб Даймлер одержав патент на мотоцикл.

1929 — німецький дирижабль «Граф Цепелін» завершив першу навколосвітню подорож.

1944 — розпочалося Словацьке національне повстання проти нацистів.

1946 — в ООН прийнята Швеція, Королівство Афганістан і Ісландія.

1949 — СРСР провів перше вдале випробування атомної бомби в Семипалатинську (Казахська РСР);

1966 — у Сан-Франциско група The Beatles дала свій останній концерт

2014 — розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Народилися 29 серпня

1632 — Джон Лок, англійський філософ-просвітитель, автор емпіричної теорії пізнання.

1862 — Моріс Метерлінк, бельгійський письменник, лауреат Нобелівська премія з літератури.

1868 — Людмила Старицька-Черняхівська, драматург, літературознавець. Арештована енкаведистами, загинула.

1869 — Мирон Тарнавський, український полководець, командант Легіону УСС, генерал-четар та Начальний вождь (головнокомандувач) УГА.

1883 — Дмитро Донцов, український літературний критик, публіцист, політичний діяч, фундатор теорії інтегрального націоналізму.

1897 — Мирослава Сопілка, поетеса, прозаїк. Переслідувалась польською дефензивою, перебралась у Радянську Україну, розстріляна у Києві 28.11.1937.

1915 — Інгрід Бергман, шведська акторка, тричі удостоєна премії «Оскар».

1924 — Консуело Веласкес, мексиканська композиторка, авторка пісні Bésame mucho.

1958 — Майкл Джексон, попспівак.

1963 — Ліз Фрейзер, співачка з унікальним голосом, вокалістка шотландської групи Cocteau Twins.

1975 — Леонід Хода, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

1977 — Юсупова Наталія Вікторівна — світська особа, волонтер, підприємець.

1985 — Райлі Шай, американська порноакторка.

1995 — Андрій Сорока, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Герой України (2023, посмертно).

Померли 29 серпня

1937 — наклав на себе руки Панас Любченко, голова уряду УРСР.

1940 — Євген Петрушевич, український громадсько-політичний діяч, президент і диктатор Західної Області Української Народної Республіки.

1961 — Володимир Софроницький, відомий піаніст і педагог. Внучатий племінник українського живописця та іконописця Володимира Боровиковського.

1961 — Григорій Тютюнник, український письменник, прозаїк, поет; старший брат українського письменника-прозаїка Григора Тютюника.

1982 — Інгрід Бергман, шведська акторка, тричі удостоєна премії «Оскар»

1986 — Катерина Зарецька, політична діячка, член ОУН. В 1947 заарештована органами НКВС (засуджена до 25 років ув’язнення). Рік народження невідомий.

1988 — Микола Лукаш, український мовознавець, перекладач, поліглот.

2017 — Томенко Микола Данилович, український поет.

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