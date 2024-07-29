29 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

29 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 29 липня. Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Православні вшановують пам’ять святого мученика Калиніка. Залишилося 155 днів до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 887 день повномасштабної війни в Україні.

29 липня – яке сьогодні церковне свято

29 липня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Калиніка. Він був християнським святим, який жив у III столітті. Він народився в Кілікії (сучасна Туреччина) і з юних років був ревним християнином. Калинік активно проповідував християнську віру, за що був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Його змушували відректися від Христа, але він залишався непохитним у своїй вірі. За це його засудили до смерті і спалили живцем. За переказами, під час страти він молився і залишався спокійним, що вразило багатьох свідків.

29 липня у світі

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією

Щорічно 29 липня світ відзначає важливу подію – Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією.

Міжнародний день тигра

Найбільші на Землі представники родини кішок завжди викликають захоплення своєю силою, грацією та величністю. Але могутні тигри виявилися дуже вразливими, і через людську діяльність знаходяться під загрозою зникнення. Тому в 2010 році було засновано Міжнародний день тигра, який відзначається щороку 29 липня.

29 липня в Україні

День Сил спеціальних операцій ЗСУ

29 липня кожного року Україна відзначає доволі молоде професійне свято – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил. Подія започаткована 26 липня 2016 року. Цей рід військ ЗСУ утворено 5 січня того ж року.

Сили спеціальних операцій – це рід українських військ. Фахівці даного роду володіють спеціальними можливостями у розвідці та підтримці військових під час небезпечних та важких операцій. Завдання Сил спеціальних операцій: сучасні бойові дії, розвідка, психологічні та антитерористичні операції, робота з полоненими, шпигунські дії та багато іншого.

Іменини 29 липня

Олександр, Олексій, Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Остап, Роман.

Талісманом людини, народженої 29 липня є змійовик. Мінерал, що міститься у вулканічних породах. Здавна вірили, що використання змійовика під час медитації допомагає підвищити свідомість і збалансувати енергію.

Традиції, заборони, прикмети 29 липня

В давнину цього дня збирали ягоди калини, з яких обов’язково пекли пироги, щоб потім нагодувати всіх домочадців. Вірили, що тоді в оселі пануватиме щастя і тепло.

З цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає. У минулі часи помітили: якщо верес зацвів, значить, липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що 29 липня пташки задумуються (замовкають).

Ще прикмети 29 липня:

в лісі багато ягід та грибів — до холодної і довгої зими;

тепло, але дощить — до великої кількості грибів;

видався туманний день — буде великий урожай зернових;

вранці тепло — буде сонячний і гарний день.

Що не можна робити 29 липня:

Забороняється займатися рукоділлям.

Не можна важко працювати.

Не слід бажати комусь зла, лихословити.

29 липня в історії

1030 — битва біля Стікластадира, в якій норвезький король Олаф II бився та загинув, намагаючись відвоювати норвезький трон з-під правління данського короля Канута Великого.

1696 — козацьке військо за підтримки московських військ захопило турецьку фортецю Азов.

1776 — останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув’язненні 25 років.

1836 — урочисте відкриття в Парижі Тріумфальної арки.

1858 — під тиском Сполучених Штатів Японія відкрила для чужоземців Токіо та Осаку.

1865 — велика пожежа в Бучачі

1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху.

1913 — утворено незалежну Албанію.

1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе.

1957 — засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

2022 — на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети — повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай. Причиною явища може бути коливання Чандлера — зміна обертання Землі навколо своєї осі.

Народилися 29 липня

1817 — Іван Айвазовський, український живописець-мариніст вірменського походження.

1865 — Андрей Шептицький, український церковний діяч, меценат, голова УГКЦ, митрополит († 1944).

1887 — Михайло Садовський, український військовий та громадський діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, організатор Українського воєнно-історичного товариства у Польщі.

1904 — Дмитро Іваненко, український фізик-теоретик, автор протон-нейтронної моделі атомного ядра.

1984 — Ганна Безсонова, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років.

1999 — Євгеній Волков, військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Померли 29 липня

1844 — Франц Ксавер Вольфганг Моцарт (Franz Xaver Wolfgang Mozart) (р. 1791), молодший син композитора В. А. Моцарта, — піаніст, диригент, композитор і педагог (Wolfgang Amadeus Mozart).

1856 — Роберт Шуман, німецький композитор, музичний критик, диригент.

1890 — Вінсент ван Гог (р. 1853), нідерландський художник-живописець, постімпресіоніст.

1872 — Едвард Гордон Крег, англійський актор, режисер, сценограф, теоретик; новатор, реформатор театрального мистецтва; символіст.

1986 — Наталія Ужвій, українська театральна і кіно- актриса.

1995 — Леонід Бакштаєв (р. 1934), радянський український актор театру та кіно («Бумбараш», «Аты-баты, шли солдаты», «Убить шакала»).

1998 — Джером Роббінс (справжнє прізвище Рабінович), американський хореограф. Однією з найвідоміших вистав став мюзикл «Вестсайдська історія».

1999 — Анатолій Солов’яненко (р. 1932), український оперовий співак, тенор, Лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, народний артист СРСР.

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