26 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

26 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 26 вересня. Всесвітній день моря. Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Православні вшановують пам’ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Залишилося 96 днів до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 946 день повномасштабної війни в Україні.

26 вересня – яке сьогодні церковне свято

26 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа і автором кількох книг Нового Завіту, включаючи Євангеліє від Івана, три послання та Об’явлення Івана Богослова. Іван народився в Віфсаїді, Галілея, і був сином Зеведея та Саломії. Разом зі своїм братом Яковом, він був рибалкою до того, як Ісус покликав їх стати Його учнями1. Іван був одним із найближчих учнів Ісуса і часто згадується як “учень, якого любив Ісус”.

Іван Богослов відомий своєю глибокою духовністю і богословськими творами. Його Євангеліє відрізняється від синоптичних Євангелій (Матвія, Марка і Луки) своєю унікальною структурою і глибокими теологічними роздумами. Він також є автором Об’явлення, яке містить видіння про кінець світу і друге пришестя Христа. Іван прожив довге життя і помер у віці близько 100 років у місті Ефес (сучасна Туреччина).

26 вересня у світі

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

Згідно з ухваленим рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 5 грудня 2013 року був заснований Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Відзначається 26 вересня. Мета свята – привернути увагу громадськості до проблем, які несе зброя масового знищення, та забезпечити безпеку в усьому світі.

Всесвітній день моря

Всесвітній день моря привертає увагу населення до екології морського середовища, захисту біологічних ресурсів, безпеки перевезень на суднах та човнах. Дата події залежить від року та країни, але, зазвичай, проводиться в останній четвер вересня.

Європейський день мов

Європейський день мов – масовий захід, присвячений розширенню міжкультурного розуміння, опануванню іноземних мов, включаючи рідкісні. Традиційно відзначають 26 вересня кожного року в 45 країнах континенту. Для прикладу, офіційних мов у Європі – 24.

День любовної записки

26 вересня відзначають День любовної записки (Love Note Day) – це особлива подія, яку відзначають, щоб висловити любов, доброту та прихильність за допомогою написаних слів.

День народження грамофону

26 вересня прихильники старовинної музики відзначають День народження грамофону. В 1877 році американський науковець Томас Едісон винайшов прилад, який здатний записувати звук на платівку – фонограф. У цьому ж році, 26 вересня відомий учений Еміль Берлінер запатентував свій винахід – грамофон.

Всесвітній день здоров’я довкілля

26 вересня офіційно відзначають Всесвітній день здоров’я довкілля. Його почали відзначати в 2011 році в Індонезії. Під час першого святкування студенти виконали гімн свята, музику та слова до якого написали самі.

День фахівця з управління персоналом

День спеціаліста з управління персоналом – це щорічне професійне свято про внесок і важливість ролі фахівців з управління персоналом в бізнесі в усьому світі.

А також у світі:

День косатки Шаму

Всесвітній день квантової готовності.

День американських млинців.

День альпаки.

Іменини 26 вересня

Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр.

Талісманом людини, народженої 26 вересня, є авантюрин. Здавна вірили, що цей камінь допомагає боротися з алергічними дерматитами. Також існує думка, що авантюрин застосовується за серцево-судинних захворювань.

Традиції, заборони, прикмети 26 вересня

У народному календарі 26 вересня – свято Іван Богослов, Іван Подорожній. Цього дня мандрівники просять святого Іоана про заступництво, а в полі та на городах завершують посів озимих.

У молитвах до Іоана Богослова звертаються з проханнями про одужання, зміцнення шлюбу, до святого моляться ті, хто хоче дітей, просять заступництва в довгій дорозі.

День у народі вважається поминальним – добре піти до церкви і помолитися, пом’янути померлих родичів і близьких, відвідати кладовище. Цього дня згадують утоплеників, шибеників, мертвонароджених і загиблих на війні. Сьогодні прийнято готувати пироги, якими слід пригостити сусідів, перехожих або незаможних.

До цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили: коли граки відлітають, вже можна чекати снігу. А якщо у цей день піде дощ, то погода найближчим часом буде похмурою.

Ще прикмети 26 вересня

практично не змінюється температура повітря протягом дня — такою вона буде найближчими днями;

граки вже відлетіли — перший сніг близько;

сніг з дощем — в січні чекайте на три великі відлиги;

після тривалого затишшя дме сильний вітер — чекайте на дощ чи сніг.

Що не можна робити 26 вересня:

Забороняється лаятися, сваритися з близькими людьми.

Не можна зациклюватися лише на негативі.

Не слід займатися важкою фізичною працею.

26 вересня в історії

Визначні події

1815 — герцог Рішельє призначений прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція.

1919 — війська Нестора Махна прорвали фронт Добровольчої армії і здійснили зухвалий рейд у напрямку Бердянська і Таганрога.

1921 — Більшовицька Росія закликала допомогти голодуючим Поволжя.

1930 — польська влада заборонила діяльність Пласту.

1951 — Бундестаг проголосував за виплату післявоєнних репарацій євреям.

1960 — Кеннеді і Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати.

1969 — вийшов останній студійний альбом гурту «Бітлз» «Abbey Road».

1995 — Україна прийнята до Ради Європи.

2001 — день народження польської Вікіпедії.

2012 — убивство в ТРЦ «Караван». Підозрюваний Ярослав Мазурок вбив трьох охоронців і поранив одного співробітника торгового центру.

2017 — пожежа на складі боєприпасів в Калинівці. В зону ураження вибухонебезпечних речовин і предметів, які були на цих військових складах потрапили населені пункти у радіусі 5 км.

2021 — у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик. Він став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO і повернув всі чемпіонські пояси до України.

Народилися 26 вересня

1832 — Петро Сокальський, український композитор.

1885 — Анищенко Калістрат Романович, український письменник.

1890 — Іван Полтавець-Остряниця, український військовик та політичний діяч, Ад’ютант гетьмана Павла Скоропадського, обраний Гетьманом Самостійної Соборної України, отаман Українського Вільного Козацтва, отаман Запорізької бригади УВК Української Національної Армії.

1893 — Микита Годованець, український поет-байкар.

1898 — Джордж Гершвін, американський композитор.

1901 — Семен Скляренко, український письменник, автор історичних романів та белетрист.

1919 — Олександр Гринько, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.

1921 — Федір Сарана, український бібліограф і літературознавець.

1936 — Євген Пронюк, український правозахисник і дисидент.

1940 — Степан Наливайко, український сходознавець-індолог, письменник, перекладач.

1949 — Юрій Єлісеєв, український радянський футболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор (1972)

1954 — Олександр Буценко, український поет, перекладач, критик, мистецтвознавець.

1965 — Петро Порошенко, український державний та політичний діяч, підприємець, п’ятий Президент України, засновник «Українського промислово-інвестиційного концерну».

1989 — Юлія Остапчук, українська борчиня.

Померли 26 вересня

1862 — Яків Кухаренко, класик української кубанської літератури, генерал-майор РІА, наказний отаман Азовського і Чорноморського козацького війська.

1935 — Петро Козлов, український географ і академік. Дослідник Тибету і Монголії, директор заповідника Асканія-Нова у часи Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського.

1937 — Бессі Сміт, американська співачка, названа імператрицею блюзу.

1939 — Ганна Борисоглібська, українська радянська актриса.

1945 — Олександр Ханжонков, український підприємець, продюсер, режисер, один з піонерів європейського кінематографу.

1964 — Зінаїда Тулуб, українська письменниця.

.1984 — Володимир Герасименко, український літературознавець.

2008 — Пол Ньюман, американський актор.

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