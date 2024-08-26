26 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

26 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 26 серпня. Міжнародний день актора і Міжнародний день собак. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Андріяна і Наталії. Залишилося 127 днів до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 915 день повномасштабної війни в Україні.
26 серпня – яке сьогодні церковне свято
26 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Андріяна і Наталії. Вони були подружжям з Нікомидії, що в Малій Азії. Вони жили за часів імператора Максиміана (305-311 рр.), відомого своїми жорстокими переслідуваннями християн. Адріан був язичником і служив чиновником при дворі імператора, тоді як Наталія була таємною християнкою. Під час одного з гонінь Адріан зустрів групу християн, які відмовилися зректися своєї віри, навіть під загрозою смерті. Вражений їхньою мужністю, Адріан вирішив приєднатися до них і відкрито визнав себе християнином.
26 серпня у світі
Міжнародний день собак
Люди й собаки існують разом тисячі років, і деякі вчені вважають, що саме одомашнювання цих тварин дозволило людству вижити й розвинутися до сучасного стану. Тому створене спеціальне свято, присвячене цим розумним і товариським домашнім тваринам — Міжнародний день собак, який щороку відзначається 26 серпня.
День туалетного паперу
26 серпня щороку у світі відзначають День туалетного паперу. Свято вперше з’явилося в Америці у 2015 році.
А також у світі:
- Міжнародний день актора
- День музичної йоги
Іменини 26 серпня
- Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія.
Талісманом людини, народженої 26 серпня є нефрит. Досить популярний напівдорогоцінний камінь. В Китаї нефрит вважається національним надбанням. Здавна вірили, що цей камінь допомагає справитися з головним болем.
Традиції, заборони, прикмети 26 серпня
У народі 26 серпня – свято Адріян Осінній і Наталя Вівсянниця. Прозвали його так тому, що в цю пору починають косити овес, а осінь стає дедалі ближчою.
Наші пращури у цей день прибирали у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль.
У молитвах до святої Наталії звертаються з проханнями зберегти в сім’ї щастя і кохання, незаміжні дівчата просять хорошого чоловіка.
26 серпня прийнято готувати вівсяне печиво, вівсяні млинці. Їх готували, а потім пригощали не лише свою родину, але й всіх, хто потребував допомоги.
Вважається, що якщо народжену цього дня дівчинку назвати Наталією, вона буде щаслива все життя. Якщо 26 серпня принести в дім гроно горобини, то в родині будуть мир і злагода.
Спостерігали в цей день за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої й теплої осені.
Ще прикмети 26 серпня:
- ранок холодний — зима такою ж буде;
- з дуба і берези листя ще не почало опадати — до суворої зими;
- мало ягід на горобині — до сухої осені.
Що не можна робити 26 серпня:
- Не слід ходити до лісу наодинці.
- Не можна їздити верхи.
- Забороняється лихословити і лаятися.
26 серпня в історії
Визначні події
- 1278 — відбулася битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі. Сили короля Німеччини Рудольфа I та короля Угорщини Ласло IV Куна розгромили війська короля Богемії Пржемисла Отакара II.
- 1382 — золотоординський хан Тохтамиш захопив Москву, пограбував і спалив її, відновивши залежність земель Московського князівства від Орди.
- 1498 — Мікеланджело одержав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. «П’єта», чи «Оплакування Христа», виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найзнаменитіших його творінь.
- 1657 — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського.
- 1728 — Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою, що одержала назву Берингова протока.
- 1791 — американець Джон Фітч запатентував пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше.
- 1847 — проголошена Республіка Ліберія — перша незалежна держава в чорній Африці.
- 1907 — закований у ланцюг і кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні сплив на поверхню через 57 секунд.
- 1918 — Волт Дісней підробив свої документи, «збільшивши» собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.
- 1939 — Гітлер пред’явив Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ)
- 1946 — Норма Джин Мортенсон Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox, взявши сценічний псевдонім Мерилін Монро.
- 1991 — почалася позачергова сесія парламенту СРСР. Припинено діяльність КПРС на всій території країни.
- 1991 — Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.
Народилися 26 серпня
- 1743 — Антуан Лоран Лавуазьє, французький вчений, один із засновників сучасної хімії.
- 1873 — Лі де Форест, американський винахідник, прозваний «батьком радіо», бо винайшов ламповий детектор і підсилювач — основу радіо «дотранзисторного століття».
- 1880 — Ґійом Аполлінер, французький поет, художник, критик. Один з основоположників літературного авангарду.
- 1895 — Єжи Курилович, польський лінгвіст родом з Станіславова, один з найвідоміших лінгвістів XX століття.
- 1910 — Блаженна мати Тереза, католицька черниця, засновниця доброчинних місій, лауреатка Нобелівської премії миру за 1979 рік.
- 1957 — Доктор Албан, шведський поп-співак нігерійського походження.
- 1980 — Маколей Калкін, американський кіноактор («Сам удома»).
Померли 26 серпня
- 1989 — Ірвінг Стоун (Танненбаум), американський письменник автор художніх біографій знаменитих історичних постатей, помер на 87-му році життя.
- 2004 — Лора Бреніґен, американська співачка, акторка, авторка пісень.
- 2006 — Євген Кучеревський, український футбольний тренер.
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