25 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

25 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 25 вересня. Всесвітній день мрії і Всесвітній день фармацевта. Православні вшановують пам’ять святої преподобної Євфросинії. Залишилося 97 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 945 день повномасштабної війни в Україні.

25 вересня – яке сьогодні церковне свято

25 вересня в церковному календарі — день пам’яті святої преподобної Євфросинії. Вона була видатною релігійною фігурою в історії православної церкви. Вона народилася в сім’ї вітебського князя Святослава Всеславича, який походив із роду Святого й Рівноапостольного князя Володимира Великого. Від дитинства Євфросинія (в хрещенні Преслава) відзначалася великою любов’ю до молитви та духовного життя. Вона рано навчилася грамоти і багато часу проводила за читанням Святого Письма та інших духовних книг. Відмовившись від численних пропозицій шлюбу, вона вирішила присвятити своє життя служінню Богу і стала черницею. Євфросинія заснувала жіночий монастир біля Полоцька, де стала першою ігуменею. Вона навчала молодих послушниць грамоти, переписуванню книг, співу та монастирському уставу. Її діяльність сприяла духовному розвитку багатьох людей і залишила значний слід в історії православної церкви.

25 вересня у світі

Всесвітній день мрії

Сучасна психологія визнає, що мріяти корисно — це дозволяє людині наповнюватися позитивними емоціями та моделювати бажаний варіант свого майбутнього, тому процес мрій часто включають до практик психотерапії та курсів особистісного розвитку. Також існує свято, яке називається Всесвітнім днем мрії — його щороку відзначають 25 вересня.

Всесвітній день фармацевта

Всесвітній день фармацевта святкують кожен рік 25 вересня.

Всесвітній день легенів

25 вересня щороку відзначають Всесвітній день легенів. Вперше World Lung Day святкували в 2016 році. Запропонував цю ідею Мічіакі Місіма – президент Кіотської асамблеї FIRS. Відзначення дня легенів особливо актуальне в наші дні, адже забруднена екологія, споживання тютюну та погані умови життя впливають на здоров’я легенів негативним чином.

Міжнародний день поінформованості про атаксію

Кожен рік 25 вересня весь світ відзначає Міжнародний день поінформованості про атаксію. Це клінічний симптом ураження деяких частин нервової системи (мозочку), головна ознака якого – порушення координації рухів.

День математичних оповідань

25 вересня відзначають День математичних оповідань (Math Storytelling Day) – це унікальна подія, яка поєднує красу розповіді з логічним світом математики.

Всесвітній день шкільного молока

Всесвітній день шкільного молока (World School Milk Day) відзначається у всьому світі в останню середу вересня кожного року. Це день визнання користі шкільного молока для здоров’я та важливості програм шкільного харчування, які надають молоко безпосередньо учням.

День жіночого здоров’я та фітнесу

День жіночого здоров’я та фітнесу (National Women`s Health & Fitness Day) відзначають у США щороку в останню середу вересня, пропагуючи важливість здоров’я та фітнесу для жінок різного віку.

Іменини 25 вересня

Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 25 вересня, є гематит. Здавна цей камінь символізував міць та захист. Вважається, що гематит здатний посилити енергетичну стійкість людини.

Традиції, заборони, прикмети 25 вересня

У преподобної Євфросинії просять про зцілення хвороб, як фізичних, так і духовних, а також допомоги в ухваленні рішення. Чудотворець Сергій Радонезький допомагає в навчанні, судових позовах, зціленні й вирішувати складні життєві ситуації.

День вважається сприятливим для засолки капусти, до якої додається четвергова сіль – за народними повір’ями, капуста після цього буде незвичайно смачною, і грошей у домі помітно побільшає. Традиційно в цей час також печуть пиріжки з капустою.

Здавна вважається, що сьогодні потрібно зробити якомога більше добрих справ.

Наші пращури цього дня вивчали листя берези й дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.

Ще прикмети 25 вересня

з берези листя ще не опало — сніг буде нескоро;

гарна погода — такою вона протримається ще 3 тижні;

вітер дме з півдня — до теплої зими;

який день — таким буде квітень.

Що не можна робити 25 вересня:

Забороняється ледарювати.

Не можна починати будь-які нові справи.

Не можна лихословити і лаятися.

25 вересня в історії

Визначні події

1396 — Османські війська на чолі з Баязетом I розгромили армію хрестоносців угорського короля Сигізмунда біля Нікополя.

1555 — протестантство набуло офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького миру.

1789 — генерал Хосе де Рібас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).

1789 — Конгрес Сполучених Штатів підтримав 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права.

1914 — бойове хрещення Легіону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка.

1932 — іспанській Каталонії була надана автономія з правом мати власний прапор, державну мову і парламент.

1943 — розпочалася Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом.

1989 — Верховна Рада Литви оголосила приєднання республіки до СРСР в 1940 році незаконним.

1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з’єднав Чорне та Північне моря.

2020 — авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 осіб

Народилися 25 вересня

1881 — Лу Сінь, китайський письменник, основоположник сучасної китайської літератури.

1920 — Сергій Бондарчук, радянський кінорежисер та актор українського походження

1932 — Анатолій Солов’яненко, український оперний співак.

1951 — Людмила Єфименко, українська кіноактриса, кінорежисер.

1960 — Ігор Бєланов, український радянський футболіст

1969 — Кетрін Зета-Джонс, британська акторка

1972 — Сергій Мізін, український футболіст і тренер

1984 — Ганна Задорожнюк, українська фігуристка

1984 — Тетяна Козлова, українська волейболістка.

1992 — Юлія Слободян, українська художня гімнастка

1993 — Максим Шемберєв, український плавець

Померли 25 вересня

1788 — Киріяк Кондратович, український поет і перекладач.

1887 — Лев Ценковський, український ботанік і протозоолог.

1970 — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник, представник «Втраченого покоління».

1980 — Джон Бонем, ударник легендарного британського рок-гурту Led Zeppelin, який після його смерті розпався.

2012 — Енді Вільямс, американський естрадний виконавець та актор.

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