25 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

25 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 25 липня. День кулінарів. Всесвітній день запобігання утопленням. Православні вшановують Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Залишилося 159 днів до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 883 день повномасштабної війни в Україні.

25 липня – яке сьогодні церковне свято

25 липня в церковному календарі – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Свята Анна є однією з найбільш шанованих святих у християнстві, хоча її ім’я не згадується в Біблії. Відомості про її життя базуються на апокрифічній літературі, зокрема, “Протоєвангелії Якова”. Анна була донькою священика Матана з покоління Юди і дружиною святого Йоакима. Вони довгий час залишалися бездітними, що вважалося великим нещастям у ті часи. Анна гаряче молилася про дарування їй дитини і обіцяла присвятити її Богові. Її молитви були почуті, і ангел сповістив їй про народження дочки, яка стане благословенням для всього світу. Цією дочкою стала Пресвята Діва Марія.

25 липня у світі

Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій

Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій (International Digital Adoption Professionals (DAP) Day), який відзначається щороку в останній четвер липня, є визнанням значного внеску фахівців з впровадження цифрових технологій у всьому світі.

Міжнародний день здоров’я, щастя та гіпнозу

Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу відзначається щорічно 25 липня. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про користь гіпнозу для покращення здоров’я та щастя.

Всесвітній день запобігання утопленням

Всесвітній день запобігання утопленням відзначається щорічно 25 липня. Він був заснований резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй про “Глобальне попередження утоплення” у квітні 2021 року. Цей день має на меті підвищити обізнаність про катастрофічні та довгострокові наслідки утоплення як для сімей, так і для суспільства, а також поінформувати нас про життєво важливі способи запобігання цьому явищу.

А також сьогодні у світі:

День вина і сиру

День кулінарів

Міжнародний день червоних туфель

День зубного техніка

Іменини 25 липня

Олександр, Макар, Ганна, Іраїда.

Талісманом людини, народженої 25 липня, є сапфір. Небесний дорогоцінний камінь, який здавна вважався символом мудреців. Сапфір носять ті, хто хоче домогтися рівноваги в душі, гармонії.

Традиції, заборони, прикмети 25 липня

У народі день отримав назву Анна Літня.

Праведна Анна – покровителька шлюбу, породіль, бідних людей. У молитвах до святої просять, щоб Бог послав дітей, про їхнє здоров’я і сімейне щастя.

У народі вважають, що цього дня добре грати весілля і хрестити дітей. Також на Анни прийнято починати копати картоплю. З картоплі нового врожаю потрібно обов’язково щось приготувати в цей день – щоб рік прожити в достатку.

В давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою, спокоєм. Наші пращури помітили: якщо вночі немає роси, а в низинах туман – до негоди. А якщо нічна роса не просихає – бути грозі. В цей час зацвітають гладіолуси.

Ще прикмети 25 липня:

вранці в полі замерзла роса — до суворої зими;

на дубі багато жолудів — чекайте на теплу зиму;

вранці прохолодно — до холодної зими;

погода до обіду покаже, яким буде грудень, а після обіду — січень.

Що не можна робити 25 липня:

Не слід зловживати алкогольними напоями.

Не можна базікати даремно.

Забороняється лінуватися і байдикувати.

25 липня в історії

Визначні події

326 — римський імператор Костянтин Великий вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів.

1567 — Дон Дієго де Лосада заснував місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели.

1687 — Івана Мазепу було обрано гетьманом України (дата за юліанським календарем).

1920 — формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР.

1937 — Повністю розформовано, як контрреволюційний, ЦК комсомолу України.

1963 — Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.

1978 — У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.

1983 — Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км.

1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос.

1992 – розпочалися XXV Олімпійські ігри в Барселоні ( Іспанія).

2008 — Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну.

2017 — Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції «Чорний список», для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Народилися 25 липня

1866 — Модест Левицький, український письменник, культурний діяч, педагог, лікар, дипломат.

1869 — Михайло Косач, український вчений-метеоролог та письменник, брат Лесі Українки і Ольги Косач-Кривинюк.

1894 — Гаврило Принцип, сербський терорист, який вбив Франца Фердинанда, Ерц-герцога австрійського, що спричинило початок Першій світовій війні.

1905 — Пантелеймон Шемет, кобзар, засновник та соліст Канівської капели.

1954 — Богдан Теленько, український журналіст, публіцист, письменник, громадський діяч.

1967 — Дмитро Білий, український письменник, історик, дослідник Кубані, бандурист, осавул Азовського козацького війська.

1984 — Тетяна Коноваленко, українська поетеса.

Померли 25 липня

1826 — Кіндрат Рилєєв, російський поет і революціонер-декабрист, один із нечисленних російських прихильників ідеї національного визволення України.

1934 – Нестор Махно, український анархіст, керівник повстанських загонів.

1942 — Олександр Бандера, брат Степана Бандери, закатований у німецькому концтаборі Аушвіц.

1942 — Дмитро Мирон-Орлик, ідеолог та діяч ОУН, вбитий німцями у Києві під час спроби втечі із в’язниці.

1955 — Ісак Дунаєвський, радянський композитор українського єврейського походження.

1985 — Олександр Ковінька, український письменник-гуморист.

1989 — Андрій Чужий, український поет-модерніст, преставник Розстріляного відродження.

2004 — Святомир Фостун, український письменник і журналіст, громадський діяч.

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