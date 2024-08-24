24 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

24 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 24 серпня. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Євтихія. Залишилося 129 днів до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 913 день повномасштабної війни в Україні.

24 серпня – яке сьогодні церковне свято

24 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Євтихія. Він був ранньо-християнським святим, учнем апостола Івана Богослова. Він народився у Фригії (сучасна Туреччина) у першому столітті. Почувши про Христа, Євтихій став учнем апостола Івана Богослова, а пізніше працював разом з апостолом Павлом. Євтихій був висвячений на єпископа Себастії (тепер Самарія) в Палестині, де активно проповідував Євангелію та знищував храми ідолів. За свою віру він зазнав численних тортур і ув’язнення. Деякі джерела стверджують, що він помер мученицькою смертю на початку II століття.

24 серпня в Україні

День Незалежності України

Незалежне життя України налічує лише 33 роки— незначний в історичному вимірі час. Але для наших співгромадян це ціла епоха, яку розпочав день 24 серпня 1991 року — тоді в залі українського парламенту було ухвалено Акт проголошення незалежності України. З тих пір 24 серпня ми кожен рік святкуємо День Незалежності України як визначну подію, що змінила нашу національну свідомість та реалії життя. Зараз найкращі сини і дочки України захищають її незалежність на полі бою.

24 серпня у світі

Міжнародна ніч кажанів

В останні повні вихідні серпня в усьому світі відзначається Міжнародна ніч кажанів. Засноване це незвичне природозахисне свято було у 1997 році. Метою святкування є звернення уваги людства до проблем кажанів та заохочення усіх до захисту рукокрилих звірят.

День пониження Плутона

День пониження статусу Плутона (Pluto Demoted Day) або День пониження статусу Плутона, що відзначається щорічно 24 серпня, відзначає річницю значної і суперечливої події у світовій астрономії: перекласифікації Плутона з планети на карликову планету. Це рішення Міжнародного астрономічного союзу (МАС) у 2006 році викликало широкі дискусії та емоційні реакції.

День народження картопляних чипсів

24 серпня відзначають міжнародний День народження картопляних чипсів. Саме цього дня у 1853 році на світ з’явилася перша порція надзвичайно популярної сьогодні у цілому світі страви.

Міжнародний день дивної музики

Щороку 24 серпня відзначається Міжнародний день дивної музики. Метою цього свята є ознайомлення людей із новою чи незвичною музикою, а також можливість проявити власні нестандартні музичні таланти.

День Везувію

24 серпня у світі відзначають День Везувію, віддаючи данину пам’яті. Саме у цей день 79 року нашої ери сталося одне із найбільш катастрофічних вивержень вулкану, що поховало під шаром попелу та пемзи 3360 осіб. Внаслідок цієї природної катастрофи були повністю знищені міста Помпеї, Геркуланум та Стабії.

А також у світі

Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрес-коді.

День падаючої зірки

День консервного ножа

Іменини 24 серпня

Арсеній, Георгій, Петро.

Талісманом людини, народженої 24 серпня, є амазоніт. Мінерал, який захоплює своїм зовнішнім виглядом. Здавна амазоніт вважався символом релаксу.

Традиції, заборони, прикмети 24 серпня

У святого Євтихія в молитвах просять заступництва перед Господом, міцного здоров’я, зцілення від хвороб і збереження миру в родині.

Єпископ Євтихій вирізнявся спокійним характером, тому вважається, що день потрібно провести тихо і по-сімейному, в домашніх клопотах або влаштувати посиденьки.

Від цього дня у селах починалася пора жіночих посиденьок. Вдови та незаміжні дівчата збиралися разом, щоб зайнятися рукоділлям, поділитися секретами, поспівати і розповісти казки.

У народі цей день має різні назви: Болотні вогні, Чудеса на болоті. Ці незвичні назви пов’язані з народним повір’ям, що 24 серпня на болоті можна почути свист, пісні, а нікого немає. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження: якщо вранці пішов дощик – вдень буде хороша погода.

Ще прикмети 24 серпня:

сонце закрили чорні хмари — буде похолодання;

кричить синиця — незабаром прийде справжня осінь з дощами;

дощить — до сухої осені і великого урожаю.

Що не можна робити 24 серпня:

Не слід ходити до лісу, інакше зустрінете лісовика, який вас заведе до загибелі.

Не можна йти повз кладовище.

Заборонено дивитися на схід сонця — накличите на себе біду.

24 серпня в історії

Визначні події

79 — виверження Везувію. Міста Помпеї, Геркуланум і Стабії поховані під вулканічним попелом

1572 — Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція

1853 — випущено перші картопляні чипси

1949 — набрав чинності договір про створення НАТО

1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї

1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України)

1995 — випущено Windows 95

2006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.

2006 — представники п’яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі.

Народилися 24 серпня

1868 — Максим Славінський, громадсько-політичний діяч, дипломат, публіцист.

1898 — Олександр Горський, організатор кіновиробництва.

1923 — Віктор Глушков, український і радянський вчений, піонер комп’ютерної техніки.

1928 — Левко Лук’яненко, український політик та громадський діяч

1929 — Ясир Арафат, голова (президент) Палестинської автономії з 1993 року, лідер руху ФАТХ (Fatah) і голова виконкому Організації звільнення Палестини (ОЗП) (з 1969 року)

1938 — Богдан Базиликут, український оперний співак,

1971 — Віктор Коваленко, український фахівець зі зв’язків з громадськістю, медіаексперт, журналіст, редактор, телеведучий, викладач

1974 — Сергій Білоус, солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни. Загинув у бою під Георгіївкою. Герой України.

Померли 24 серпня

1745 — Олекса Довбуш, ватажок опришків.

1758 — Бартоломео Назарі, італійський художник-портретист.

1979 — Ганна Райч, найвідоміша німецька авіаторка XX століття, тест-пілот найновіших літальних апаратів, власниця більш як сорока авіаційних рекордів, єдина жінка — володар Залізного хреста. Один з символів Німеччини часів Третього Рейху.

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