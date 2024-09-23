23 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

23 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 23 вересня. Православні святкують Зачаття святого Івана Хрестителя . Залишилося 99 днів до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 943 день повномасштабної війни в Україні.

23 вересня – яке сьогодні церковне свято

23 вересня в церковному календарі – Зачаття святого Івана Хрестителя. Це свято присвячене події, коли священик Захарія та його дружина Єлизавета, які були бездітними і вже похилого віку, отримали благу звістку від ангела Господнього про те, що у них народиться син. Згідно з Євангелієм від Луки, під час служіння в храмі Захарії явився ангел і сповістив, що Єлизавета зачне і народить сина, якого вони назвуть Іваном. Захарія спочатку не повірив цій новині і за це був покараний німотою до моменту народження сина. Іван Хреститель став великим пророком, який передбачив пришестя Ісуса Христа і хрестив його у водах Йордану.

23 вересня у світі

День освітніх технологій

23 вересня відзначають День освітніх технологій – це день, коли ми визнаємо і цінуємо вплив технологій на освіту. Від перших слайд-проекторів до сучасної ери онлайн-навчання і квантових обчислень, технології зробили революцію в тому, як ми викладаємо і вчимося.

Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми

Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми щорічно відзначається 23 вересня. Саме в цей день у 1913 році уряд Аргентини ухвалив закон стосовно протидії дитячій проституції.

Тиждень приручення тварин, яких складніше приручити

Щорічно в останній повний тиждень вересня у світі відзначають Тиждень приручення тварин, яких складніше приручити.

Міжнародний день жестових мов

Жестова мова надає можливість людям з вадами слуху або голосових зв’язок адаптуватися в суспільстві та жити повноцінним життям. ООН встановила 23 вересня Міжнародним днем жестових мов.

Тиждень урології

Щорічно у вересні проводять – Тиждень урології (Urology Week) як вшанування урології та День уролога. Тиждень урології – це ініціатива Європейської асоціації урологів, яка об’єднує національні урологічні товариства, лікарів-урологів, урологічних медсестер, пацієнтів та їхні сім’ї, а також політиків з метою підвищення обізнаності про урологічні захворювання серед широкої громадськості.

День зеленої кави

23 вересня в Італії відзначають День зеленої кави.

День святкування бісексуальності

23 вересня відзначають День святкування бісексуальності.

День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи

День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи відзначають 23 вересня. У 2008 році подію вперше у світі організувала французька Асоціація студентського фонду міста (AFEV) разом з партнерами. У наш час все більша кількість учнів отримує дипломи, проте проблема ще залишається актуальною.

23 вересня в Україні

День міста Полтава

Святкування Дня міста Полтави проводиться 23 вересня. Саме в цей день в 1943 році місто звільнили від німецьких окупантів. Святкування у Полтаві до повномасштабної війни завжди було насичене різноманітними заходами і фестивалями. Зазвичай все починалося з урочистої ходи на Соборній площі та барвистого параду «Полтава вишивана».

Іменини 23 вересня

Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.

Талісманом людини, народженої 23 вересня є нефрит. Напівдорогоцінний камінь, який відомий з давніх часів. Здавна вірили, що нефрит — це символ вірності та мудрості.

Традиції, заборони, прикмети 23 вересня

Наші предки в це народне свято готувалися до зими – заготовляли дрова, утеплювали будівлі, лагодили дах, чистили піч. Жінки готували консервацію і сушили ягоди, а чоловіки робили вино. Власники овець стригли тварин і плели теплі вовняні речі.

У народне свято сьогодні відзначаються іменини горобини. Цю ягоду 23 вересня збирали і висушували під сонцем. Її вважали потужним оберегом від нечисті та пристріту, тому грона розвішували по хаті та носили з собою в кишені. Зрубати горобину сьогодні вважається великим гріхом.

За давніми звичаями горобину висаджували біля будинку, щоб у сім’ї були достаток і благополуччя. А якщо в будинку була дитина, то гілку з ягодами клали біля ліжка малюка. Дівчата використовували відвари з горобини для вмивання і миття волосся.

23 вересня – вдалий день для лікування будь-яких хвороб. Людина, яка захворіла сьогодні, швидко одужає. Також дата вдала для любовних справ, проте ініціативу варто проявити жінці.

Цього дня віряни обов’язково моляться про зцілення від хвороб, особливо від головного болю. Жінки також просять про вагітність, народження здорової дитини.

Погоду в цей день передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато – на дощову осінь, якщо ж мало – на суху. Рясно ягід на горобині – до суворої зими, тому і заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання.

Ще прикмети 23 вересня

пригріває сонце — чекайте на дощі наприкінці вересня;

дощить — до кінця місяця буде тепла погода;

мало плодів на горобині — восени буде сухо.

Що не можна робити 23 вересня:

Не можна брати чи давати в борг гроші.

Не слід сваритися зі своїм чоловіком.

Забороняється приймати доленосні рішення.

Якщо сьогодні збираєте фрукти або ягоди, то не варто зривати весь урожай. Залиште трохи плодів для птахів.

Великим гріхом сьогодні вважається шкодити природі – смітити, розводити багаття, плювати на землю, рубати дерева. Також не можна ловити рибу та раків.

23 вересня в історії

Визначні події

1595 — іспанський уряд ухвалив рішення не винищувати індіанське населення Вест-Індії, а хрестити його, розділивши колонії на території місій

1648 — у битві під Пилявцями козацьке військо Богдана Хмельницького розбило польську армію.

1846 — Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д’Арре відкрили Нептун, восьму планету Сонячної системи

1848 — американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку

1919 — на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалено рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна

1921 — у Празі вийшов перший номер газети «Громадський вісник» — орган Українського громадського комітету

1938 — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити у 6939 році

1944 — згідно з Люблінською угодою почалося переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків — у зворотному напрямку

1991 — Вірменія проголосила незалежність

1992 — на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух

1998 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199 — яка зобов’язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово

2008 — презентація першої версії операційної системи «Android»

Народилися 23 вересня

63 до н. е. — Октавіан Август, римський імператор, на честь якого названий восьмий місяць року

1748 — Олексій Розумовський, державний діяч, граф. Син українського гетьмана Кирила Розумовського. Батько Антонія Погорільського, дід Олексія Толстого, прадід Софії Перовської.

1861 — Роберт Бош, німецький інженер, який придумав свічу загоряння, засновник фірми «Bosch»

1872 — Соломія Крушельницька, відома українська оперна співачка, педагог

1900 — Володимир Кубійович, український громадсько-політичний діяч, географ, демограф, голова НТШ в Європі, головний редактор «Енциклопедії українознавства» (1965—1984).

1903 — Олександр Івченко, український конструктор авіадвигунів, академік АН УРСР, Герой Соціалістичної Праці

1930 — Рей Чарльз — американський співак, засновник стилю соул

1935 — Маргарита Ніколаєва, українська радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.

1939 — В’ячеслав Малець, український дитячий письменник («Голубий автобус», «Білина першого снігу», «Осінні хурделиці», та інш.)

1943 — Хуліо Іглесіас, іспанський співак

1976 — брати Валерій і Володимир Сидоренки, українські боксери, учасники Олімпійських ігор (Володимир — бронзовий призер)

1992 — Оксана Гаджій, українська поетеса

Померли 23 вересня

1836 — Андрій Розумовський, граф, пізніше князь, дипломат, син останнього гетьмана України Кирила Розумовського, приятель і меценат Бетховена

1939 — Зиґмунд Фройд, австрійський психіатр і філософ, засновник психоаналізу.

2001 — Тетяна Антонович, український лікар, громадський діяч, доктор медичних наук.

2012 — Коррі Сандерс, екс-чемпіон світу з боксу, який попереднього дня був поранений в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування

2016 – Сергієнко Олександр Федорович, український громадський і політичний діяч, шістдесятник. Політв’язень. Член Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих. Кавалер ордена «За заслуги» (2007).

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