22 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

22 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 22 вересня. День осіннього рівнодення. Міжнародний день дочок. День машинобудівника України. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Фоки. Залишилося 102 дні до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 942 день повномасштабної війни в Україні.

22 вересня – яке сьогодні церковне свято

22 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Фоки. Він був єпископом у місті Синоп, що в Малій Азії (сучасна Туреччина). Він народився 22 вересня 47 року і помер 117 року. Фока був відомий своєю глибокою вірою та здатністю творити чудеса. Під час правління імператора Траяна, Фока був ув’язнений за свою віру у Христа. Після тортур його втопили. Його святі мощі спочивали у місті В’єні у Франції, а 403 року Іван Золотоустий виголосив дві проповіді про перенесення мощей святого Фоки з Понту до Царгорода. Фока є прикладом незламної віри та відданості. Його життя надихає сучасних віруючих стояти міцно на шляху істини, незважаючи на перешкоди та небезпеки.

22 вересня у світі

День осіннього рівнодення

Осіннє рівнодення — астрономічне явище, коли день і ніч у всьому світі ділять добу навпіл, врівноважуючи баланс світла й темряви, а Сонце в напрямку з півночі на південь переходить лінію небесного екватору.

Дата осіннього рівнодення змінюється через те, що тропічний рік і календарний рік мають різну тривалість. 2024 року осіннє рівнодення настане 22 вересня о 15:43 за східноєвропейським часом. Після цієї дати у Північній півкулі планети (тобто і в Україні також) дні ставатимуть коротшими за ніч.

Міжнародний день дочок

Щороку в четверту неділю вересня відзначається ніжне, добре, сімейне, світле й зворушливе свято – Міжнародний день дочок.

Всесвітній день троянд

22 вересня в усьому світі відзначається Всесвітній день троянд (World Rose Day) – ця подія присвячена не квітам, а пацієнтам з раковими захворюваннями. Цей пам’ятний день започатковано на пам’ять Мелінди Роуз, якій у 12 років було поставлено діагноз – пухлина Аскіна.

Всесвітній день без автомобілів

22 вересня у багатьох країнах світу відзначається день без автомобілів. Метою свята є привернення уваги громадськості, уряду та представників великих автоконцернів до проблем забруднення атмосфери вихлопними газами та підвищеного рівня шуму у містах.

День білого шоколаду

22 вересня ласуни відзначають День білого шоколаду. Метою організаторів свята було бажання привернути увагу до цих корисних солодощів. Вони розповідають, що у даному сорті шоколаду міститься вітамін K та селен, які потрібні організму людини. Також відсутність кофеїну дозволяє пригощати ним малюків, а гіпоалергенні властивості роблять білий шоколад дуже привабливим для людей, які страждають на прояви алергії.

Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз)

22 вересня в усьому світі відзначається день пацієнтів, які страждають на ХМЛ. Метою заходів, присвячених цьому дню, є нагадування людям важливості ранньої діагностики та своєчасно розпочатого лікування хронічного мієлоїдного лейкозу.

Всесвітній день боротьби з хронічним мієлоїдним лейкозом

22 вересня відзначають Всесвітній день боротьби з хронічним мієлоїдним лейкозом (World Chronic Myeloid Leukemia Day).

Всесвітній день боротьби з нарколепсією

Всесвітній день боротьби з нарколепсією, що відзначається щорічно 22 вересня, є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про нарколепсію, хронічний розлад сну.

OneWebDay

Щорічно 22 вересня прогресивне людство святкує День підвищення обізнаності в інтернеті (OneWebDay).

А також у світі:

День Незалежності Малі

Всесвітній день носорога

Всесвітній день захисту слонів

22 вересня в Україні

Всеукраїнський день дошкілля

Всеукраїнський день дошкілля акцентує увагу на значущості дошкільного виховання, проблемах розвитку освітніх установ в Україні. Відзначають у четверту неділю вересня, вшановуючи вихователів, завідувачів, молодший персонал дитсадків.

День машинобудівника України

Професійне свято – День машинобудівника святкують в Україні згідно з президентським указом від 8.09.1993 № 361/93 у четверту неділю вересня.

Національний день партизанської слави України

Починаючи з 2001 року 22 вересня в Україні відзначається Національний день партизанської слави. Метою цього свята є вшанування пам’яті партизанів та підпільників, а також нагадування новітньому поколінню про їхній подвиг, який допоміг наблизити довгоочікувану перемогу у Другій Світовій війні.

Іменини 22 вересня

Макар, Микола, Олександр, Петро.

Талісманом людини, народженої 22 вересня є корал. Терапевти вважають, що ці камені допомагають активізувати обмін речовин. Здавна вірили, що корали покращують пам’ять.

Традиції, заборони, прикмети 22 вересня

Наші предки у свято сьогодні працювали на городі. Щосили тривав збір урожаю сезонних овочів і фруктів. Наприкінці вересня викопували моркву, ріпу, хрін. Про картоплю українці довгий час не знали і замість неї використовували редьку. Змішаний із медом цей овоч вважається потужним цілющим засобом від будь-яких хвороб.

Народне свято сьогодні вважається вдалим для ремонту та підготовки до зими. Чоловіки цього дня лагодили дах і утеплювали стіни, заготовляли дрова, мололи зерно на борошно. Жінки прали постільну білизну і прибирали в погребі.

У саду збирали ягоди обліпихи, горобини, калини. Останнє дерево в українці дуже поважали. Українці застосовували калину не тільки в кулінарії, а також у народній медицині та косметології. Засушені ягоди розвішували по хаті для захисту житла від нечисті.

В давнину цього дня існувала традиція ходити в гості до молодят, щоб подивитися, як вони живуть разом.

Також наші пращури спостерігали за павутиною: якщо вона була довгою – до ясної осені, а сніг прийде нескоро.

Ще прикмети 22 вересня

з вишні листя ще не опало — ще нескоро будуть заморозки;

ще не почалося бабине літо — то ще тиждень тепло не буде;

на цибулі багато лушпиння — до морозної і холодної зими;

на деревах багато павутини — до погожої осені.

Що не можна робити 22 вересня:

Не рекомендовано їсти страви з риби.

Категорично забороняється заздрити чужому щастю.

Не можна збирати гриби та горіхи.

22 вересня в історії

Визначні події

1002 — заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна)

1499 — Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії

1862 — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення негрів-рабів

1908 — Князівство Болгарія де-юре визнано незалежною державою

1939 — радянські війська окупували Львів і Стрий

1939 — пройшов спільний радянсько-нацистський парад у Бересті

1941 — в зайнятому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради

1980 — почалася ірано-іракська війна.

1993 — прем’єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку

Народилися 22 вересня

1835 — Олександр Потебня — український філолог-славіст, автор учення про внутрішню форму слова

1839 — Корнило Устиянович, український художник

1909 — Євстахій Струк, діяч ОУН, адміністратор Львівського медичного інституту

1928 — Світлана Кузьменко, українська письменниця, член НСПУ, ПЕН-клубу, Об’єднання українських письменників у Канаді «Слово»

1938 — Дін Рід, американський актор та співак

1939 — Олександр Костін, український композитор, Народний артист України (1996), Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії (1992), член Національної спілки композиторів України.

1951 — Гурепко Микола Михайлович, український прозаїк.

1959 — Борис Барський, український актор, поет, режисер, Народний артист України (2009).

1964 — Володимир Хрущак, український прозаїк і журналіст.

1965 — Андрій Дещиця, український дипломат, Надзвичайний і повноважний Посол, виконувач обов’язків Міністра закордонних справ України

1971 — Лариса Заспа, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор.

1975 — Олена Галета, українська поетеса і літературознавець

1987 — Том Фелтон, актор, відомий роллю Драго Мелфоя в фільмах про Гаррі Поттера.

Померли 22 вересня

1909 — Микола Мурашко, український художник, педагог

1938 — Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладач. Онука письменника Михайла Старицького. Дочка гістолога Олександра Черняхівського та письменниці Людмили Старицької-Черняхівської. Розстріляна більшовиками.

1950 — Олександр Динник, український вчений, засновник наукової школи з теорії пружності в Україні.

1962 — Козакевич Еммануїл Генрихович, український та єврейський радянський письменник.

1966 — Векслер Володимир Йосипович, український радянський фізик, фундатор прискорювальної техніки (фазотрони, синхрофазотрони, синхротрони) у СРСР.

1976 — Ярмуш Василь Ількович, український поет і прозаїк.

1987 — Прилюк Дмитро Михайлович, український публіцист, письменник, педагог.

2008 — Григорій Васькович, український педагог, політичний і громадський діяч, член Наукового Товариства ім. Шевченка, професор, декан і проректор Українського Вільного Університету у Мюнхені, член Проводу Організації Українських Націоналістів.

2010 — Рибачук Ада Федорівна, художник-монументаліст, скульптор і графік. Разом із Володимиром Мельниченком є автором замурованої «Стіни Пам’яті» на Байковому кладовищі.

2011 — Дженгіз Дагджи, кримськотатарський прозаїк та поет.

2011 — Ярослав Гомза, український освітянин, один з фундаторів Української Гельсінської групи на Донеччині.

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