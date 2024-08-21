21 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

21 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 21 серпня. День поета. Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму. Православні вшановують пам’ять святого апостола Тадея. Залишилося 132 дні до Нового року. Це середа і на цей день припадає 910 день повномасштабної війни в Україні.

21 серпня – яке сьогодні церковне свято

21 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Тадея. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Його не слід плутати з Юдою Іскаріотським, який зрадив Ісуса. Тадей народився в Ізраїлі або Перській імперії і був обраний Христом одним із дванадцяти апостолів. Він згадується у всіх чотирьох Євангеліях та Діяннях апостолів. У Євангелії від Матвія та Марка він згадується як Тадей, а в Євангелії від Луки та Діяннях Апостолів — як Юда, син Якова. Тадей проповідував Євангеліє в різних регіонах, включаючи Юдею, Галілею, Самарію, Ідумею, Аравію, Сирію, Месопотамію, Персію та Вірменію. Він закінчив своє життя мученицькою смертю — його повісили на дереві, а потім стріляли у нього стрілами.

21 серпня у світі

Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму

21 серпня – Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. Дата вшанування була затверджена в 2017 році Генеральною Асамблеєю ООН.

День поета

21 серпня святкується День поета (Poet`s Day). Засноване свято було у 1994 році Вільямом Сихгартом – британським філантропом, підприємцем та видавцем. У цей день відбувається церемонія нагородження поетів. Вручають такі нагороди один раз на рік.

День без косметики і макіяжу

21 серпня в усьому світі відзначають День без косметики та макіяжу. До святкувань щороку приєднується все більше представниць прекрасної статі, які заявляють, що вони прекрасні своєю природною красою.

Всесвітній день Аватара

21 серпня щорічно відзначається незвичне свято – Всесвітній день Аватара. Саме цього дня у 2009 році відбулася прем’єра першого трейлера легендарного фільму «Аватар» режисера Джеймса Кемерона.

День піклування про себе в інтернеті

День піклування про себе в інтернеті відзначають 21 серпня.

Іменини 21 серпня

Олександр, Павло, Марфа.

Талісманом людини, народженої 21 серпня, є діамант. Огранений алмаз. Здавна вірили, що діамант допомагає своєму власнику постійно перебувати в тонусі.

Традиції, заборони, прикмети 21 серпня

У народному календарі 21 серпня – свято Василина Льняниця, прозвали його так тому, що з цього дня зазвичай починалося збирання льону. Друга назва свята – Фадей Проповідник.

У молитвах до апостола Фадея звертаються з проханнями про допомогу у важких життєвих ситуаціях, просять заступництва і сил.

У цей час також закінчують збір яблук, а на городах сіють щавель. Вважається, що яблука, зібрані сьогодні, мають цілющу силу, а зібрати їх усі потрібно, щоб наступного року був багатий урожай.

Наші предки помітили: якщо погода погожа – вересень буде теплим і сонячним, а якщо погана – то буде негода аж до бабиного літа. Якщо іній зранку – наступного року буде багатий урожай. Багато ягід на горобині – до швидких заморозків.

Ще прикмети 21 серпня:

вранці заморозки — до холодної і довгої зими;

гарна погода цього дня вказує, що ще кілька днів вона такою буде;

на горобині багато ягід — чекайте на дощову осінь;

багато павутини — до теплої погоди;

линяють кури — зима буде теплою;

північний вітер — чекайте на швидке похолодання

Що не можна робити 21 серпня:

Не рекомендується даремно витрачати гроші.

Не можна сваритися і лихословити.

Не слід вирішувати конфлікти агресією.

21 серпня в історії

Визначні події

1627 — У Києві випущено перший словник української мови «Лексикон словенороський» Памви Беринди.

1911 — з Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» («Джоконда»), яку було знайдено лише через два роки в Королівстві Італія.

1914 — Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику.

1919 — 2-й корпус УГА, очолюваний Арнольдом Вольфом, в ході наступу на Київ звільнив від червоних Житомир.

1932 — у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.

1937 — СРСР і Китай підписали Договір про ненапад.

1944 — у Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об’єднаних Націй.

1968 — країни Варшавського Договору ввели війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення «Празької весни».

1991 — Верховна рада Латвії прийняла конституційний закон про статус незалежної держави після антигорбачовського путчу (ДКНС).

2013 — у громадянському конфлікті в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосували хімічну зброю проти опозиції. По житлових кварталах передмістя Дамаска м. Гута вони завдали ракетного удару з використанням зарину. Загинуло, за різними даними, від 350 до 1700 осіб.

Народилися 21 серпня

1698 — Гварнері Джузеппе Антоніо, італійський майстер виготовлення смичкових інструментів.

1880 — Микола Аркас, командир полку Дієвої Армії Української Народної Республіки.

1888 — Володимир Ґадзінський, український поет, прозаїк, критик.

1891 — Олександр Раєвський, український психолог.

1892 — Кость Туркало, український громадсько-політичний діяч, інженер-хімік, член Української Центральної Ради.

1909 — Микола Боголюбов, український математик, механік і фізик-теоретик.

1953 — Дмитро Кремінь, український поет, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії.

1983 — Ольга Жуковцова-Кияшко, українська акторка театру і кіно, учасниця телевізійного шоу «Жіночий квартал».

1984 — Алізе Жакоте, французька співачка.

1999 — Марія Смолякова, українська акторка кіно і театру.

Померли 21 серпня

1925 — Осип Маковей, український поет, прозаїк, критик.

1947 — Етторе Бугатті, італійський автомобільний конструктор, дизайнер, засновник французької компанії «Bugatti».

1997 — Юрій Нікулін, радянський актор і клоун.

2005 — Роберт Муґ, американський винахідник, новатор у галузі електронних музичних інструментів.

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