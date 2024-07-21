21 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

21 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 21 липня. День без купальників. День металурга в Україні. Православні вшановують пам’ять святих преподобних Симеона й Івана. Залишилося 163 дні до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 879 день повномасштабної війни в Україні.

21 липня – яке сьогодні церковне свято

21 липня в церковному календарі – день пам’яті святих преподобних Симеона й Івана. Преподобний Симеон, Христа ради юродивий, і преподобний Іван були сирійцями, які жили в VI столітті в місті Едесі. З дитинства їх пов’язувала тісна дружба. Старший із них, Симеон, був неодружений і жив зі старою матір’ю. Іван же, щойно одружившись, жив із батьком (мати його померла) і з молодою дружиною. Обидва друзі належали до багатих сімей.

Одного разу вони вирушили до Єрусалима, де вступили до монастиря святого Герасима. Після деякого часу в обителі Симеон і Іван прийняли постриг і почали пустельне життя. Вони прожили в пустелі 29 років, досягли повної безпристрасності та високого духовного рівня.

Преподобний Симеон помислив, що їм слід послужити людям, і вирішив покинути пустельну самоту. Його сподвижник, святий Іван, також вирішив розділити з ним цей шлях. Ігумен обителі, Никон, відчинив їм ворота, і вони вийшли у світ, готові служити людям.

21 липня у світі

День без купальників

День без купальних костюмів — це щорічна ініціатива, яку очолює Федерація натуристів Іспанії. Відзначається в третю неділю липня, його запровадили в основному для іспанців і туристів в Іспанії. Подія мала великий успіх і згодом була визнана Міжнародним днем на Всесвітньому конгресі в Італії 2010 року.

Міжнародний день нездорової їжі

Є багато інформації про шкідливість нездорової їжі, тож останнім часом дедалі більше людей виключають її зі свого раціону. Проте існує особливий день у році, який називається Міжнародним днем нездорової їжі. Він щороку відзначається 21 липня, і цього дня можна дозволити собі відійти від правил здорового харчування та побалувати смакові рецептори чимось некорисним, але смачним.

Comic Con

Comic Con – це щорічна подія, яка святкує і вшановує світ коміксів і, взагалі, це свято поп-культури. Ця свято поціновувачів та творчів коміксів, усіх, хто дотичний цього мистецтва. Це чотириденна літня феєрія, яка відбувається в липні і приваблює шанувальників коміксів, ігор, фільмів і телешоу з усього світу.

21 липня в Україні

День металурга

Кожного року третьої липневої неділі Україна відзначає професійне свято – День металурга (або День працівників металургійної та гірничодобувної галузі).

Іменини 21 липня

Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 21 липня є гагат. Це різновид кам’яного вугілля. Здавна вважається, що гагат діє як знеболюючий засіб.

Традиції, заборони, прикмети 21 липня

В народі існував цікавий звичай цього дня – набирати з джерела непочату воду до сходу сонця (вона називалася німою). Вважалося, що така вода допомагає позбутися майже всіх хвороб.

Якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень. Купатися в цей день не можна, тому що можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника у воду.

Ще прикмети 21 липня:

рівний дощ до гарного урожаю грибів;

якщо йде злива, то осінь видасться затяжною;

випав туман — чекайте на теплу погоду;

холодна ніч — до ранньої зими.

Що не можна робити 21 липня:

Дуже важливо цього дня не сваритися.

Не варто користуватися будь-якими гострими предметами.

Не можна базікати даремно.

21 липня в історії

Визначні події

365 — землетрусом частково зруйновано одне з семи чудес світу — Александрійський маяк. Остаточно маяк був зруйнований в результаті чергового землетрусу 1375 року.

1542 — для боротьби із протестантизмом Папа Римський Павло III заснував Конгрегацію доктрини віри, орган, що контролював діяльність інквізиції.

1773 — Папа Римський Климент XIV видав буллу про заборону Ордена єзуїтів.

1822 — створення Першої Мексиканської імперії.

1940 — новообрані комуністичні парламенти окупованих у червні Червоною армією Латвії, Литви й Естонії проголосили свої країни, відповідно, Латвійською, Литовською й Естонською РСР і звернулися до Верховної Ради СРСР з проханням прийняти їх до складу СРСР.

1944 — Йосип Сталін підписав декрет про депортацію з Кавказу турків-месхетинців.

1969 — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту «Apollo 11» виходять на поверхню Місяця.

1992 — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси щоб увійти до складу ВМС України.

Народилися 21 липня

1858 — Корінт Ловіс, німецький художник, один з найвпливовіших представників німецького імпресіонізму.

1882 — Давид Бурлюк, український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва, літературний і художній критик, видавець.

1898 — Георгій Лангемак, український радянський вчений, один із піонерів ракетної техніки й один з основних авторів реактивного міномета «Катюша». Репресований у 1938 р.

1899 — Ернест Гемінґвей, американський письменник.

1906 — Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка, літературний критик, діячка ОУН.

1907 — Олег Ольжич (Олег Кандиба), український поет, археолог і політичний діяч, один з чільних діячів ОУН.

1951 — Робін Вільямс, американський актор, лауреат «Оскара» (1998) («Розумник Вілл Гантінґ»); «Місіс Даутфайр», «Попай», «Куди ведуть мрії», «Джуманджі»).

1971 — Шарлотта Генсбур, франко-британська — акторка та співачка. Дочка Джейн Біркін і Сержа Генсбура, батьки якого емігрували з Харкова.

Померли 20 липня

1715 — Іван Максимович, Архієпископ Чернігівський, Митрополит Тобольський та Сибірський, письменник, автор численних віршованих і прозових творів та перекладів.

1836 — Антоній Погорільський, письменник («Чорна курка, або Підземні жителі»), представник українського антиімперського культурного руху на Стародубщині, попечитель Харківського навчального округу (1825—1830). Онук Кирила Розумовського, син Олексія Розумовського.

1941 — Богдан Лепкий, український письменник

2023 — Жульєт Майнієль, французька кіноакторка нової хвилі («Кузени», «Ярмарок», «Через, через жінку»

Можливо, вам також буде цікаво: Свята і вихідні у липні 2024 – скільки відпочиватимуть українці

Наш Телеграм