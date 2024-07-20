20 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

20 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 20 липня. Міжнародний день Місяця і День освоєння космосу. День торта і День шахів. Наші предки святкували сьогодні День Перуна. Православні вшановують пам’ять святого славного пророка Іллі. Залишилося 164 дні до Нового року. Це субота і на цей день припадає 878 день повномасштабної війни в Україні.

20 липня – яке сьогодні церковне свято

20 липня в церковному календарі – день пам’яті святого славного пророка Іллі. Ім’я Ілля означає “міць Господня”. Він народився близько 900 років до Різдва Христового. З малих літ він присвятив себе Богові, жив у пустелі, молився та постився. Ілля виступав проти ідолопоклонства та закликав людей повірити в Єдиного Бога.

Ілля влаштував випробування на горі Кармель, доводячи, що Ваал — хибний бог. Бог послав вогонь на жертву Іллі, підтверджуючи його вірність. Ілля прийшов до бідної вдови, яка вірила в Бога, і воскресив її сина.

20 липня у світі

Міжнародний день Місяця

Міжнародний день Місяця (International Moon Day), що відзначається щорічно 20 липня, присвячений одному з найважливіших досягнень людства: першій висадці людини на Місяць у 1969 році в рамках місії «Аполлон-11». Цей день присвячений вшануванню минулих досягнень у дослідженні Місяця та сприянню майбутнім зусиллям і міжнародному співробітництву в освоєнні космосу.

День освоєння космосу

День дослідження космосу, також відомий як Національний день Місяця у США, відзначається щорічно 20 липня. Цей день приурочений до річниці першої пілотованої місії на Місяць.

Міжнародний день торта

20 липня кожного року ласунчики з усієї планети відзначають Міжнародний день торта. Смачна подія виникла у 2011 році, ініціатива створення належить міжнародній спільноті творчих людей під назвою “Міланський Клуб” Королівства Любові.

Іменини 20 липня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір.

Талісманом людини, народженої 20 липня, є жадеїт. Зовні цей камінь дуже схожий на нефрит. Здавна жадеїт називали нирковим каменем, тому що він лікує захворювання нирок.

Традиції, заборони, прикмети 20 липня

Щорічно 20 липня відзначається свято старослов’янського божества – Перуна. Дата святкування пов’язана з молитвами щодо завершення дощового сезону та опущенням води під землю внаслідок дозрівання хлібних злаків.

Перун – це могутній та шанований бог грози та родючості, захисник воїнів та вершитель правосуддя.

Православна церква замінила язичницького Перуна на біблійного пророка – Іллю Громовержця, який вмів підкорювати блискавку та грім. Відповідно, Свято Перуна було заміщене Днем Іллі.

Раніше 20 липня наші предки молились язичницькому богу біля Перунових дерев – старих дубів. Також обов’язковим ритуалом було вживання м’яса бика, півня чи кабана.

Давні слов’яни вважали, що під час Свята Перуна нечисть перетворюється на тварин. Саме тому, аби не розлютити Перуна, цього дня до хати не підпускали домашніх тварин.

Тепер у народному календарі 20 липня – свято Іллі. У народній традиції Іллю наділили рисами бога Перуна, повелителя грому, блискавки, дощу і покровителя врожаю. І коли в цей час ідуть грози, то кажуть, що це Ілля гуркоче Чумацьким шляхом на своїй колісниці.

У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. В давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли: “Згребеш сіно до купи, так і не страшись хмари”. Вважалося, що яким буде цей день, таким й весь листопад.

Ще прикмети 20 липня:

почути грім — найближчим часом дощу не буде;

злива означає, що наступного року буде багато пожеж;

спекотна погода — чекайте на суху осінь;

літає багато комарів — до гарного сухого дня.

Що не можна робити 20 липня:

Забороняється працювати на полі і в городі.

Не можна відмовляти у допомозі.

Не слід сваритися, лихословити.

20 липня в історії

Визначні події

1534 — У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво.

1585 — Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння.

1771 — Під час російсько-турецької війни 1768—1774 років Кафу захопили запорозькі козаки полковника Опанаса Ковпака. Почався російський період історії міста.

1917 — Зареєстрована торгова марка «BMW».

1969 — Американський космічний корабель «Аполлон-11» здійснив першу в історії посадку на Місяць.

1976 — Посадочний відсік американського космічного корабля «Вікінг-1» здійснив м’яку посадку на поверхню Марса.

1993 — заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сил.

Народилися 20 липня

1304 — Франческо Петрарка, італійський поет, один із засновників гуманізму (його називають «батьком гуманізму»).

1811 — Володимир Караваєв, київський хірург, засновник сучасної офтальмології, один із організаторів медичного факультету в Києві і перший його декан.

1911 — Василь Кучер, український письменник.

1913 — Ольга Мак, українська письменниця.

1919 — Едмунд Гілларі, перший підкорювач Евересту.

1921 — Володимир Мельник, український письменник.

1938 — Наталі Вуд (Наталія Захаренко), американська кіноакторка українського походження, відома за фільмами «Вестсайдська історія» та «Великі перегони».

1968 — Юлія Мостова, українська журналістка.

1972 — Ігор Бедзай, офіцер Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Бойовий льотчик 1-го класу, Герой України.

1975 — Олена Ноздрань, українська бадмінтоністка.

Померли 20 липня

1945 — Поль Валері, французький поет і філософ, яскравий представник французького символізму.

1973 — Брюс Лі, гонконзький та американський кіноактор, філософ, майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно.

1989 — Олекса Воропай, український біолог, етнограф і письменник, фольклорист.

1989 — Василь Яновський (псевдоніми: Цеяновський, Мирний), письменник, літературний критик, публіцист.

1990 — Сергій Параджанов, український та вірменський кінорежисер, один із представників хвилі «українського поетичного кіно».

2016 — Загинув унаслідок замаху Павло Шеремет, білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо та періодичних видань.

2017 — Честер Беннінгтон, музикант, вокаліст рок-гурту «Linkin Park».

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