2 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

2 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 2 серпня. Міжнародний день пива. Міжнародний день голокосту ромів. В Україні день пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. Православні вшановують перенесення мощей святого першомученика Стефана. Віддавна 2 серпня відмічається слов’янське свято – День Перуна. Залишився 151 день до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 891 день повномасштабної війни в Україні.

2 серпня – яке сьогодні церковне свято

2 серпня в церковному календарі – день перенесення мощей святого першомученика Стефана. Перенесення мощей святого первомученика і архідиякона Стефана відбулося близько 428 року. Після мученицької смерті святого Стефана, його тіло було залишене без поховання, але згодом його поховали в селі Кафаргамала. Пізніше мощі святого Стефана були перенесені до Єрусалиму, а потім до Константинополя.

2 серпня у світі

Міжнародний день пива

Щороку для прихильників хмільного напою всього світу перша п’ятниця останнього місяця літа – визначна дата. У цей день відмічається Міжнародний день пива. Поки що свято має неофіційний статус.

Міжнародний день голокосту ромів

Для ромської спільноти всього світу сьогодні скорботна дата. 1944 року ніч на 3 серпня для останньої 3-тисячної групи полонених циган у таборі смерті Auschwitz-Birkenau стала страшною трагедією. Нацисти влаштували так звану «Циганську ніч», фізично знищивши велику кількість людей ромської національності. У Другу світову війну до цього табору було доправлено 23 тис. представників циганської національності, з них понад 20 тис. осіб загинуло.

День народження поштової скриньки

Щороку 2 серпня весь світ відмічає День народження поштової скриньки. Для святкування цієї події було встановлено дату появи на вулицях Лондона перших скриньок для листів. Це відбулося 2 серпня 1858 року.

2 серпня в Україні

День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь

З 2017 року 2 серпня Україна вшановує пам’ять офіцерів та солдатів десантних військ різних часів і поколінь, які загинули, захищаючи рідні землі від ворогів.

Іменини 2 серпня

Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

Талісманом людини, народженої 2 серпня, є альмандин. Один з різновидів граната, має зв’язок з вогняною стихією. Альмандин рекомендовано носити тим, хто хоче привернути увагу протилежної статі.

Традиції, заборони, прикмети 2 серпня

Первомученик Стефан – уособлення стійкості віри. До святого звертаються з молитвами про прощення гріхів, зцілення душі, просять про захист і сили, щоб боротися з життєвими обставинами. Також святого вважають покровителем тварин, особливо коней.

У народі день прозвали Степан Сіновал. За народним звичаєм цього дня потрібно збирати лікарські трави – м’яту, ромашку, пижмо, конюшину, божі сльози. З них потім плетуть так званий “Степанів вінок”, який потрібно зберігати в домі протягом року. На травах із цього вінка готують цілющий чай – вважається, що він допомагає одужати тому, хто захворіє.

Віддавна 2 серпня відмічається слов’янське свято – День Перуна.

Язичники вважали Перуна всемогутнім володарем неба, якому належали грім та блискавка. Перун – син повелителя всіх богів Білобога, головний бог пантеону, покровитель війська та землеробів.

Люди вважали, що грім під час грози означав, що по небу промчали крилаті золоті коні, везучи Перуна у золотій колісниці. А блискавка спалахує від вогненних стріл, якими він розганяв нечисту силу.

Воїни у своїх молитвах зверталися до сина Білобога з надією отримати допомогу в битвах з ворогами. Селяни намагалися до цього дня заготовити сіно на зиму, зібрати весь врожай та підготувати поля для посіву озимих культур.

Вважали, що вода у водоймах стає цілющою, здатною виганяти навроки та всі хвороби. Тому люди починали святкування з обливання водою, стоячи на землі босоніж. Також в цей день останній раз купалися, бо після свята вода у річках ставала дуже холодною та у ній можна було зустріти всяку нечисть.

Воїни приносили повелителю грому дари, які після перемоги у ритуальному двобої Перуна над Велесом спалювали, а над багаттям посвячували зброю. Також влаштовували змагання та розваги, а юнаки проходили випробування задля посвячення у воїни.

Українці й сьогодні підтримують обряди предків. У цей день на острові Хортиця проводять молитви біля Перунових дубів, влаштовують змагання, показові двобої, співають обрядові пісні.

В цей день встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі – на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім – до тихого дощу, грім гучний – до зливи, грім безперервний – буде град; грім гримить довго і не різко – до негоди, якщо ж уривчасто і не тривало – буде ясно.

Ще прикмети 2 серпня:

павук сплів невелику павутину — буде сильний вітер;

сонячна погода — до теплого вересня;

дощить — такою буде погода цілий місяць;

вранці сухо — наступні 6 тижнів буде посуха.

Що не можна робити 2 серпня:

Не можна ображати тварин.

Заборонено давати в борг продукти.

Не слід лаятися і лихословити.

2 серпня в історії

Визначні події

216 до н. е. — у битві під Каннами карфагенський полководець Ганнібал розгромив 80-тисячне римське військо і завдав найважчої поразки Риму за всю історію його існування.

47 до н. е. — біля м. Зели Гай Юлій Цезар «прийшов, побачив, переміг» («лат. Veni, vidi, vici») царя Боспорського царства Фарнака ІІ.

1377 — через масове сп’яніння московське військо було розбите татарським царевичем Арапшою.

1727 — російський імператор Петро II видав указ про відновлення виборної посади гетьмана Малоросії. Ліквідація малоросійської колегії та відновлення посади гетьмана були поступками козацтву, послуги якого, у війні з Османською імперією, знову знадобилися Російській імперії, проте, «виборність» перетворена на фікцію, адже у наказі зазначалося, що гетьманом повинен бути обраний Данило Апостол

1791 — у Відні Жан-П’єр Бланшар провів перші успішні випробування парашута: з повітряної кулі він скинув домашніх тварин.

1887 — Ровелл Ходж запатентував колючий дріт.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави.

1933 — став до ладу Біломорсько-Балтійський канал (першопочаткова назва — «Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна», відоміший за скороченням «Біломорканал»). Збудований у рекордно короткий термін, за 1 рік і 9 місяців, руками в’язнів ГУЛАГу. За різними даними, під час будівництва померло до 200 тисяч робітників.

1939 — Альберт Ейнштейн надіслав президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому поінформував про роботу нацистських фізиків із створення атомної зброї та закликав розпочати в США дослідну програму.

1940 — Верховна Рада СРСР ухвалила закон про перетворення Молдавської АРСР у складі УРСР на окрему Молдавську РСР (до її складу увійшла більша частина щойно приєднаної до СРСР Бессарабії)

1940 — Верховна Рада СРСР ухвалила закон про включення Північної Буковини, а також Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії, які від Румунського королівства перейшли до СРСР, до складу УРСР.

1943 — відбулося повстання і втеча ув’язнених у концентраційному таборі «Треблінка». Знищено крематорій. Більш двохсот утікачів були убиті або повернуті до табору.

1990 — о 14:00 за місцевим часом іракські війська напали на Кувейт.

1990 — У Дніпропетровській області розпочалися Дні козацької слави, присвячені 500 річчю українського козацтва.

1999 — збройні загони на чолі з Шамілем Басаєвим і Хаттабом перейшли на територію Дагестану; початок другої чеченської війни.

Народилися 2 серпня

1834 — Фредерік Бартольді, французький скульптор XIX століття. Автор скульптури «Свободи» в гавані міста Нью-Йорк.

1835 — Еліша Грей, американський винахідник, що спізнився запатентувати телефон (його на декілька годин випередив Александер Грем Белл)

1888 — Кость Буревій, український поет, драматург, публіцист, есер, член Центральної Ради (розстріляний комуністами 15 грудня 1934 року)

1924 — Олександр Хмельницький, український живописець.

1982 — Олександр Бобкін, український хокеїст і тренер.

1993 — Сергій Нігоян, учасник і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві.

Померли 2 серпня

1079 — Роман Святославич, Тмутороканський князь.

1871 — Микола Закревський український історик, письменник.

1919 — Дмитро Вітовський, український політик, військовик і літератор, сотник Легіону Українських Січових Стрільців, полковник, начальний командант УГА, Державний секретар військових справ ЗУНР

1961 — Олександр Білецький, український літературознавець. Батько Андрія і Платона Білецьких.

1994 — Люсіль Спенн, американська співачка.

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