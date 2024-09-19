19 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 19 вересня. День народження смайла. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта. Залишилося 103 дні до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 939 день повномасштабної війни в Україні.

19 вересня – яке сьогодні церковне свято

19 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта. Вони жили в III столітті і постраждали за віру в Христа під час гонінь імператора Проба. Трохим і Савватій були схоплені в місті Антіохії за те, що відмовилися принести жертву язичницьким богам. Їх піддали жорстоким тортурам: Савватія роздерли гаками, а Трохима змусили ходити в ходаках із понабиваними всередині цвяхами. Після цього їх відправили до імператорського намісника в місті Синаді. У Синаді до них приєднався Доримедонт, який був сенатором і таємним християнином. Він відкрито визнав свою віру і також був підданий тортурам. Врешті-решт, усіх трьох мучеників стратили.

19 вересня у світі

День народження смайла

День народження смайла (усмішки) святкують кожен рік 19 вересня. Піктограма складається з цифр, букв і розділових знаків. Все вкупі означає вираження емоцій. Смайлики зазвичай доповнюють історію спілкування у мережі інтернет. Завдяки їм можна передати радість, співчуття, здивованість та інші жести для більш цікавої розмови.

Міжнародний піратський день

19 вересня весь світ відзначає Міжнародний піратський день або Міжнародний день «Поговори як пірат» (International Talk Like A Pirate Day). Країна походження цього свята – США, штат Орегон.

День підвищення обізнаності про розшарування аорти

День підвищення обізнаності про розшарування аорти, який відзначається щорічно 19 вересня, має на меті підвищити рівень обізнаності громадськості про розшарування аорти – небезпечний для життя стан, який потребує негайної медичної допомоги.

Іменини 19 вересня

Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 19 вересня, є геліотроп. Здавна вірили, що цей камінь здатний зупиняти кровотечі. А ще існувала думка, що геліотроп підсилює діяльність мозку.

Традиції, заборони, прикмети 19 вересня

У народі 19 вересня – свято Трохима і Зосима. Цього дня бджолярі зазвичай займаються пасікою – вважається, що мед, зібраний сьогодні, має цілющу силу. Його дають тяжко хворим, вагітним від нудоти, а мамам, які годують груддю, – для збільшення молока.

Святого Зосиму вважають покровителем бджіл, тому вранці цього дня слід з’їсти натщесерце ложку меду і запити теплою водою – для міцного здоров’я. 19 вересня слід обов’язково пригостити медом інших – щоб наступного року бути з медом. Також традиційно на Зосиму готують оладки і подають їх із медом.

У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики: якщо воно лягає лицьовою стороною доверху – до студеної зими, зворотною догори – зима буде теплою, а якщо і так, і так – то до помірної зими.

Ще прикмети 19 вересня

на дубі багато жолудів — наступного року буде великий урожай зерна;

на деревах вранці іній — до теплої та спокійної осені;

з берези і дуба опало не все листя — буде дуже сувора зима;

почути грім — до безсніжної зими;

вітер південний — добре вродять озимі.

Що не можна робити 19 вересня:

Не можна позичати сіль — до нещастя.

Самотнім забороняється цілий день сидіти вдома.

Не ревнуйте кохану людину — це до розлуки.

19 вересня в історії

Визначні події

1559 — біля берегів Флориди затонули п’ять іспанських кораблів, близько 600 людей загинули

1670 — почалось повстання на Слобожанщині проти московських воєвод

1676 — розпочався штурм московськими військами гетьманської столиці Чигирин

1841 — збудована перша міжнародна залізниця (Страсбург-Базель)

1864 — в США запатентовані відкидні сидіння в автомобілях

1888 — в бельгійському курорті Спа відбувся перший в історії конкурс краси. Переможницею була визнана 18-літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре.

1891 — до Канади (Монреаль) прибули перші українські поселенці

1919 — у Києві денікінцями було розгромлено одну із найстаріших та найбільших україномовних книгарень (по вулиці Безаківській). В акті спалених книжок — 40 543 примірники, всі україномовні.

1941 — німецькі війська увійшли до Києва, залишеного червоноармійськими військами. До німецького полону в цій операції потрапили 665 тис. осіб (дані Курта фон Тіппельскірка, німецького воєнного історика, під час війни бойовий генерал Вермахту)

1944 — СРСР, Велика Британія та Фінляндія підписали мирну угоду, за якою до складу СРСР передано території Петсамо, Салла та Карельський перешийок

1945 — до Північної Кореї з сибірського табору повернувся майбутній вождь Кім Ір Сен

1982 — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі

1985 — землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 балів за шкалою Ріхтера загинули близько 9000 осіб, десятки будівель були повністю зруйновані

1991 — у Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії

Народилися 19 вересня

1782 — Яким Нахімов, харківський поет-сатирик.

1858 — Адріан Кащенко, український письменник

1942 — Євген Станкович, український композитор, голова Національної спілки композиторів України.

1959 — Віктор Андрієнко, український актор кіно й телебачення, комік

1960 — Оксана Забужко, провідна українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічна інтелектуалка.

1962 — Олександр Музичко, український націоналіст, військовик, учасник організацій СНУМ, УНА, УНСО. Координатор Правого сектору у Західній Україні.

1977 — Валерій Гончаров, український гімнаст, олімпійський чемпіон (2004) і срібний призер (2000) Олімпійських ігор

1990 — Юлія Джима, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор.

Померли 19 вересня

1147 — Ігор ІІ, Великий князь київський.

1710 — Оле Ремер, данський астроном, який перший виміряв швидкість світла

1812 — Маєр Амшель Ротшильд, засновник банківського дому Ротшильдів.

1881 — Джеймс Гарфілд, президент США (від смертельного поранення)

1903 — Сидір Воробкевич, український письменник, композитор, православний священик

1931 — Світославський Сергій Іванович, український маляр-пейзажист і карикатурист.

1953 — Климент Квітка, український музикознавець та фольклорист, чоловік Лариси Косач (Лесі Українки)

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