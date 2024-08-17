17 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

17 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 17 серпня. Всесвітній день безпритульних тварин. День магазинів секонд хенд. Православні вшановують пам’ять святого мученика Мирона. Залишилося 136 днів до Нового року. Це субота і на цей день припадає 906 день повномасштабної війни в Україні.

17 серпня – яке сьогодні церковне свято

17 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Мирона. Він постраждав 250 року за часів імператора Декія. Мирон був відомий своєю лагідністю та милосердям до людей, але також і мужністю у захисті своїх вірян. Одного разу, під час святкування Різдва Христового, місцевий правитель Антипатр увійшов до храму з воїнами, щоб схопити тих, хто молився. Святий Мирон гаряче заступився за свою паству, викриваючи правителя в жорстокості. За це його піддали жорстоким катуванням: його тіло стругали залізними гребенями, кидали в розпечену піч, але Господь зберіг його.

Коли правитель наказав йому поклонитися ідолам, Мирон твердо відмовився. Тоді його шкіру різали ременями, але навіть після цього він залишався непохитним. Зрештою святого Мирона відвели до міста Кизик, де йому відсікли голову мечем.

17 серпня у світі

Всесвітній день безпритульних тварин

Щороку кожна третя субота серпня відведена для святкування Всесвітнього дня безпритульних тварин. Мета свята – привернути увагу громадськості до труднощів, з якими стикаються кішки, собаки та інші домашні улюбленці, які залишилися без домівки.

Міжнародний день чорного кота

Серед котів, дуже милих пухнастиків різних забарвлень, здавна вирізнялися саме чорні. Відомий факт, що ці тварини досить часто потерпали від несправедливого ставлення, адже їх зазвичай ототожнювали з чорною магією та невдачами. Щоправда, в деяких культурах було навпаки — присутність чорного кота вважалася добрим знаком. Тож цим граційним створінням присвячено окреме свято — Міжнародний день чорного кота, який відзначається щороку 17 серпня.

День картоплі

Щорічно 17 серпня в США святкується Національний день картоплі – однієї з найпопулярніших у світі овочевих культур. Святкують цей день особливим чином – готують для себе, своєї сім’ї та друзів різноманітні страви з картоплі.

День ресторану у серпні

Серпневий День ресторану, який проводиться один раз на сезон – у третю суботу лютого, травня, серпня та листопада. Цього дня у різних країнах світу відкриваються одноденні ресторани.

День магазинів секонд хенд

17 серпня святкується День магазинів секонд-хенду. Відзначається це свято завзятими секонд-хендниками щорічно.

Всесвітній день медоносних бджіл

У третю суботу серпня у США відзначається Всесвітній день медоносних бджіл.

Іменини 17 серпня

Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна.

Талісманом людини, народженої 17 серпня, є гагат. Здавна цей камінь використовувався як потужний захист від нечисті. Також гагат допомагає позбутися безсоння.

Традиції, заборони, прикмети 17 серпня

Одна з головних традицій цього дня – слід допомогти, чим можеш, вдовам, сиротам і знедоленим. Також за старих часів викидали або спалювали старі речі – вважалося, що разом із ними з дому йдуть хвороби і печалі.

Дощі у цей час раніше йшли серед білого дня, без блискавок і грому. По цьому дню судили про майбутній листопад. Якщо день погожий, ясний, то й листопад буде погожим, а якщо похмуро і дощ іде – бути йому сірим і туманним.

Ще прикмети 17 серпня:

погожо і ясно — чекайте на негоду;

дуже спекотний день — у вересні буде багато дощів;

низько пливуть хмари — скоро почнуться затяжні дощі;

полин має товстий корінь — наступний рік буде неврожайним.

Що не можна робити 17 серпня:

Не слід сваритися, особливо з близькими людьми.

Не можна змушувати працювати коней.

Забороняється ображати тварин.

17 серпня в історії

Визначні події

1245 — у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович розгромив угорське військо і покінчив з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві.

1502 — Христофор Колумб проголосив Гондурас іспанською територією.

1771 — британський хімік Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень.

1896 — початок золотовидобування на Клондайку: Джордж Кармак закріпив за собою права на ділянку Кролячого струмка, дрібну притоку річки Клондайк, перейменувавши його в струмок Удачі (Bonanza Creek).

1908 — вийшов на екрани перший анімаційний фільм «Фантасмагорія» (Fantasmagorie) французького художника-карикатуриста Еміля Коля.

1914 — у Львові створено українську національну військову формацію — легіон «Українських Січових Стрільців»

1920 — закінчилася Варшавська битва, на фронті стався перелом і Червона армія під ударами польсько-українського війська покотилася на схід.

1940 — Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії.

1941 — розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб.

1945 — Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів.

1958 — китайський політичний лідер Мао Цзедун проголосив початок політики «великого стрибка».

1960 — Ґабон декларує незалежність від Франції.

1962 — перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара.

1991 — відзнято відеокліп на пісню гурту Nirvana «Smells Like Teen Spirit».

1999 — затверджено прапор Донецької області.

2011 — на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2» (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників «Січ»).

Народилися 17 серпня

1601 — П’єр Ферма, французький математик.

1612 — Ярема Вишневецький, князь Лубен і Вишнівця, руський воєвода.

1943 — Роберт де Ніро, американський актор.

1955 — Ігор Смешко, український військово-політичний діяч, лідер партії «Сила і Честь».

1960 — Шон Пенн, американський актор та режисер.

1968 — Андрій Кузьменко, також «Кузьма Скрябін», телеведучий, соліст гурту «Скрябін»

Померли 17 серпня

1114 — Алімпій Печерський (Аліпій; Олімпій), київський мозаїст і живописець, монах Києво-Печерського монастиря (н.бл. 1050).

1947 — Іван Боберський, видатний діяч західноукраїнського фізкультурно-спортивного руху кінця XIX — першої половини XX ст., організатор сокільсько-січового руху, автор назви «Пласт», сприяв становленню Пласту.

1982 — Ігор Шамо, український композитор, заслужений діяч мистецтв, народний артист України.

1983 — Сіді Таль, популярна українська співачка та акторка єврейського походження.

2010 — Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат малої Шевченківської премії 1997 року.

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