16 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

16 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 16 серпня. День чоловічої краси. Православні святкують Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа. Залишилося 137 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 905 день повномасштабної війни в Україні.

16 серпня – яке сьогодні церковне свято

16 серпня в церковному календарі – Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа. Святе Обличчя або Спас Нерукотворний, є одним з найбільш шанованих іконічних образів у християнстві. Згідно з традицією, цей образ з’явився дивовижним чином, без участі людських рук, на полотні або тканині, на якій Ісус витер своє обличчя.

Цей образ асоціюється з кількома різними легендами. Найбільш відома з них розповідає про короля Едесси (зараз це місто Шанліурфа в Туреччині) Авгара V, який був хворий на проказу. Він послав свого посланця до Ісуса, просячи про зцілення. Відповідно до цієї легенди, Ісус витер своє обличчя хусткою, і на тканині залишився його образ. Ця тканина була принесена Авгару, який, побачивши її, зцілився.

16 серпня у світі

День чоловічої краси (День догляду за собою для чоловіків)

16 серпня щорічно проводиться День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків. Цей день вперше стали проводити в Америці у 2007 році. Ініціатором заснування та спонсором проведення свята виступила компанія American Crew, яка спеціалізується на виробництві чоловічих товарів для догляду за собою.

Всесвітній день повітряних зміїв

Всесвітній день повітряних зміїв – найстаріших з відомих літальних апаратів, які на протязі тисячоліть використовувалися людьми, щороку відзначають 16 серпня.

День «Справжнє кохання назавжди»

День «Справжнє кохання назавжди» відзначають 16 серпня.

Міжнародний день «Помахайте в камеру спостереження»

Міжнародний день «Помахайте в камеру спостереження» відзначають 16 серпня.

Іменини 16 серпня

Олександр, Іван, Степан, Яків, Ганна.

Талісманом людини, народженої 16 серпня, є цитрин. Має неповторний відтінок золота. В давнину вірили, що цитрин є символом процвітання та багатства.

Традиції, заборони, прикмети 16 серпня

У народі свято 16 серпня відоме як Горіховий Спас. Цього дня в садах збирають горіхи. Також до середини серпня дозрівали ягоди, фрукти, ранні овочі. Усі ці сезонні продукти освячували в церкві.

Сьогоднішня дата вважається вдалою для рукоділля, вишивання, в’язання. У давні часи в це народне свято в цей день виготовляли тканини і полотна, за що день отримав назву Полотняний Спас. Полотна освячували в церкві та продавали на ярмарках.

Третя назва, під якою відоме свято 16 серпня, – це Хлібний Спас. Сінокіс до середини серпня вже закінчувався. Зібране зерно святили в храмах і перемелювали на борошно. У сьогоднішній день потрібно спекти хліб, причому бажано з пшениці нового врожаю. Домашню випічку варто роздати всім рідним – тоді вони до кінця року будуть здоровими і щасливими.

Молоді люди в цей період залицялись до коханих. Наближався осінній сезон весіль, тому всі намагалися знайти собі пару.

Селяни активно робили домашні заготовлення на зиму. А щоб вони не зіпсувалися і були смачними, оминали кладовище цього дня. Також працювали в полі, удобрюючи ґрунт та збираючи урожай.

У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор – чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили: який цей день, такий і жовтень.

Ще прикмети 16 серпня:

гарна погода — до ранньої весни;

птахи вже відлетіли до теплих країв — скоро похолодає;

журавлі відлетіли на Південь — на Покров чекайте на мороз;

сонце за хмару сідає — чекайте на негоду найближчими днями.

Що не можна робити 16 серпня:

Не слід довго задивлятися у дзеркало.

Не можна планувати сватання чи весілля.

Краще не ходити на могили і не згадувати чорта.

16 серпня в історії

Визначні події

1649 — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом.

1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (нині — Ніжинський педагогічний інститут).

1914 — Головна українська рада оприлюднила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.

1941 — вийшов наказ Ставки Верховного Головнокомандування Червоної армії за № 270, згідно з яким командири і політпрацівники, які потрапили в полон, вважалися дезертирами, а їхні родини підлягали арешту й виселенню.

1945 — у Москві був підписаний «Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон».

1962 — Рінго Старр влився в «Бітлз», замінивши попереднього барабанщика — Піта Беста.

1972 — у Торонто відкрилася Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю.

1985 — Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна.

1995 — більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.

Народилися 16 серпня

1832 — Вільгельм Вундт, німецький психолог, фізіолог, філософ і мовознавець, зіграв вирішальну роль у перетворенні психології в самостійну науку.

1920 — Чарлз Буковскі, відомий американський поет і письменник.

1931 — Юрій Старостенко, український маляр, графік.

1933 — Анатолій Авдієвський, український хоровий диригент, композитор, педагог, керівник хору імені Григорія Верьовки, Герой України.

1950 — Василь Федорук, український скульптор, художник, який останні роки життя провів у США.

1954 — Джеймс Кемерон, американський кінорежисер («Термінатор», «Чужі», «Титанік»).

1958 — Мадонна, американська співачка й акторка.

1962 — Юрій Іздрик, український прозаїк, поет, культуролог, автор концептуального журнального проєкту «Четвер».

1978 — Адріана Галецька, українська художниця.

Померли 16 серпня

1705 — Якоб Бернуллі, швейцарський математик. Вивів і проінтегрував диференціальне рівняння, впровадив термін «інтеграл».

1920 — Норман Лок’єр, британський астрофізик, який відкрив гелій на Сонці.

1977 — Елвіс Преслі, американський співак, король рок-н-ролу.

1987 — Андрій Миронов, радянський актор театру та кіно.

2014 — Всеволод Нестайко, український дитячий письменник.

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