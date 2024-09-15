15 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

15 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 15 вересня. Міжнародний день демократії. День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України. Православні вшановують пам’ять святого великомученика Микити. Залишилося 107 днів до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 935 день повномасштабної війни в Україні.

15 вересня – яке сьогодні церковне свято

15 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Микити. Відомий як Микита Готський — був готським воїном і християнським святим, який жив у IV столітті на берегах Дунаю, в межах сучасної Румунії. Він прийняв християнство і був охрещений готським єпископом Феофілом, учасником I Вселенського Собору.

Микита активно проповідував християнство серед своїх одноплемінників, що викликало ненависть язичників. Після поразки язичницького правителя Афанаріха, християнська віра почала ширше розповсюджуватися серед готів. Однак Афанаріх знову набрав сили і відновив переслідування християн. Святий Микита був підданий тортурам і спалений живцем 372 року. Його друг, християнин Маріан, знайшов тіло святого, яке залишилося неушкодженим вогнем, і поховав його в Кілікії. Згодом мощі святого Микити були перенесені до Константинополя, а частина їх пізніше потрапила до монастиря Високі Дечани в Сербії.

15 вересня у світі

День народження Google

15 вересня святкується День народження Google. Покоління, яке народилося після 2000-х років, навіть не знає, що були часи, коли ще не існувала пошукова система Google. А почалося все зі студентських часів Ларі Пейджа та Сергія Бріна. Саме 15 вересня 1997 року два студенти Стенфорду подали заявку на реєстрацію домену «google.com».

Міжнародний день демократії

Щороку 15 вересня світова спільнота відзначає Міжнародний день демократії. Мета цього дня привернути увагу на те, наскільки цінними для кожної особистості є свобода думки та виявлення своїх людських прав. Невід’ємною частиною свободи є рівноправ’я та прозорі вибори, де кожен може проявити своє волевиявлення.

Всесвітній день боротьби з лімфомами

15 вересня проводиться Всесвітній день боротьби з лімфомами. Вперше його провели в 2004 році завдяки починанню міжнародної організації – Коаліції лімфоми, членами якої є пацієнти з 41 країни планети.

15 вересня в Україні

День працівників лісу

Кожного року у третю неділю вересня в Україні відзначається День працівника лісу. Це свято присвячується усім захисникам природи та лісового господарства.

День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України

З 2022 року наказом Головнокомандувача Збройних Сил України встановлено щороку 15 вересня в Україні відзначати День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗС України.

Іменини 15 вересня

Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.

Талісманом людини, народженої 15 вересня є бурштин. Вже давно були доведені антибактеріальні та протизапальні властивості цього каменю. Бурштин, коли торкається тіла, виділяє корисні мінерали, зокрема, йод та бурштинову кислоту.

Традиції, заборони, прикмети 15 вересня

У народне свято 15 вересня наші пращури опікувалися домашніми тваринами – гусьми та вівцями

Наші пращури у свято сьогодні доїли кіз і стригли овечок. Активно йшла підготовка до зими. З козячого молока готували сир, а з овечої вовни в’язали теплі речі. Господині готували консервацію на зиму, а чоловіки заготовляли дрова.

Власники гусей починали забій птиці. Якщо птиці було багато, то частину м’яса продавали на ринку. З гусятини готували різні страви та накривали багатий стіл. Середина вересня була найситнішим часом у році. Часто в цей період гуляли весілля, оскільки було чим нагодувати гостей.

Свято сьогодні підходить для лікування хвороб, особливо дитячих. Дітей лікували не тільки традиційними методами, а також святою водою і різними цілющими травами.

15 вересня – вдала дата для рукоділля і творчості. Зроблені своїми руками вироби вийдуть красивими.

15 вересня відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10ºС. З середини вересня скидає листя черемха, пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Ще прикмети 15 вересня

ясний день на теплу осінь;

дощить цього дня — осінь буде сухою;

низько пливуть хмари — погода погіршиться;

безвітряна погода до теплої осені;

вранці іній на траві до швидкого похолодання.

Що не можна робити 15 вересня:

Не можна обрізати гілки чи рубати дерева.

Краще не починати цього дня нові справи.

Заборонено торгуватися, ходити на ринок.

15 вересня в історії

Визначні події

533 — армія Східної Римської імперії ввійшла до Карфагену.

1821 — іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголосили свою незалежність.

1874 — у Берні відкрився міжнародний поштовий конгрес, на якому був підписаний договір про створення Всесвітнього поштового союзу.

1893 — у Джерсі-Сіті (США) почала виходити газета «Свобода» — перше україномовне видання в США.

1916 — уперше в історії під час бойових дій були застосовані танки.

1917 — Тимчасовий уряд проголосив Росію республікою;

1941 — у Берліні ув’язнено Степана Бандеру та Ярослава Стецька.

1968 — в рамках радянської програми висадки людини на Місяць в СРСР запущено космічний апарат «Зонд-5», котрий вперше у світі облетів навколо супутника і повернувся на Землю.

1971 — у Ванкувері створено екологічну організацію «Грінпіс». Перша акція — протест проти американських ядерних випробувань біля Аляски

1991 — у Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України;

1995 — Верховна Рада України скасувала ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста.

Народилися 15 вересня

1254 — Марко Поло, венеційський купець і мандрівник.

1613 — Франсуа де Ларошфуко, видатний французький письменник-мораліст, автор «Мемуарів», збірки афоризмів «Максими».

1789 — Джеймс Фенімор Купер, американський письменник, один із засновників жанру авантюрного роману.

1804 — Михайло Максимович, український історик, філолог, етнограф, ботанік, поет, перший ректор Київського університету.

1870 — Лев Штейнберг, український і радянський диригент та композитор. Інструментував оперу «Тарас Бульба» Миколи Лисенка та вперше в Україні поставив її на сцені Харківського театру опери та балету.

1877 — Кульчицька Олена, український графік, маляр, педагог.

1888 — Пилип Коновал, єдиний українець кавалер ордена Хрест Вікторії.

1890 — Агата Крісті, англійська письменниця, автор детективної прози, одна з найбільше публікованих письменників за всю історію людства

1892 — Михайло Гайворонський, український музикант, композитор, поет, капельмейстер Армії УНР.

1955 — Володимир Пилат, український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю та Верховний Учитель Бойового гопака

1978 — Анатолій Пашинін, український актор театру і кіно.

Померли 15 вересня

1649 — Джованні Франческо Джессі, італійський художник епохи бароко, один з найбільших майстрів болонської школи живопису першої половини XVII століття.

1653 — Тиміш Хмельницький, козацький отаман, один із учасників і керівників Хмельниччини, старший син Богдана Хмельницького.

1864 — Джон Геннінг Спік, офіцер британської індійської армії, дослідник Африки, який знайшов озеро Вікторія, а разом з тим і витік Білого Нілу.

1907 — Іван Карпенко-Карий, драматург, один з корифеїв українського театру

1940 — Дік Кет (нідерл. Dick Ket), нідерландський художник, один з представників течії магічного реалізму в Нідерландах.

2008 — Річард Райт, британський піаніст, співак, автор пісень, учасник гурту Pink Floyd.

2013 — Світлана Кузьменко, українська письменниця, член НСПУ, ПЕН-клубу, Об’єднання українських письменників у Канаді «Слово».

2020 — Микола Шматько, український скульптор, художник.

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