15 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

15 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 15 серпня. День археолога в Україні. Всесвітній день величі. Православні святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Залишилося 138 днів до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 904 день повномасштабної війни в Україні.

15 серпня – яке сьогодні церковне свято

15 серпня в церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці. Свято є одним із дванадцяти найважливіших свят у православному церковному календарі. Це свято символізує закінчення земного життя Діви Марії та її возз’єднання з Ісусом Христом на небесах. За переказами, апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Богородицею та поховати її. У римо-католицькій церкві цього ж дня святкують Внебовзяття Діви Марії, подію, яка відбулася одразу після Успіння. Це свято має велике значення для християн, і йому присвячено багато храмів в Україні, таких як Успенський собор Києво-Печерської лаври та Успенський собор Почаївської лаври.

15 серпня у світі

Всесвітній день величі

Всесвітній день величі (World Greatness Day) відзначається щороку 15 серпня. Це день визнання та вшанування величі в кожній людині, чи то батьки, друзі, улюблені домашні тварини чи навіть ми самі. Цей день присвячений вшануванню неоспіваних героїв, підприємств, проектів, місць і всього, що є прекрасного в житті. Це день для того, щоб плекати і відкривати велич у собі та інших.

Всесвітній день величі – це нагода визнати, вшанувати і відсвяткувати людей, які допомогли нам позитивно змінити наше життя, поки вони були живі. Його відзначають у всіх країнах світу за допомогою фестивалів, зборів, вечірок, церемоній нагородження, бесід, лекцій, візитів та багатьох інших способів висловити вдячність великим людям у нашому житті.

15 серпня в Україні

День археолога

Хоч археологію прийнято вважати дуже романтичною професією, та самі археологи знають, що передусім їхня робота потребує справжнього професіоналізму та відданості справі. Саме тому працю археологів в Україні вшановують на офіційному рівні, щороку 15 серпня відзначаючи професійне свято — День археолога.

Іменини 15 серпня

Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 15 серпня, є лал. Сяйливий блиск цього каменю обов’язково привертає до себе увагу. Здавна вірили, що лал допомагає підвищувати імунітет свого власника, нормалізувати показники його крові.

Традиції, заборони, прикмети 15 серпня

У народі день отримав назву Перша Пречиста.

У свято добре піти до церкви або помолитися Богородиці вдома – попросити її про здоров’я і благополуччя для себе і рідних. Вважається, що на Успіння жінкам прощаються всі гріхи за рік – треба лише щиро помолитися і покаятися.

До святого образу Успіння Богородиці звертаються з будь-якими проханнями, часто просять про зцілення від фізичних і душевних хвороб. Ікона допомагає зміцнити віру, позбутися гріховних помислів і згубних пристрастей.

За традицією в храмах на це свято освячують зерно нового врожаю, а також свіжий хліб, спечений із борошна свіжого помелу. У народі на Успіння існував звичай щедро обдаровувати жебраків. Також із цього дня починається пора весіль.

Наші пращури помітили: яка погода сьогодні – такий і вересень буде. А по тому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень.

Ще прикмети 15 серпня:

бліді зірки — погода буде сухою;

вода у водоймах стоїть тихо — осінь буде спокійною, а зима без хуртовин;

багато горіхів — наступного року буде великий урожай зерна.

Що не можна робити 15 серпня:

Забороняється відмовляти у допомозі.

Не можна сваритися і лихословити.

Не слід пити алкогольні напої.

15 серпня в історії

Визначні події

1385 — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського.

1498 — в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.

1519 — на місці індіанського рибальського села засновано місто Панама, назва якого в перекладі означає «багато-багато риби».

1556 — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почалися роботи з написання Пересопницького Євангелія.

1649 — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва)

1795 — у Французькій республіці введена нова валюта — франк.

1848 — американець Уолдо Хенчетт із міста Сірак’юс (штат Нью-Йорк) запатентував зуболікарське крісло.

1877 — Томас Едісон запропонував використовувати слово «hello» для початку телефонної розмови.

1914 — офіційно відкритий Панамський канал.

1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.

1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська «Тріумфальна дорога».

1936 — іспанськими лівими страчено 733 священики.

1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.

Народилися 15 серпня

1688 — Фрідріх Вільгельм I, король Пруссії з 1713 року, що перетворив свою країну з другорозрядної держави в могутню державу.

1769 — Наполеон I, французький імператор.

1771 — Вальтер Скотт, шотландський письменник.

1861 — Володимир Беклемішев, український і російський скульптор та педагог. Автор першого в світі скульптурного зображення Тараса Шевченка. Бюст поета роботи В. Беклемішева був встановлений в Харкові в садибі Олексія і Христини Алчевських.

1975 — Василь Богач, офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни. Герой України.

1978 — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.

1990 — Дженніфер Лоренс, американська акторка.

Померли 15 серпня

778 — у битві з басками загинув франкський маркграф Роланд, герой епосу «Пісня про Роланда».

1057 — у битві біля Лумфанана шотландський король Макбет був убитий Малкольмом Канмором, сином короля Дункана I, котрого 17 років перед тим убив Макбет.

1568 — Святий Станіслав Костка, молодий польський католицький святий, покровитель Польщі та молоді, послушник Ордену Єзуїтів.

1915 — Рафаелло Джованьйолі, італійський письменник («Спартак»).

1990 — Віктор Цой, лідер гурту «Кино».

2001 — Катерина Ющенко, автор першої у світі мови програмування високого рівня («Адресної мови програмування»), науковець-кібернетик, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент АН УРСР.

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