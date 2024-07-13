13 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

13 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 13 липня. Всесвітній день року і рому. Православні вшановують пам’ять святого преподобного Стефана Савваїта. Залишився 171 день до Нового року. Це субота і на цей день припадає 871 день повномасштабної війни в Україні.

13 липня – яке сьогодні церковне свято

13 липня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Стефана Савваїта. Він був племінником святого Іоанна Дамаскіна, народився 725 року. Десятирічним хлопчиком вступив до Лаври святого Сави і провів усе своє життя в цій обителі, іноді вирушаючи в пустелю для усамітнених подвигів.

Преподобний Стефан мав дар дивотворінь та прозорливості: він виліковував хворих, виганяв злих духів та вмів вгадувати думки тих, хто приходив до нього за порадою. Він помер 794 року, заздалегідь знаючи день своєї смерті. Життя преподобного Стефана було записане його учнем Леонтієм.

13 липня у світі

Всесвітній день рому

Всесвітній день рому (World Rum Day) – це святкова подія, присвячена святкуванню багатої історії, різноманітних смаків і культурного значення рому. Щорічно в другу суботу липня ця подія об’єднує шанувальників рому, барменів, винокурні та бренди з усього світу, щоб вшанувати цей алкогольний напій.

Міжнародний день головоломки

Міжнародний день головоломки (International Puzzle Day), також відомий як День Рубіка, відзначається в день народження доктора Ерно Рубіка, винахідника культового кубика Рубіка.

Міжнародний день гірських порід

Міжнародний день гірських порід, який відзначається щороку 13 липня – данина поваги геологічним породам. Цей день покликаний сприяти глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Міжнародний день гірських порід та геологія, що вивчає гірські породи, пропонують дізнатися про ці захоплюючі природні структури, які роблять значний внесок у життя нашої планети і людини.

Всесвітній день року

Всесвітній день року – це свято, яке відзначається 13 липня щороку, переважно в Бразилії. Цей день був призначений для вшанування рок-музики і пам’яті про культовий благодійний концерт Live Aid 1985 року, який зібрав значні кошти для допомоги голодуючим в Ефіопії.

Міжнародний день купання голяка

Міжнародний день купання голяка – це жартівливе і нетрадиційне щорічне свято, яке зазвичай відзначається у другу суботу липня. Хоча це свято може викликати і сміх і здивування, цей день означає більше, ніж просто купання голяка. Він пропагує бодіпозитив, заохочує свободу самовираження.

Іменини 13 липня

Антон, Гавриїл, Степан, Юліан.

Талісманом людини, народженої 13 липня, є нефрит. Справжній камінь-амулет, який був відомий з давніх часів. Здавна вірили, що нефрит здатний вилікувати людину від ниркової недостатності.

Традиції, заборони, прикмети 13 липня

У народному календарі 13 липня – свято Гаврила Літній, Гаврилів день. У цей час зазвичай проходить збір врожаю.

До архангела Гавриїла звертаються з молитвами про добробут у домі та позбавлення від різних хвороб, жінки моляться святому про народження дитини. Архангела вважають захисником вірян – він направляє на праведний шлях, а зрадників і брехунів карає.

За старих часів у цей день було заведено пекти пироги і пригощати ними нужденних – вважається, що так можна привернути в дім добро і достаток. Традиційно цей день присвячували роботі – щоб рік був благополучним, у день архангела Гавриїла потрібно працювати.

Наші пращури в цей день прислуховувались до зозулі: якщо вона продовжує кувати – літо буде хороше і довге.

Ще прикмети 13 липня:

пішов сильний дощ — до неврожайного року;

граки збираються у зграю — осінь буде ранньою;

багато жита на полі — буде великий урожай ягід;

над лугом багато бджіл — чекайте на суху і теплу погоду;

темні хмари — різко зміниться погода.

Що не можна робити 13 липня:

Під час грози не можна перебувати на вулиці.

Заборонено ловити рибу.

Не варто засмагати.

13 липня в історії

Визначні події

1772 — Британський мореплавець Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід.

1837 — Королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії.

1908 — У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки

1920 — Створене товариство Червоного Хреста України.

1944 — Завершення наймасштабнішої повітряно-десантної операції американсько-британських військ під час Другої світової війни — операції «Оверлорд» (висадка в Нормандії).

1947 — У Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом. Від участі в конференції відмовилися країни радянського блоку і Фінляндія, але пропозиція їм приєднатися до плану пізніше залишалася в силі.

1973 — Виходить перший альбом гурту «Queen».

Народилися 13 липня

1874 — Марко Черемшина, український письменник.

1925 — Раїса Сергієнко, українська співачка (лірико-драматичне сопрано)

1938 — Мирослав Скорик, український композитор і музикознавець, Герой України, лауреат Шевченківської премії.

1939 — Мовчан Павло Михайлович, український письменник, народний депутат України.

1940 — Іван Сокульський, український поет, правозахисник, громадський діяч, член Української гельсінської групи з 1979, один із засновників НРУ та УРП на Дніпропетровщині.

1942 — Гаррісон Форд, американський актор («Зоряні війни», «Індіана Джонс», «Літак президента», «Втікач»).

1976 — Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст.

Померли 13 липня

1937 — Михайло Бойчук, український художник, маляр-монументаліст, лідер групи «бойчукістів», жертва сталінського терору.

1937 — Іван Липківський, український художник, представник школи «бойчукістів». Син українського релігійного діяча Василя Липківського. Обидва розстріляні органами НКВС СРСР.

1937 — Іван Орел-Орленко, український художник, представник школи «бойчукістів». Директор Харківського дому архітектора, жертва сталінського терору.

1937 — Іван Падалка, український художник та педагог. Учень Опанаса Сластіона та Михайла Бойчука, жертва сталінського терору.

1937 — Василь Седляр, український маляр-монументаліст, графік, художній критик, педагог, належав до групи «бойчукістів», жертва сталінського терору.

1956 — Володимир Левицький, український математик, доктор філософії.

1965 — Антон Вальтер, український фізик, академік АН УРСР; 1932 року спільно з К. Д. Синельниковим, О. І. Лейпунським і Г. Д. Латишевим уперше в СРСР здійснив розщеплення атомного ядра штучно прискореними частинками.

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