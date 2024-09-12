12 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

12 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 12 вересня. Міжнародний день усвідомленості. День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Автонома. Залишилося 110 днів до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 932 день повномасштабної війни в Україні.

12 вересня – яке сьогодні церковне свято

12 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Автонома. Він був єпископом в Італії під час правління імператора Діоклетіана (284–305). Через переслідування християн він залишив свою країну і оселився у Віфінії, в містечку Сорея. Автоном ревно проповідував християнство і навернув багатьох язичників, заснувавши велику церкву, яку освятив в ім’я Архистратига Михаїла. Він висвятив Корнилія спочатку в сан диякона, а потім у пресвітера. Під час служби в храмі язичники напали на нього і після катувань убили, обливши вівтар його кров’ю. Після його смерті тіло святого було поховане за християнським звичаєм, а згодом на місці його поховання було споруджено церкву. Мощі святого Автонома були знайдені нетлінними і створено храм в його ім’я.

12 вересня відзначають також віддання (завершення) свята Різдва Пресвятої Богородиці, яке триває з 8 вересня. Цього дня у храмах відбуваються урочисті служби, присвячені Божій Матері.

12 вересня у світі

Всесвітній день дельфінів

Всесвітній день дельфінів відзначається щорічно 12 вересня – цей день є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про збереження дельфінів та проблеми, з якими вони стикаються. Цей день нагадує про красу, розум і значення цих морських ссавців, а також про нагальну потребу захистити їх від різних антропогенних загроз, таких як руйнування середовища існування, забруднення, полювання та рибальство.

День шкільних фотографій

День шкільних фотографій відзначають у другий четвер вересня, є улюбленою традицією у Сполучених Штатах і Канаді. День шкільних фотографій – це перевірена часом подія, яка фіксує ріст і прогрес дитини протягом її освітньої подорожі.

Міжнародний день в’язання гачком

12 вересня творче свято – Міжнародний день в’язання гачком відзначають всі рукодільниці світу. Дивно, але ініціаторами запровадження цього свята стали не самі в’язальниці, а блогер зі Штатів, який захопився виробництвом в’язальних гачків. У своєму блозі він не то жартома, не то серйозно закликав провести міжнародне свято, присвячене в’язанню.

Міжнародний день усвідомленості

Кожен рік 12 вересня проводиться усвідомленості або Mindfulness Day. Вперше цей день провело у 2011 році видавництво Wisdom Publications, яке займається випуском сучасних і старих книжок з буддійської філософії, а також практичних матеріалів про усвідомленість. Мета цього дня – посилити інформованість суспільства про корисність та цінність усвідомленості.

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь

12 вересня затверджене Міжнародним днем Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь. У 1974 році Генеральна Асамблея ООН затвердила створення спеціального підрозділу згідно з Програмою Розвитку ООН для сприяння технічної співпраці між державами, що розвиваються.

12 вересня в Україні

День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України

День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України – офіційна дата, коли слід вітати фахівців радіоелектронної боротьби, 12 вересня.

Іменини 12 вересня

Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен.

Талісманом людини, народженої 12 вересня, є турмалін. Здавна вірили, що цей камінь допомагає медитувати. Також вважалося, що турмалін прибирає будь-які тривоги і страхи.

Традиції, заборони, прикмети 12 вересня

У віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці заведено робити те саме, що і на саме свято – добре піти на службу до храму, помолитися, подякувати Богородиці за все і попросити не залишати в скрутну хвилину.

Гарно в цей день зробити якусь добру справу – добро повернеться сторицею.

Від цього дня змії починають вже ховатися по норах. Тому в ліс ходити вкрай небезпечно.

Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказує на пізню зиму.

Ще прикмети 12 вересня

все листя на дубі та березі вже опало — зима буде теплою;

все листя ще тримається на дереві — до суворої зими;

на дубі багато жолудів — наступного року буде великий урожай;

гарна погода — така буде ще декілька днів.

Що не можна робити 12 вересня:

Не можна лаятися, лихословити, бажати зла.

Забороняється важко працювати, прибирати в оселі.

Не слід відмовляти у допомозі та милостині.

12 вересня в історії

Визначні події

1504 — Христофор Колумб у ході четвертого, останнього, плавання вирушив з Америки до Іспанії.

1898 — у Києві відкрито Київський політехнічний інститут.

1934 — утворено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта).

1937 — НКВС СРСР почав широкомасштабну операцію з «ліквідації кримінальних елементів».

1940 — поблизу селища Монтіньяк (Франція) чотири місцеві підлітки знайшли печеру-грот з настінними малюнками віком 15—17 тисяч років, котрі нині є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту.

1944 — на територію Німеччини вступили перші американські війська.

1953 — через півроку після смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна першим секретарем Компартії СРСР обрано Микиту Хрущова.

1958 — в компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.

1990 — підписаний договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини.

2008 — у Харкові відбувся перший в Україні концерт гурту «Queen», який відвідало близько 350 тисяч глядачів.

Народилися 12 вересня

1875 — Олександр Кошиць, український композитор, диригент, етнограф.

1892 — Юрій Корпанюк, гуцульський народний майстер дерев’яної різьби.

1961 — Мілен Фармер, французька співачка, композитор, акторка.

1965 — Євген Аліпов, український хокеїст і тренер.

1973 — Пол Вокер, американський (голлівудський) актор, модель, автогонщик, благодійник.

1994 — Еліна Світоліна, українська тенісистка.

Померли 12 вересня

1907 — Ілля Чавчавадзе, грузинський письменник, основоположник критичного реалізму в грузинській літературі; активний діяч національно-визвольного руху Грузії, убитий агентами царської поліції.

1921 — Ганна Затиркевич-Карпинська, українська акторка.

2009 — Норман Борлоуг, американський агроном, генетик і фахівець із патології рослин. Відомий, як батько Зеленої революції та лавреат Нобелівської премії миру 1970 року.

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