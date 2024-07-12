12 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

12 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 12 липня. Всесвітній день шашлику і День паперового пакета. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія. Залишилося 172 дні до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 870 день повномасштабної війни в Україні.

12 липня – яке сьогодні церковне свято

12 липня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. Це визначні постаті в історії християнства, які віддали своє життя за віру.

Прокл був мучеником, який народився в селищі Каліпта поблизу Анкіри. За часів імператора Трояна Прокл відмовився від поклоніння богам і віддавав свою віру Христу. Його заарештували, і його змушували відмовитися від Ісуса Христа, але він відмовився. Прокл був підданий жорстоким катуванням, але він терпів доблесно, не відмовляючись від своєї віри.

Іларій також був мучеником з того ж періоду. Він також відмовився від поклоніння ідолам і віддавав свою віру Христу. Іларій став жертвою гонінь імператора Трояна, але відстояв свою віру до кінця.

12 липня у світі

Міжнародний день Малали

Щороку, 12 липня, світова спільнота відзначає День Малали (International Malala Day або Malala Day) – данину пам’яті лауреатки Нобелівської премії миру Малали Юсафзай. Цей день збігається з її днем народження і вшановує її невпинну боротьбу за права дітей та жінок.

Всесвітній день бортпровідника

Щорічно 12 липня відзначаємо професійне свято – Всесвітній день бортпровідника.

День різнокольорових очей

12 липня кожного року світ відзначає нетипову подію – День різнокольорових очей.

День паперового пакета

12 липня кожного року відзначається неофіційна, проте важлива екологічна подія – День паперового пакета. Річ у тім, що пакети з паперу розкладаються самостійно, адже є натуральними.

Всесвітній день шашлику

Хто з вас не хотів би поласувати смачненьким шашличком на свіжому повітрі? Ось вам і нагода – Всесвітній день шашлику, який відзначають в різних куточках землі щороку другої п’ятниці липня.

Іменини 12 липня

Арсеній, Гавриїл, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.

Талісманом людини, народженої 12 липня, є агат. Один з найдавніших напівкоштовних каменів. В давнину агат вважали символом живописців за його екзотичну красу.

Традиції, заборони, прикмети 12 липня

У народному календарі 12 липня – свято Великі роси, з цього дня починає випадати велика роса, а також Прокл Плакальщик – на честь святих мучеників Прокла та Іларія, пам’ять яких також звершується цього дня.

За народними повір’ями в цей день слід обов’язково допомогти тому, хто потребує, нехай навіть порадою. Вважається, що роса 12 липня має цілющу силу, і за можливості потрібно обов’язково пройтися по ній босоніж. Наші предки вмивалися росою, щоб довше залишатися молодими, а також вилікувати хвороби і захиститися від пристріту. Також цього дня збирають лікарські рослини і заготовляють їх.

Цей день вважається верхівкою літа. Наші пращури помітили: якщо ясно на день – рік буде хорошим, а якщо дощ – 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний, світлий.

Ще прикмети 12 липня:

вранці роса і сильний туман — чекайте на ясну погоду найближчими днями;

немає роси — до негоди;

в лісі з’явилися гриби — чекайте на похолодання;

голосно дзижчать бджоли — буде сильна спека.

Що не можна робити 12 липня:

Не варто шити, прибирати, займатися ремонтом.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Заборонено їсти їжу, яку приготували сторонні люди.

12 липня в історії

Визначні події

1711 — оточена московська армія на чолі з Петром I капітулює (Прутський мир) перед союзною коаліцією (П. Орлика, К. Гордієнка)

1776 — з Плімута вирушив у свою останню експедицію Джеймс Кук

1917 — під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використала як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт.

1941 — у Радянському Союзі прийнято рішення про відправку на фронт 577 тисяч в’язнів виправних таборів, котрі мали б кров’ю змити вину перед державою, воюючи в штрафних батальйонах.

1989 — остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежности України Івана Савича Гончарука.

Народилися 12 липня

100 до н. е. — Гай Юлій Цезар, римський імператор;

1813 — Клод Бернар, французький медик, дослідник процесів внутрішньої секреції, засновник ендокринології;

1818 — Михайло Лазаревський, близький товариш Тараса Шевченка, один з шести братів Лазаревських.

1866 — Антін Синявський, український політичний і громадський діяч, історик, економіст, педагог.

1883 — Михайло Білинський, український військовий діяч, контр-адмірал УНР, один з організаторів українського морського міністерства, міністр морських справ УНР та міністр внутрішніх справ УНР, організатор та командир Дивізії морської піхоти Директорії УНР.

1902 — Петро Голота, український письменник (поет, прозаїк), журналіст, художник.

1907 — Петро Гайдамака, український композитор, диригент.

1928 — Євсевій (Політило), архієрей Української Православної Церкви Київського Патріархату.

1935 — Вадим Гетьман, український політик та фінансист.

1941 — Ярослав Кендзьор, Народний депутат України 1—6 скликань;

1963 — Стелла Захарова, українська гімнастка.

1967 — Геннадій Єршов, польський та український художник скульптор.

1988 — Ольга Сімонова, військовослужбовиця ЗСУ, учасниця російсько-української війни. Герой України.

1995 — Павло Усов, офіцер Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Герой України.

Померли 12 липня

1536 — Еразм Ротердамський, мислитель епохи пізнього Відродження.

1804 — Александер Гамілтон, один з батьків-засновників США, перший секретар казначейства США.

2007 — Гічан Михайло (Міхон), гітарист київського рок-гурту «Крихітка Цахес».

2014 — Валерія Новодворська, російський опозиційний політик, публіцист, журналіст, дисидент, правозахисниця, засновник і голова партій «Демократичний Союз» (1988) та Західний вибір (заснована у січні 2013 року)

Можливо, вам також буде цікаво: Свята і вихідні у липні 2024 – скільки відпочиватимуть українці

Наш Телеграм