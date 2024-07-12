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12 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

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12 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

12 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 12 липня. Всесвітній день шашлику і День паперового пакета. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія. Залишилося 172 дні до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 870 день повномасштабної війни в Україні.

12 липня – яке сьогодні церковне свято

12 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

12 липня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. Це визначні постаті в історії християнства, які віддали своє життя за віру.

Прокл був мучеником, який народився в селищі Каліпта поблизу Анкіри. За часів імператора Трояна Прокл відмовився від поклоніння богам і віддавав свою віру Христу. Його заарештували, і його змушували відмовитися від Ісуса Христа, але він відмовився. Прокл був підданий жорстоким катуванням, але він терпів доблесно, не відмовляючись від своєї віри.

Іларій також був мучеником з того ж періоду. Він також відмовився від поклоніння ідолам і віддавав свою віру Христу. Іларій став жертвою гонінь імператора Трояна, але відстояв свою віру до кінця.

12 липня у світі

Міжнародний день Малали

Щороку, 12 липня, світова спільнота відзначає День Малали (International Malala Day або Malala Day) – данину пам’яті лауреатки Нобелівської премії миру Малали Юсафзай. Цей день збігається з її днем народження і вшановує її невпинну боротьбу за права дітей та жінок.

Всесвітній день бортпровідника

Щорічно 12 липня відзначаємо професійне свято – Всесвітній день бортпровідника.

День різнокольорових очей

12 липня кожного року світ відзначає нетипову подію – День різнокольорових очей.

День паперового пакета

12 липня кожного року відзначається неофіційна, проте важлива екологічна подія – День паперового пакета. Річ у тім, що пакети з паперу розкладаються самостійно, адже є натуральними.

Всесвітній день шашлику

Хто з вас не хотів би поласувати смачненьким шашличком на свіжому повітрі? Ось вам і нагода – Всесвітній день шашлику, який відзначають в різних куточках землі щороку другої п’ятниці липня.

Іменини 12 липня

  • Арсеній, Гавриїл, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.

Талісманом людини, народженої 12 липня, є агат. Один з найдавніших напівкоштовних каменів. В давнину агат вважали символом живописців за його екзотичну красу.

агат

Агат

Традиції, заборони, прикмети 12 липня

У народному календарі 12 липня – свято Великі роси, з цього дня починає випадати велика роса, а також Прокл Плакальщик – на честь святих мучеників Прокла та Іларія, пам’ять яких також звершується цього дня.

За народними повір’ями в цей день слід обов’язково допомогти тому, хто потребує, нехай навіть порадою. Вважається, що роса 12 липня має цілющу силу, і за можливості потрібно обов’язково пройтися по ній босоніж. Наші предки вмивалися росою, щоб довше залишатися молодими, а також вилікувати хвороби і захиститися від пристріту. Також цього дня збирають лікарські рослини і заготовляють їх.

Цей день вважається верхівкою літа. Наші пращури помітили: якщо ясно на день – рік буде хорошим, а якщо дощ – 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний, світлий.

Ще прикмети 12 липня:

  • вранці роса і сильний туман — чекайте на ясну погоду найближчими днями;
  • немає роси — до негоди;
  • в лісі з’явилися гриби — чекайте на похолодання;
  • голосно дзижчать бджоли — буде сильна спека.

Що не можна робити 12 липня:

  • Не варто шити, прибирати, займатися ремонтом.
  • Не можна брати і давати гроші в борг.
  • Заборонено їсти їжу, яку приготували сторонні люди.

12 липня в історії

Визначні події

  • 1711 — оточена московська армія на чолі з Петром I капітулює (Прутський мир) перед союзною коаліцією (П. Орлика, К. Гордієнка)
  • 1776 — з Плімута вирушив у свою останню експедицію Джеймс Кук
  • 1917 — під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використала як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт.
  • 1941 — у Радянському Союзі прийнято рішення про відправку на фронт 577 тисяч в’язнів виправних таборів, котрі мали б кров’ю змити вину перед державою, воюючи в штрафних батальйонах.
  • 1989 — остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежности України Івана Савича Гончарука.

Народилися 12 липня

  • 100 до н. е. — Гай Юлій Цезар, римський імператор;
  • 1813 — Клод Бернар, французький медик, дослідник процесів внутрішньої секреції, засновник ендокринології;
  • 1818 — Михайло Лазаревський, близький товариш Тараса Шевченка, один з шести братів Лазаревських.
  • 1866 — Антін Синявський, український політичний і громадський діяч, історик, економіст, педагог.
  • 1883 — Михайло Білинський, український військовий діяч, контр-адмірал УНР, один з організаторів українського морського міністерства, міністр морських справ УНР та міністр внутрішніх справ УНР, організатор та командир Дивізії морської піхоти Директорії УНР.
  • 1902 — Петро Голота, український письменник (поет, прозаїк), журналіст, художник.
  • 1907 — Петро Гайдамака, український композитор, диригент.
  • 1928 — Євсевій (Політило), архієрей Української Православної Церкви Київського Патріархату.
  • 1935 — Вадим Гетьман, український політик та фінансист.
  • 1941 — Ярослав Кендзьор, Народний депутат України 1—6 скликань;
  • 1963 — Стелла Захарова, українська гімнастка.
  • 1967 — Геннадій Єршов, польський та український художник скульптор.
  • 1988 — Ольга Сімонова, військовослужбовиця ЗСУ, учасниця російсько-української війни. Герой України.
Ольга Сімонова “Сімба” уродженка Челябінська, після агресії РФ відмовилася від громадянства Росії, щоб воювати за Україну, загинула 13 вересня 2022 року на Херсонщині

Ольга Сімонова “Сімба”, уродженка Челябінська, після агресії РФ відмовилася від громадянства Росії, щоб воювати за Україну, загинула 13 вересня 2022 року на Херсонщині

  • 1995 — Павло Усов, офіцер Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Герой України.
Усов Павло Віталійович народився у 1995 році в с Стара Вижівка Волинської області. Загинув 11 березня у танковому бою під Києвом

Усов Павло Віталійович – народився у 1995 році в с. Стара Вижівка Волинської області. Загинув 11 березня 2022 року у танковому бою під Києвом

Померли 12 липня

  • 1536 — Еразм Ротердамський, мислитель епохи пізнього Відродження.
  • 1804 — Александер Гамілтон, один з батьків-засновників США, перший секретар казначейства США.
  • 2007 — Гічан Михайло (Міхон), гітарист київського рок-гурту «Крихітка Цахес».
  • 2014 — Валерія Новодворська, російський опозиційний політик, публіцист, журналіст, дисидент, правозахисниця, засновник і голова партій «Демократичний Союз» (1988) та Західний вибір (заснована у січні 2013 року)

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