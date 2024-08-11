11 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

11 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 11 серпня. День дині. В Україні День працівників будівельної галузі (День будівельника) та День ветеринарного лікаря. Православні вшановують пам’ять святого мученика Євпла. Залишилося 142 дні до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 900 день повномасштабної війни в Україні.

11 серпня – яке сьогодні церковне свято

11 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євпла. Він жив у III-IV століттях на Сицилії. Він служив архідияконом у місті Катанія. Євпл завжди носив із собою Євангеліє та проповідував християнську віру. Під час правління римського імператора Діоклетіана його схопили язичники та кинули до в’язниці. Євпл визнав перед усіма, що є християнином, і за це його піддали тортурам. Незважаючи на катування, він не відрікся від своєї віри. Під час страти мечем він продовжував проповідувати. Мощі святого Євпла зберігаються в церкві міста Тревіко в Італії.

11 серпня у світі

День дині

День дині (Melon Day) відзначається у другу неділю серпня, це літнє свято присвячене смачним і культурно значущим туркменським баштанним культурам, що пропонує чудову нагоду оцінити ці соковиті фрукти та їхню цінність, цей день підкреслює сільськогосподарську гордість і культурні традиції Туркменістану.

День хіп-хопу

День хіп-хопу (Hip Hop Day) відзначається щороку 11 серпня, вшановує один з найвпливовіших і найдинамічніших музичних жанрів і культурних рухів у світі. Жанр пройшов шлях від зародження в Бронксі до глобального впливу, хіп-хоп трансформував музику, моду, мову та багато іншого.

День кінетичного піску

Міжнародний день кінетичного піску святкується 11 серпня, починаючи з 2020 року. Щорічне свято відзначається завдяки Spin Master – провідній компанії зі створення різних дитячих іграшок.

11 серпня в Україні

День працівників будівельної галузі (День будівельника)

Кожен рік друга неділя серпня в Україні ознаменована святкуванням Дня будівельника – професійного свята не тільки робочих, а всіх працівників будівельної промисловості (інженери, виконроби, ремонтні спеціалісти, робітники ЖКГ та інші). Ініціатором святкування цього дня став Нікіта Хрущов у 1956 році. Дату продовжили святкувати в Україні згідно з відповідним указом президента від 22 липня 1993 року.

День працівників ветеринарної медицини

Друга неділя серпня в Україні припадає на День спеціалістів ветеринарної медицини. Свято затверджено указом президента у 2001 році.

Іменини 11 серпня

Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 11 серпня є олександрит. Містичний камінь, навколо якого здавна існувало чимало легенд. Наприклад, вірили, що олександрит є символом самотності, він міг попередити людину про небезпечні зв’язки, зайву емоційність.

Традиції, заборони, прикмети 11 серпня

Наші пращури вважали цей день містичним. Вірили, якщо зустріли на болотах білого коня, який скаче без вершника, чи помітили “блукаючі вогники”, то це — душе тих, хто помер, втопившись.

Слідкували у минулі часи в цей день за вівсом: якщо спілий овес вдруге зазеленіє – осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття як “мороки” – це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня.

Ще прикмети 11 серпня:

в ліса мало грибів і багато горіхів — зима буде морозною;

вранці над річкою підніміється туман — чекайте на семиденне тепло;

сонячно — до сухого вересня.

Що не можна робити 11 серпня:

Не можна бажати зла іншим.

Не слід лихословити і лаятися.

Заборонено багато їсти.

11 серпня в історії

Визначні події

1866 — у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.

1906 — у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.

1926 — компанія «Kodak» оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.

1937 — таємний наказ № 00485 НКВС СРСР — початок т. зв. Польської операції НКВС, в ході якої було арештовано 140 тисяч громадян польської національності, 111 тисяч з яких були вбиті.

1947 — у газеті «Правда» опубліковано статтю Дмитра Шепілова «Радянський патріотизм», яка стала початком кампанії зі звинувачення діячів культури у космополітизмі.

1962 — вперше в СРСР проведений прямий телесеанс із космічного корабля.

1989 — пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки визволення України.

2003 — українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.

2008 — російські окупаційні війська в ході війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті

2016 — Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.

Народилися 11 серпня

1795 — Іван Спаський, відомий у другій чверті XIX століття доктор медицини, родом з Харкова. Став домашнім лікарем сім’ї поета Олександра Пушкіна після його одруження з Наталією Гончаровою. Залишив записки «Останні дні О. С. Пушкіна. Розповідь очевидця».

1889 — Олександр Шульгин, український громадсько-політичний діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР.

1894 — Петро Сова, археолог, досліджував полеолітичні та середньовічні пам’ятки Закарпаття.

1894 — Віра Білецька, український фольклорист й етнограф.

1960 — Ігор Біскуп, український футболіст, другий найстарший футболіст в історії вищої ліги чемпіонату України.

1965 — Віола Софі Девіс, американська акторка; лауретка премій «Оскар», «Золотий глобус», «Еммі», БАФТА та інших. Віола

1970 — Енді Белл, британський музикант

Померли 11 серпня

1908 — Олексій Ганський, астроном, ініціатор створення Сімеїзької обсерваторії

1919 — Ендрю Карнеґі, американський підприємець, мультимільйонер.

1932 — Максиміліан Волошин, поет і художник українського походження, перекладач, представник символізму й акмеїзму.

1956 — Джексон Поллок, американський художник, один з визначних представників абстрактного експресіонізму.

1996 — Ванга, болгарська провісниця, екстрасенс, містик і травник.

2014 — Робін Вільямс, американський актор, комік, лауреат декількох «Еммі» та «Греммі».

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