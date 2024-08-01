1 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

1 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 1 серпня. День всесвітнього павутиння. Міжнародний день клоуна. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Макавейських. Залишилося 152 дні до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 890 день повномасштабної війни в Україні.

1 серпня – яке сьогодні церковне свято

1 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Макавейських. Святі мученики Макавейські — це сім братів: Авим, Антонін, Гурій, Елеазар, Евсевон, Алім і Маркелл, їхня мати Соломонія та їхній вчитель Єлеазар. Вони жили у II столітті до нашої ери в Юдеї під час правління сирійського царя Антіоха Епіфана.

Антіох Епіфан намагався примусити євреїв відмовитися від своєї віри та прийняти грецькі язичницькі звичаї. Єлеазар, старозавітний священик, відмовився порушити закон Мойсея і був підданий жорстоким тортурам. Його учні, сім братів Макавейських, також відмовилися принести жертву язичницьким богам і були піддані жахливим мукам на очах у своєї матері Соломонії.

Старший із братів першим відповів царю і був підданий тортурам, після чого решта братів один за одним зазнали тих же мук. Наймолодший брат також відмовився зректися своєї віри, незважаючи на вмовляння царя та матері. Після смерті всіх дітей Соломонія промовила молитву Богу і померла.

1 серпня у світі

День екологічного боргу

Щороку вся світова спільнота відзначає День екологічного боргу. Мета свята – привернути увагу людства на те, що ресурси нашої планети не вічні, а кожна людина є своєрідним боржником. Варто відзначити, що день святкування не є фіксованим. У 2024 році ця подія припадає на 1 серпня, це трохи раніше, ніж у минулому.

Міжнародний день клоуна

Міжнародний день клоуна (International Clown Day) відзначається щороку в перший тиждень серпня.

День всесвітнього павутиння

День всесвітньої павутини – це всесвітнє свято, яке відзначається щороку 1 серпня. Цей день присвячений Інтернету, перегляду веб-сторінок тощо.

А також у світі:

Міжнародний день гри Маджонг

Міжнародний день винограду Альбаріньйо

Іменини 1 серпня

Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір.

Талісманом людини, народженої 1 серпня, є турмалін. Дивовижний дорогоцінний камінь. Турмалін здавна вважається символом життєвої енергії.

Традиції, заборони, прикмети 1 серпня

В народі святкують першого Спаса — Маковія, Медовий Спас. Традиційно йдуть на богослужіння до храму, несуть баночки з медом, букети польових квітів, які освячують.

Це одне з трьох літніх свят, що відзначається на честь Христа Спасителя, церковна назва – Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього, Свято Всемилостивого Спасителя (Спаса) та Пресвятої Богородиці.

В Україні свято поєднує в собі два світи: релігійний та фольклорний. Народні традиції святкування тісно переплетені з християнськими переказами та легендами.

Свято Маковея припадає на найврожайніший місяць літа – серпень. Він відзначається жнивами, а також достиганням овочів та фруктів. А ще у серпні дозріває мак, саме звідси походить народна назва Першого Спаса – Маковей. А от назва «Медовий Спас» вказує на те, що в цьому місяці збирають свіжий мед.Починається Успенський піст, який триватиме 14 днів.

Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і різна погода, тобто погоду у цей день передбачити було складно.

Ще прикмети 1 серпня:

на вулиці сильний вітер — до сніжної і холодної зими;

олені зайшли у водойму — в річках вже не можна купатися;

яка погода цього дня, така й буде на 15 серпня;

відцвіли троянди — скоро прийдуть холоди;

все ще квітнуть кульбаби — до теплої осені.

Що не можна робити 1 серпня:

Не можна сваритися, з’ясовувати стосунки.

Заборонено їсти масну їжу (починається Успенський піст).

Не варто займатися важкою працею, прибиранням.

1 серпня в історії

Визначні події

30 до н. е. — флот римського полководця Октавіана (майбутній перший римський імператор Октавіан Август) увійшов до Александрії та узяв Єгипет під контроль Римської республіки.

23 — римський воєначальник Юлій Цезар Друз, син імператора Тіберія, отруєний дружиною Лівіллою.

1492 — перша письмова згадка про Запорозьких козаків: під Тягинею, в низов’ях Дніпра, козаки взяли на абордаж османську галеру, з якої визволили невільників. Не маючи протидії, хан Менґлі I Герая змушений був вперше жалітися великому князю Литовському Олександру I на дії «черкас» з козацької ескадри.

1498 — мандрівник Христофор Колумб вперше ступив на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела). Вважаючи, що це острів, Колумб назвав його Isla Santa (Святий Острів) і проголосив власністю Іспанії.

1774 — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень.

1780 — Швеція оголосила про свій постійний нейтралітет.

1793 — у Французькій республіці введено метричну систему мір і ваг, котра згодом стала основою міжнародної єдиної системи вимірів.

1838 — рабство заборонене у переважній більшості колоній Британської імперії.

1876 — Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки.

1914 — через чотири дні після оголошення Австро-Угорською імперією війни Королівству Сербія, Німецька імперія і Російська імперія оголосили війну одна одній, у Французькій республіці проведено загальну мобілізацію, а перші німецькі загони увійшли до Люксембургу, щоб почати наступ на Французьку республіку. Протягом наступних трьох днів Російська імперія, Французька республіка, Бельгія і Велика Британія утворили коаліцію у війні проти Австро-Угорської імперії та Німецької імперії. Почалась Перша світова війна, котра забрала життя 20 мільйонів людей.

1923 — Раднарком УРСР ухвалив рішення про початок українізації.

1925 — ліквідовано Катеринославську губернію відповідно до постанови ВУЦВК «Про ліквідацію губерень й про перехід на трьохступневу систему управління».

1936 — чергові Олімпійські ігри відкрив у Берліні Адольф Гітлер.

1941 — на зайнятій німцями території Західної України створено дистрикт «Галичина» з центром у Львові.

1953 — швейцарський вчений Огюст Пікар разом із сином Жаком закінчив будівництво батискафа «Трієст», на якому в 1960 році Жак спуститься на дно Маріанської западини на глибину 10 916 м.

1975 — у Гельсінкі керівниками 35 держав підписаний Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі, що підтвердив непорушність кордонів у Європі, що містив цілий звід принципів міждержавних відносин в умовах мирного співіснування, включаючи так званий «гуманітарний кошик».

1990 — святкування 500-ліття Запорозького козацтва.

1991 — Президент США Джордж Герберт Вокер Буш у Києві виголосив промову, в якій однозначно

Народилися 1 серпня

10 до н. е. — Клавдій, римський імператор з династії Юліїв-Клавдіїв.

1520 — Сигізмунд II Август, Король Речі Посполитої, один з ініціаторів польсько-литовської унії.

1744 — Жан Батист Ламарк, творець еволюційної теорії, попередник Чарльза Дарвіна. Разом з німецьким природодослідником Готфрідом Рейнхольдом Тревіанусом ввів термін «біологія».

1754 — Сильвестр (Лебединський), український філософ та богослов, духовний письменник, єпископ Полтавський і Переяславський.

1896 — Петро Самутин, український військовий діяч, генерал-хоружний Армії УНР, організатор УВВ.

1920 — Богдан Осадчук, український публіцист, науковець, дослідник історії Центральної та Східної Європи

1936 — Ів Сен-Лоран, французький кутюр’є.

1949 — Джим Керролл, американський поет, прозаїк, панк-музикант.

1951 — Томмі Болін, американський гітарист

Померли 1 серпня

30 до н. е. — Марк Антоній, римський воєначальник та державний діяч (скоїв самогубство).

1115 — Олег Святославич, руський князь з династії Рюриковичів. Патріарх роду Ольговичів.

1464 — Козімо Медічі, флорентійський банкір і державний діяч, найбагатша людина Європи, неофіційний правитель Флорентійської республіки з 1434 року.

1714 — Анна Стюарт, королева Англії, Шотландії (після їхнього об’єднання 1707 — Королівства Великої Британії) та Ірландії.

1913 — Леся Українка, письменниця, поетеса, громадський діяч. Похована у Києві на Байковому кладовищі.

1931 — Микола Юнаків, генерал-полковник, один з найвищих рангом генералів Армії УНР.

1969 — Борис Гмиря, видатний український оперний і камерний співак (бас).

1997 — Святослав Ріхтер, український радянський піаніст-віртуоз.

2014 — Валентин Белькевич, білоруський та український футболіст та футбольний тренер.

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