Благовіщення у 2023 році: чи потрібно дотримуватися правил Великого посту в цей день

Благовіщення Пресвятої Богородиці – це велике християнське свято. Воно вшановує подію, коли Архангел Гавриїл з’явився до Діви Марії і повідомив їй, що вона стане матір’ю Сина Божого.
Це християнське свято позначає початок зіткнення між божественним та людським світом, що в результаті призвело до народження Христа.
У православному календарі Благовіщення не є перехідним святом, тому щороку припадає на одну і ту саму дату. За григоріанським та новоюліанським календарями, Західна та більшість Східних церков святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня. У частини Східних церков (в Україні зокрема) святкування відбувається за юліанським календарем — 7 квітня. 2023 року цей день припадає на п’ятницю, передає НСН.
Чи потрібно дотримуватися заборон в їжі на Благовіщення
Які обмеження в харчуванні існують під час Великого посту
За 48 днів до світлого свята Великодня церквою встановлюються суворий піст, який ще називають Великим. В цей період віряни не вживають в їжу певні продукти:
- м’ясні продукти в будь-якому вигляді (зокрема, ковбаси, сосиски, сало, балики тощо);
- курячий, яловичий, свинячий бульйон;
- молоко та молочні продукти — сири, масло, йогурт;
- яйця;
- макарони і випічка, які містять яйця, молочні продукти;
- алкогольні напої (місці і неміцні);
- солодощі з молочними продуктами чи яйцями у складі;
- фастфуд (сухарики, гамбургери, чипси).
В більшість днів Великого посту забороняється навіть вживати рибу. Проте в деякі свята ці заборони послаблюються.
Під час Благовіщення Пресвятої Богородиці піст не скасовується повністю. Тому яйця, молочні і м’ясні продукти все ще залишаються під забороною.
Однак певні послаблення на честь великого церковного свята все ж встановлюються. Так, цього дня дозволяється їсти рибу, тушковану і варену їжу з додаванням олії, пити невелику кількість червоного вина.
Що можна їсти на Благовіщення:
- зелень (петрушка, кріп, кінза, салат);
- овочі (морква, картопля, буряк, капуста, помідори, огірки, цибуля тощо);
- гриби (гливи, шампіньони тощо);
- водорості;
- бобові (нут, горох, квасоля);
- пісний хліб (наприклад, зерновий або столичний), лаваші, хлібці;
- крупи (гречка, рис, кіноа, булгур);
- ягоди і фрукти;
- борошно (кукурудзяне, пшеничне грубого помолу, рисове);
- горіхи;
- сухофрукти;
- насіння;
- деякі солодощі (мед, вівсяне печиво, пісний зефір, чорний шоколад, халва);
- пісні заправлення і соуси;
- олія;
- напої (компот, чай, узвар).
Ці правила діють на Благовіщення щорічно, коли свято припадає на період Великого посту. Єдиний виняток — якщо свято приходиться на Страсний тиждень, тоді забороняється вживати в їжу і рибу.
Джерело: ТСН
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