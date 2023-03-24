Благовіщення у 2023 році: чи потрібно дотримуватися правил Великого посту в цей день

Благовіщення Пресвятої Богородиці – це велике християнське свято. Воно вшановує подію, коли Архангел Гавриїл з’явився до Діви Марії і повідомив їй, що вона стане матір’ю Сина Божого.

Це християнське свято позначає початок зіткнення між божественним та людським світом, що в результаті призвело до народження Христа.

У православному календарі Благовіщення не є перехідним святом, тому щороку припадає на одну і ту саму дату. За григоріанським та новоюліанським календарями, Західна та більшість Східних церков святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня. У частини Східних церков (в Україні зокрема) святкування відбувається за юліанським календарем — 7 квітня. 2023 року цей день припадає на п’ятницю, передає НСН.

Чи потрібно дотримуватися заборон в їжі на Благовіщення

Які обмеження в харчуванні існують під час Великого посту

За 48 днів до світлого свята Великодня церквою встановлюються суворий піст, який ще називають Великим. В цей період віряни не вживають в їжу певні продукти:

м’ясні продукти в будь-якому вигляді (зокрема, ковбаси, сосиски, сало, балики тощо);

курячий, яловичий, свинячий бульйон;

молоко та молочні продукти — сири, масло, йогурт;

яйця;

макарони і випічка, які містять яйця, молочні продукти;

алкогольні напої (місці і неміцні);

солодощі з молочними продуктами чи яйцями у складі;

фастфуд (сухарики, гамбургери, чипси).

В більшість днів Великого посту забороняється навіть вживати рибу. Проте в деякі свята ці заборони послаблюються.

Під час Благовіщення Пресвятої Богородиці піст не скасовується повністю. Тому яйця, молочні і м’ясні продукти все ще залишаються під забороною.

Однак певні послаблення на честь великого церковного свята все ж встановлюються. Так, цього дня дозволяється їсти рибу, тушковану і варену їжу з додаванням олії, пити невелику кількість червоного вина.

Що можна їсти на Благовіщення:

зелень (петрушка, кріп, кінза, салат);

овочі (морква, картопля, буряк, капуста, помідори, огірки, цибуля тощо);

гриби (гливи, шампіньони тощо);

водорості;

бобові (нут, горох, квасоля);

пісний хліб (наприклад, зерновий або столичний), лаваші, хлібці;

крупи (гречка, рис, кіноа, булгур);

ягоди і фрукти;

борошно (кукурудзяне, пшеничне грубого помолу, рисове);

горіхи;

сухофрукти;

насіння;

деякі солодощі (мед, вівсяне печиво, пісний зефір, чорний шоколад, халва);

пісні заправлення і соуси;

олія;

напої (компот, чай, узвар).

Ці правила діють на Благовіщення щорічно, коли свято припадає на період Великого посту. Єдиний виняток — якщо свято приходиться на Страсний тиждень, тоді забороняється вживати в їжу і рибу.

Джерело: ТСН

Ще про свята в Україні:

Встановити додаток